Ombudsman riešil spor o príspevok na zubné ošetrenie, poisťovňa pochybila

Poistenci majú právo vedieť, prečo im zdravotná poisťovňa povedala nie. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Ten sa okrem systémových otázok v oblasti zdravotnej starostlivosti zaoberal aj individuálnym podnetom, ktorý sa týka rozhodnutia zdravotnej poisťovne.
Podávateľka namietala zamietnutie jej žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu stomatologickej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. Zdravotná poisťovňa zamietla jej žiadosť o príspevok bez riadneho odôvodnenia. Z odpovede poisťovne totiž nebolo jasné, prečo jej príspevok neposkytli, a teda ktoré z podmienok nesplnila.
Stanovisko poisťovne a chýbajúce odôvodnenie
Ombudsman upozornil, že zo zákona je umožnené, aby zdravotné poisťovne poskytovali príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej aj nezmluvným poskytovateľom. Môže sa tak udiať v prípade, že žiadosť o príspevok spĺňa kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná poisťovňa v písomnom stanovisku ombudsmanovi uviedla, že podávateľka nesplnila viacero podmienok, najmä podmienku predchádzajúceho súhlasu poisťovne s úhradou zdravotnej starostlivosti. „Samotné rozhodnutie namietané podávateľkou však neobsahovalo žiadne konkrétne úvahy, aplikáciu zverejnených kritérií na posudzovaný prípad ani vysvetlenie, ktoré podmienky a akým spôsobom neboli splnené.“ vysvetlil verejný ochranca práv.
Návrh opatrení a reakcia poisťovne
Dobrovodský v tejto súvislosti konštatoval porušenie základného práva podávateľky na súdnu a inú právnu ochranu, pričom zdôraznil, že poistenec má právo vedieť, prečo mu bola žiadosť zamietnutá, a musí byť schopný rozhodnutie preskúmať a brániť sa voči nemu.
Ombudsman tak zdravotnej poisťovni navrhol prijať opatrenia, ktoré by do budúcna zabezpečili rešpektovanie základných zásad správneho konania a princípov dobrej verejnej správy pri posudzovaní obdobných žiadostí poistencov. Zdravotná poisťovňa sa vyjadrila, že stále považuje za postačujúce, ak jej rozhodnutie obsahuje len výpočet zákonných podmienok a vyjadrenie, že na priznanie nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti je potrebné ich kumulatívne splnenie. Ako však uviedla v závere stanoviska, do budúcna zaujme individuálnejší prístup s cieľom poskytovať poistencom adresnejšie odôvodnenie.