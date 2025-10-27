Paliatívna a ošetrovateľská starostlivosť si vyžaduje spravodlivé financovanie, štát aj poisťovne prijímajú opatrenia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ukončil výkon diaľkového dohľadu vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. V období od 1. januára 2024 do 31. marca 2025 preveroval postupy pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej financovaní v oblasti paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti.
Predmetom kontroly boli zariadenia poskytujúce starostlivosť v domácom prostredí aj ústavné zariadenia zamerané na pacientov v pokročilých štádiách nevyliečiteľných ochorení.
Mimoriadne citlivý a empatický prístup
Dohľad sa týkal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci mobilného hospicu, hospicu a domovov ošetrovateľskej starostlivosti. Skúmal sa spôsob uzatvárania zmluvných vzťahov a výška financovania paliatívnej starostlivosti v prirodzenom prostredí pacienta, v ústavných zariadeniach aj následnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v lôžkových zariadeniach.
Právomoci posudkových lekárov sa rozšíria, na vystavenie novej PN-ky bude potrebný ich súhlas
Paliatívna a ošetrovateľská starostlivosť predstavuje oblasť, ktorá si vyžaduje mimoriadne citlivý a empatický prístup. Ministerstvo zdravotníctva SR si uvedomuje význam tejto starostlivosti pre dôstojnosť a kvalitu života pacientov s nevyliečiteľnými diagnózami, a preto prostredníctvom cenovej regulácie zavádza opatrenia na zabezpečenie primeraného financovania.
V rokoch 2023 až 2025 ministerstvo zdravotníctva vydalo viacero cenových opatrení, ktorými stanovilo pevné ceny pre jednotlivé formy poskytovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti.
Cena za návštevu a lôžkodeň
Opatrenie z roku 2023 určilo pevné ceny pre poskytovateľov mobilného hospicu na úrovni 58 eur za návštevu lekára a sestry v domácom prostredí, pričom doprava bola hradená vo výške 0,30 eura za kilometer do 60 kilometrov a nad touto vzdialenosťou sa suma znižovala o polovicu.
Pre hospice bola stanovená pevná cena 94 eur za lôžkodeň a pre domovy ošetrovateľskej starostlivosti 78 eur za lôžkodeň. Ďalšie cenové opatrenie z januára 2024 zvýšilo sadzby na 61 eur za návštevu mobilného hospicu, 100 eur za lôžkodeň v hospici a 82 eur za lôžkodeň v domove ošetrovateľskej starostlivosti.
Aktuálne platné opatrenie z januára 2025 stanovilo nové sadzby:
- návšteva lekára a sestry v domácom prostredí medzi 7. a 19. hodinou vo výške 95 eur,
- nočná návšteva od 19. do 7. hodiny vo výške 110 eur,
- návšteva sestry cez deň vo výške 30 eur,
- nočná návšteva sestry vo výške 35 eur,
- pre hospice bola stanovená cena 230 eur za lôžkodeň počas maximálne šiestich mesiacov hospitalizácie,
- pre domovy ošetrovateľskej starostlivosti je aktuálne určená sadzba 90 eur za lôžkodeň.
Tlak na nemocničné kapacity
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou považuje tento vývoj cien za dôležitý krok k zabezpečeniu udržateľného a spravodlivého systému financovania. Paliatívna a ošetrovateľská starostlivosť je podľa úradu efektívnejšia a finančne menej náročná než dlhodobá hospitalizácia či zbytočné invazívne zákroky, ktoré už neprinášajú terapeutický prínos.
Podpora tejto formy starostlivosti podľa úradu zároveň znižuje tlak na nemocničné kapacity, urgentné príjmy a jednotky intenzívnej starostlivosti. V dôsledku toho sa uvoľňuje priestor pre pacientov s akútnymi stavmi a zároveň sa zvyšuje odbornosť zdravotníckeho personálu v oblasti paliatívnej medicíny.
VšZP vníma prevenciu rakoviny prsníka ako spoločnú zodpovednosť, Ružový október pripomenula aj svojim zamestnancom
Aj zdravotné poisťovne podľa úradu aktívne reagovali na legislatívne zmeny a v rámci zmluvných vzťahov upravovali výšku úhrad poskytovateľom mobilného hospicu, hospicov a domovov ošetrovateľskej starostlivosti.
Prehodnotenie finančných limitov
Úrad odporúča, aby poisťovne v budúcnosti prehodnocovali finančné limity pravidelne počas roka alebo zaviedli bezlimitné financovanie, ako to už realizuje jedna zo zdravotných poisťovní. Takýto flexibilný model by umožnil lepšie reagovať na meniace sa potreby poistencov, ktorí sú odkázaní na dlhodobú paliatívnu alebo ošetrovateľskú starostlivosť.
Úrad zároveň očakáva, že ministerstvo zdravotníctva bude aj v roku 2026 pokračovať v stanovovaní pevných cien prostredníctvom cenových opatrení a zabezpečí ich zahrnutie do rozpočtu verejnej správy. Rovnako by podľa úradu nemali byť poskytovateľom ukladané zmluvné finančné limity, ktoré by mohli obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti najzraniteľnejším skupinám pacientov.