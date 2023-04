Bittó Cigániková ukázala, ako vláda zlyhala pri Rázsochách a milióny navrhuje presunúť na regionálne nemocnice (video)

Projekt výstavby nemocnice Rázsochy sa nedá stihnúť, a preto by vláda mala sumu 281 miliónov eur vyčlenenú z plánu obnovy presunúť do regionálnych nemocníc. Na tlačovej besede to uviedla poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SASKA) Jana Bittó Cigániková.

Politická zbabelosť nominantov OĽaNO

Národná nemocnica sa podľa nej na základe politickej dohody stavať dá, a to z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu.

„Odmietame, aby pre politickú zbabelosť nominantov OĽaNO prišli pacienti o nové, zrekonštruované nemocnice, ktoré sú potrebné,“ povedala. Vláda a ministerstvo zdravotníctva podľa Cigánikovej od vyhlásenia plánu obnovy v súvislosti s výstavbou nemocníc stratili 1,5 roka.

Nedostatok odborných kapacít

Poukázala na to, že na ministerstve zdravotníctva chýbajú v celom procese odborné kapacity. „Keby bolo 1,5 roka navyše, tak by sa stíhalo viac, sme 1,5 roka od vyhlásenia plánu obnovy a stále nie sú na ministerstve dostatočné odborné kapacity, riešením je okamžite ich zazmluvniť,“ povedala.

Upozornila na to, že nemocnice sa majú postaviť do roku 2026. Riešením je podľa Cigánikovej to, aby sa vláda s Európskou komisiou pokúsila vyrokovať posun tohto termínu na štvrtý kvartál 2026. „Nemocnice by si zaslúžili celého 1,5 roka, o ktoré kvôli meškaniu OĽaNO prišli, ale to asi nie je reálne,“ povedala.