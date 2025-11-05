Pacientka zomrela po zákroku, rodina to spája s brífingom ministra Migaľa. VÚSCH obvinenia odmieta

Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach zomrela pacientka po plánovanom kardiochirurgickom zákroku. Operácia sa uskutočnila 6. augusta, pričom 65-ročná žena z Prešova sa z nej neprebrala a po siedmich dňoch zomrela. Nešlo o urgentnú operáciu, ale o vopred naplánovaný výkon, ktorý viedol kardiochirurg Adrian Kolesár, prednosta kliniky srdcovej chirurgie.
Brífing ministra Migaľa
Ako informuje prešovský Korzár, v čase, keď pacientka ležala na operačnom stole, prebiehal pred ústavom brífing ministra investícií Samuela Migaľa po jeho hospitalizácii a operácii srdca v tej istej nemocnici. Na brífingu bol prítomný aj prednosta kliniky, ktorý informoval o priebehu ministrovej operácie.
Rodina zosnulej upozornila, že v čase brífingu bola ich príbuzná podľa nemocnice stále na operačnej sále v kritickom stave, hoci predpokladali, že zákrok už skončil. Video zo živého prenosu brífingu, ktoré bolo pôvodne dostupné na sociálnych sieťach, je dnes nedostupné.
Syn zosnulej Martin Poklemba uviedol, že rodina počas živého prenosu zaznamenala prítomnosť operujúceho lekára na tlačovom brífingu a následne kontaktovala oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny s otázkou, či sa operácia skončila. Podľa jeho slov im bolo oznámené, že pacientka je stále na sále.
Rodina podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Rodina následne podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad potvrdil, že začal vo veci dohľadové konanie.
Hovorkyňa úradu Monika Beťková uviedla, že proces pokračuje a vzhľadom na prebiehajúce preverovanie sa úradu nemôže bližšie vyjadriť. Štandardná lehota na ukončenie dohľadu je deväť mesiacov, pričom vo výnimočných prípadoch môže byť predĺžená o ďalšie tri mesiace.
Brífing podľa vedenia nemá žiadnu súvislosť s operáciou
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb vo svojom stanovisku vyjadril rodine úprimnú sústrasť a zdôraznil, že priebeh zákroku viedol skúsený tím lekárov a ošetrovateľského personálu. Ústav uviedol, že všetky úkony prebiehali počas operácie v štandardnom režime a prítomnosť prednostu kliniky na brífingu podľa neho nemala žiadny vplyv na výsledok zákroku.
„Účasť docenta Adriana Kolesára na brífingu ministra Samuela Migaľa určite neovplyvnila priebeh ani výsledok operácie a nemá žiadnu súvislosť s operáciou pacientky. Zúčastnil sa brífingu až po ukončení operačného výkonu,“ uviedol ústav vo svojom vyhlásení.
Zdravotnícke zariadenie zdôraznilo, že operácie vykonáva tím viacerých odborníkov a každý člen má počas výkonu špecifickú úlohu. Ústav skonštatoval, že poskytuje úradu pre dohľad plnú súčinnosť.
Ústav tvrdenia odmieta
Podľa vyhlásenia vedenia ústavu sa zdravotníci stretávajú s náročnými situáciami a strata každého pacienta je pre nich mimoriadne bolestivá. Zároveň sa ohradili voči tvrdeniam, ktoré podľa nich poškodzujú dôveru v zariadenie aj v odborné schopnosti prednostu kliniky.
„Tvrdo sa ohradzujeme voči nepravdám a medializovaným vyjadreniam, ktoré vytvárajú dojem, že ústav alebo docent Adrian Kolesár uprednostnili brífing ministra pred záchranou života pacientky. Nie je to pravda,“ uviedlo vedenie ústavu, podľa ktorého sú podobné informácie škodlivé a môžu mať negatívny vplyv na dôveru verejnosti v zdravotníctvo.
Ústav deklaroval, že konanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je zárukou objektívneho posúdenia prípadu a po jeho ukončení bude možné poskytnúť ďalšie informácie.