Pri výstavbe nemocnice Rázsochy je najdôležitejšie skrátiť meškanie na minimum, tvrdí Palkovič

Pri projekte výstavby nemocnice Rázsochy je najdôležitejšie skrátiť meškanie na minimum a skompletizovať dokumentáciu. Po rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič.

Vláda, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, by potom podľa neho mohla vyhlásiť verejné obstarávanie.

Potrebná je spolupráca

„Rátame s tým, že nám všetci, ktorí môžu, pomôžu,“ povedal Palkovič. Potrebná je podľa neho aj spolupráca poslancov v parlamente. „Napríklad štúdia vplyvu na životné prostredie neprešla, výrazne nám to spomaľuje procesy,“ upozornil.

Podľa neho je možné aj to, že sa vláde podarí vyrokovať v Bruseli posun termínov. Zameškané procesy má štátny tajomník v pláne posunúť do pozície, aby existovala dokumentácia potrebná pre vyhlásenie verejného obstarávania.

„Už niekto ďalší sa musí rozhodnúť, v akej forme ten projekt bude ďalej realizovať,“ uzatvoril tému projektu Rázsochy.

Poslanci dali novele stopku

Parlament koncom marca neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o verejných prácach od poslancov NR SR za hnutie OĽaNO Petra Kremského a Mareka Krajčího, ktorým sa mali vytvoriť podmienky pre efektívnu realizáciu investícií v oblasti výstavby nemocníc. Novelou zákona chceli pomôcť pri príprave projektu výstavby Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy.

„Ak by parlament návrh posunul do ďalšieho legislatívneho procesu, uchovala by sa tým nádej, že by štát mohol z plánu obnovy postaviť hrubý skelet nemocnice Rázsochy,“ povedal na tlačovej besede predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO).

Keďže poslanci dali návrhu novely zákona o verejných prácach stopku, štát podľa Krajčího nedokáže zrýchliť proces verejného obstarávania na zhotoviteľa výstavby nemocnice Rázsochy.