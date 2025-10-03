Nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelili dvom falošným bombovým hrozbám za necelé dva týždne

Sieť nemocníc Penta Hospitals sa stala v priebehu jedenástich dní už dvakrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Prvý prípad zaznamenali 23. septembra v Železničnej nemocnici Košice, druhý v piatok v michalovskej nemocnici. V oboch prípadoch sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila.
Ekonomické straty a odložené operácie
Predstavitelia siete však upozorňujú, že sústredenie takýchto incidentov do krátkeho časového úseku je mimoriadne závažné. „Každý takýto incident ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedlo vedenie Penta Hospitals vo svojom stanovisku.
Výhražné oznámenia majú priamy dosah na fungovanie nemocníc. Zariadenia museli odložiť desiatky plánovaných operácií, výkonov a hospitalizácií, čo sa dotklo pacientov čakajúcich na liečbu. Podľa siete prinášajú tieto incidenty aj ekonomické straty v rozsahu desiatok tisíc eur za jediný deň výpadku.
Širší kontext
Nemocnice žiadajú, aby bezpečnostné zložky štátu takéto útoky dôkladne vyšetrili a prijali účinné opatrenia, ktoré do budúcnosti zamedzia ich opakovaniu.
Vedenie siete zároveň upozorňuje na širší kontext, keďže podľa nich k podobným incidentom môže prispievať aj negatívna spoločenská klíma.
„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ uvádza stanovisko Penta Hospitals.