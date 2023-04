Plán obnovy dáva šancu postaviť druhú veľkú nemocnicu v hlavnom meste, tvrdí Budaj

Plán obnovy dáva šancu postaviť druhú veľkú nemocnicu v hlavnom meste. Premiér aj štátny tajomník zdravotníctva robia všetko preto, aby sa termín dodržal.

Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj. Dodal, že si nemyslí, že bolo správne nemocnicu Rázsochy zbúrať.

Pellegrini verí v posun termínu

Šéf envirorezortu tvrdí, že opozícia uvíta, ak sa termín nedodrží, no on verí, že aspoň skelet bude stáť. Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini je názoru, že z plánu obnovy nemocnica Rázscohy nikdy postavená nebude. Podla jeho názoru nová vláda bude musieť posunúť termín a taktiež urobiť isté posuny v pláne z obnovy.

„Je dôležité, aby sa Rázsochy postavili zo štátneho rozpočtu a plán obnovy treba použiť na okamžité zlepšenie zdravotnej starostlivosti a nečakať na skelet, ktorý do roku 2026 nebude,“ upresnil Pellegrini.

Problém s toxickou skládkou

Predseda strany Hlas-SD ďalej uvádza, že nie je možné, aby v 21. storočí nebola u každého občana Slovenska pitná voda.

„Minister Budaj, ja dúfam, že raz vás budú vyšetrovať za to, čo ste spôsobili pri ohrození podzemných vôd na Žitnom ostrove a nepokračovali ste v uzavretí toxickej skládky vo Vrakuni,“ podotkol Pellegrini. O vrakunskom projekte Budaj uviedol, že nebol vyvlastnený a vlastnícke práva nepustia.

„Nemôžem nakupovať podľa trhu, lebo sú na to predpisy. Vyvlastnenie pozemkov sa nepodarilo, vlastníci sa odvolali na najvyšší súd a vyhrali. Bolo to babrácky pripravené a nevyvlastňoval sa majetok, ale iba nájom. Výsledkom je, že dnes nemáme pozemky pod vrakunskou skládkou a proces, ktorý sa chystal v minulosti, bol zbabraný. Napravím to, vrakunská skládka sa pohne a bude to efektívne,“ uzavrel Budaj.