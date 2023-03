Pellegrini si myslel, že Lengvarský odíde z funkcie podstatne skôr a Heger v sebe líderstvo nemá (video)

Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini si myslel, že exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odíde z funkcie podstatne skôr pre to, že mu jeho nominant hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „hádzalo polená pod nohy“.

Dokázal vydržať tak dlho

„Čudujem sa, že dokázal vydržať ešte tak dlho, kým mu nepretiekol pohár trpezlivosti. Je priam šokujúce a obludné, že jeho nominujúca politická strana na čele s predsedom Igorom Matovičom (OĽaNO) dnes hovorí o tom, že tento človek dávno nemal byť v rezorte a taktiež pokazil všetko, čo mal. Dúfam, že nikto príčetný nedovolí OĽaNO ,umývať si ruky´ nad všetkými problémami, ktorých sú pôvodcom,“ uviedol Pellegrini na piatkovej tlačovej besede.

Zároveň prezidentke SR Zuzane Čaputovej odporučil, aby sa začala chystať na vymenovanie úradníckej vlády, aj keby mala trvať až do 30. septembra.

Dočasne poverený minister Heger

Predseda Hlasu-SD tušil, že dočasne povereným ministrom zdravotníctva sa stane dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).

„Keď som sa pozeral na kvalitu terajšej vládnej koalície a hlavne vlády, nevidel som nikoho, kto by nejakým spôsobom aspoň mohol imitovať pocit alebo obraz, že by sa dokázal popri svojom rezorte venovať ešte aj tomu najťažšiemu a najdôležitejšiemu, aký dnes máme, a to je rezort zdravotníctva,“ povedal Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zároveň dúfal, že funkciu povereného ministra zdravotníctva nakoniec vezme minister nejakého rezortu a nie premiér Heger. „Ako môže momentálne zložitú situáciu v zdravotníctve, ktoré je naozaj zdevastované, pozdvihnúť človek, ktorý ako predseda vlády nebol schopný riadiť krízové momenty v tejto krajine?,“ pýta sa predseda Hlasu-SD. Doplnil, že Heger v sebe líderstvo nemá.

Ľudia im to už nezoberú

Dodal, že OĽaNO sa správa, akoby tu tri a pol roka nevládlo. „Správajú sa, akoby nominanti vo vláde neboli ich. Som presvedčený, že ľudia na Slovensku im toto už nezoberú a nebudú im to veriť,“ tvrdí predseda Hlasu-SD. Zároveň verí, že ľudia budú dávať na zodpovednosť všetko, čo sa v našej krajine deje, predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, Eduardovi Hegerovi, hnutiu Sme rodina na čele s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a dočasne poverenej ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronike Remišovej (Za ľudí). „Títo ľudia sú zodpovední za to, v akom stave sa Slovensko nachádza,“ tvrdí Pellegrini.