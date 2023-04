Na Slovensku podľa Hlasu-SD hrozí zatváranie ambulancií, nemajú na financovanie svojej činnosti

Opozičná strana Hlas-SD vyzýva dočasne povereného premiéra a dočasne povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera, aby splnil svoje sľuby z januára tohto roka, ktoré verejne ambulanciám deklaroval.

Nesplnené sľuby

Ako podmienku uzatvorenia zmlúv medzi ambulanciami a zdravotnými poisťovňami Eduard Heger sľúbil, že súčasťou dohody bude aj kompenzácia zvýšených nákladov za energie na základe konsenzu medzi zástupcami ambulantných poskytovateľov a ministerstvom hospodárstva. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

„V čase, keď ambulancie vyberali rôzne kreatívne poplatky za vstup pacienta do ambulancie, pretože štát im žiadnym spôsobom tieto náklady nesanoval, poverený minister zdravotníctva Heger sľúbil, že poplatky v ambulanciách nebudú. Napriek tomu, že tento problém mala vyriešiť kompenzačná schéma pomoci po dohode s ministerstvo hospodárstva, dodnes sa tak nestalo,“ upozornila podpredsedníčka strany Hlas-SD Zuzana Dolinková.

Likvidačné náklady

Pre mnohé ambulancie je podľa nej likvidačné znášať zvýšené náklady na energie bez pomoci štátu. Dolinková tvrdí, že platby zo zdravotných poisťovní im zvýšené platby za energie absolútne nepokrývajú. Podľa strany Hlas-SD hrozí, že ambulancie, ktoré nedokážu zabezpečiť svoju činnosť a prežitie z platieb zo zdravotných poisťovní, sa zatvoria alebo začnú vyberať peniaze od pacientov na dofinancovanie svojej činnosti.

„Aby ambulancie dodnes prežili, museli si nájsť svojpomocne rôzne zdroje a pôžičky na to, aby prekonali čas, dokedy sa štát rozhýbe a postará sa o ich zachovanie. Ak sa však nerozhýbe a nepostará, ambulancie zaniknú bez náhrady a nebudú. Tak ako nebudú ani Rázsochy. A doplatíme na to my všetci,“ uzavrela strana Hlas-SD.