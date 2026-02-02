Obmedzenie príjmu ohrozí mobilné hospice, upozorňuje asociácia a ministra Šaška vyzýva k náprave

Cenové opatrenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky ohrozuje chod mobilných hospicov. Informovala o tom koordinátorka členskej základne Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) Beáta Bialončíková.
Vysvetlila, že platby za výkony lôžkovým a mobilným hospicom uhrádzajú zdravotné poisťovne (ZP). Od 1. februára by však ZP mali platiť za jednu návštevu pacienta sestrou mobilného hospicu v pracovnom čase 50 eur.
Hospice nebudú vedieť zabezpečiť svoj chod
Z uvedenej sumy musia mobilné hospice zabezpečiť nákup špecializovaného zdravotníckeho materiálu, zaplatiť mzdu pracovníčky, ako aj prevádzkové náklady, ktorými sú napríklad parkovné či cestná daň, vymenovala Bialončíková. „Návšteva ošetrovateľky pritom neraz trvá aj viac ako hodinu,“ dodala.
Dostupnosť mobilných hospicov môže od januára výrazne klesnúť, platby na pokrytie nákladov nestačia
V dôsledku opatrenia MZ mobilné hospice nebudú vedieť zabezpečiť svoj chod, upozornila prezidentka AHAPS Henrieta Žilková. „Obávame sa preto, že sa nebude mať kto postarať o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, keďže mobilné hospice zvažujú ukončenie svojej činnosti,“ zdôraznila s tým, že pacienti s ťažkými diagnózami, ktorí umierajú, tak môžu skončiť na akútnych lôžkach a tie sú z pohľadu verejných rozpočtov finančne náročnejšie.
Neštandardné kroky
Mobilné hospice v tomto roku potrebujú, aby im ZP preplácali za návštevu sestrou aspoň 70 eur a za návštevu spolu s lekárom 170 eur, uviedla koordinátorka uvedenej asociácie. „Cenové opatrenie však ani pri návšteve lekára so sestrou tieto hodnoty nenapĺňa, keďže úhrada za návštevu v riadnom pracovnom čase je len 142 eur,“ vyčíslila.
Mobilné hospice v návrhu zákona o pomoci odkázaným osobám chýbajú, upozorňuje odborná asociácia
AHAPS poukázala aj na podľa nej neštandardné kroky MZ v legislatívnom procese. Rezort zdravotníctva pôvodný návrh sumy za návštevu sestrou v hodnote 130 eur a pri lekárovi so sestrou 142 eur znížil takmer o dve tretiny.
Problémy aj pri starostlivosti o ľudí v bdelej kóme
Cenové opatrenie MZ môže spôsobiť problémy aj pri starostlivosti o ľudí v bdelej kóme, upozornila Bialončíková. „Títo pacienti by mali končiť v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti, no z dôvodu ich nedostatku často končia aj v hospicoch. Po novom, po 6-mesačnom pobyte, dostanú pacienti len 121,50 eura. Existuje obava, že o pacientov s touto diagnózou sa nebude mať kto postarať, keďže lôžkové hospice budú uprednostňovať iných pacientov,“ doplnila.
Paliatívna a ošetrovateľská starostlivosť si vyžaduje spravodlivé financovanie, štát aj poisťovne prijímajú opatrenia
Asociácia priebežne komunikovala svoje pripomienky, na ktoré, podľa jej slov, minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) nezareagoval. „Vyzývame ho preto k náprave stavu, aby zomierajúcim pacientom bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť,“ uzavrela.