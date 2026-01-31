Ombudsman riešil spor o príspevok na zubné ošetrenie, poisťovňa pochybila

Podávateľka namietala zamietnutie jej žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu stomatologickej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Róbert Dobrovodský
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Foto: Archívne, SITA/Diana Černáková
Poistenci majú právo vedieť, prečo im zdravotná poisťovňa povedala nie. Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Ten sa okrem systémových otázok v oblasti zdravotnej starostlivosti zaoberal aj individuálnym podnetom, ktorý sa týka rozhodnutia zdravotnej poisťovne.

Podávateľka namietala zamietnutie jej žiadosti o poskytnutie príspevku na úhradu stomatologickej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. Zdravotná poisťovňa zamietla jej žiadosť o príspevok bez riadneho odôvodnenia. Z odpovede poisťovne totiž nebolo jasné, prečo jej príspevok neposkytli, a teda ktoré z podmienok nesplnila.

Stanovisko poisťovne a chýbajúce odôvodnenie

Ombudsman upozornil, že zo zákona je umožnené, aby zdravotné poisťovne poskytovali príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej aj nezmluvným poskytovateľom. Môže sa tak udiať v prípade, že žiadosť o príspevok spĺňa kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa v písomnom stanovisku ombudsmanovi uviedla, že podávateľka nesplnila viacero podmienok, najmä podmienku predchádzajúceho súhlasu poisťovne s úhradou zdravotnej starostlivosti. „Samotné rozhodnutie namietané podávateľkou však neobsahovalo žiadne konkrétne úvahy, aplikáciu zverejnených kritérií na posudzovaný prípad ani vysvetlenie, ktoré podmienky a akým spôsobom neboli splnené.“ vysvetlil verejný ochranca práv.

Návrh opatrení a reakcia poisťovne

Dobrovodský v tejto súvislosti konštatoval porušenie základného práva podávateľky na súdnu a inú právnu ochranu, pričom zdôraznil, že poistenec má právo vedieť, prečo mu bola žiadosť zamietnutá, a musí byť schopný rozhodnutie preskúmať a brániť sa voči nemu.

Ombudsman tak zdravotnej poisťovni navrhol prijať opatrenia, ktoré by do budúcna zabezpečili rešpektovanie základných zásad správneho konania a princípov dobrej verejnej správy pri posudzovaní obdobných žiadostí poistencov. Zdravotná poisťovňa sa vyjadrila, že stále považuje za postačujúce, ak jej rozhodnutie obsahuje len výpočet zákonných podmienok a vyjadrenie, že na priznanie nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti je potrebné ich kumulatívne splnenie. Ako však uviedla v závere stanoviska, do budúcna zaujme individuálnejší prístup s cieľom poskytovať poistencom adresnejšie odôvodnenie.

