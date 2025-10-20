Pediatri z Piešťan doteraz odchádzali, v nemocnici teraz otvorili novú ambulanciu pre deti a dorast

Novú všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast otvorila Nemocnica A. Wintera v priestoroch polikliniky na Rekreačnej ulici.
V Piešťanoch otvorením novej ambulancie zažehnali krízu v dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov. Novú všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast otvorila Nemocnica A. Wintera v priestoroch polikliniky na Rekreačnej ulici.

Nová ambulancia

„Prispievame k tomu, aby mal každý obyvateľ Piešťan možnosť obrátiť sa na lekára bez dlhého čakania a cestovania. Ponúkame vynovené priestory a ľudský prístup dvoch novoprijatých lekárok, ktoré zatiaľ budú prevádzkovať ambulanciu spoločne,“ povedal riaditeľ Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch Jaroslav Jaššo.

Otvorenie novej ambulancie podporil Trnavský samosprávny kraj, ktorý podľa Jašša dlhodobo vytvára podmienky na užitočný rozvoj zdravotníctva v regióne. Piešťany podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča len za ostatné dva roky prišli až o štyroch pediatrov.

„S niektorými deťmi musia rodičia za lekárom dochádzať až 20 kilometrov do okolitých miest a obcí. Som vďačný, že sme nemocnicu presvedčili na spoluprácu medzi ústavnou a ambulantnou zdravotnou starostlivosťou pri riešení problémov v zdravotníctve,“ dodal Viskupič.

Nedostatok lekárov

Všeobecných lekárov pre deti a dorast je v Trnavskom kraji nedostatok. Navyše, ich priemerný vek sa neustále zvyšuje, aktuálne presahuje 63 rokov. V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany je to až 65 rokov, pričom ordinuje viacero lekárov vo veku viac ako 80 rokov.

Trnavský samosprávny kraj poskytuje dotácie na zvýšenie motivácie lekárov v nedostatkových špecializáciách, aby prišli alebo zostali pracovať v kraji. Ide napríklad o príspevok 1000 eur k mesačnej mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu alebo o dotáciu na vznik alebo modernizáciu ambulancie až do výšky 20 tisíc eur. O tieto dotácie môže požiadať aj piešťanská nemocnica.

