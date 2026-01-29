Aj páni chcú byť krásni. Chirurgické zákroky u mužov sa za desaťročie takmer zdvojnásobili

Počet mužov, ktorí podstupujú plastické operácie, sa za necelé desaťročie takmer zdvojnásobil, uvádza sa v najnovšej správe, ktorú vo štvrtok prezentovala Medzinárodná spoločnosť estetickej plastickej chirurgie (ISAPS) na výročnom kongrese estetickej medicíny IMCAS v Paríži.
Podľa zverejnenej analýzy počet chirurgických zákrokov u mužov v rokoch 2018-2024 vzrástol o 95 percent, zatiaľ čo nechirurgické estetické procedúry ako injekcie, ošetrenie laserom či chemické peelingy stúpli až o 116 percent. U žien sa chirurgické zákroky zvýšili o 59 percent a nechirurgické o 55 percent.
„Tento trend, ktorý je obzvlášť výrazný na Blízkom východe a v Latinskej Amerike, odráža hlbokú premenu spoločenských noriem a rastúcu akceptáciu kozmetických zákrokov medzi mužmi,“ píše sa v analýze.
„Generácia Z a mileniáli pritom začínajú s kozmetickou medicínou oveľa skôr než predchádzajúce generácie,“ dodávajú analytici. Napriek prudkému nárastu však estetické zákroky u mužov stále tvoria len 16 percent všetkých takýchto procedúr.
Najväčší dopyt po chirurgických zákrokov pretrváva v Spojených štátoch, ktoré v roku 2025 tvorili takmer 45 percent globálneho trhu estetickej a plastickej chirurgie. Dominujú aj v oblasti nechirurgických procedúr, pričom americký dopyt po botoxe prestavuje až 56 percent celosvetového dopytu.