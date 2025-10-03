Nemocnice Penta Hospitals na východnom Slovensku čelili dvom falošným bombovým hrozbám za necelé dva týždne

Predstavitelia siete však upozorňujú, že sústredenie takýchto incidentov do krátkeho časového úseku je mimoriadne závažné.
Sieť nemocníc Penta Hospitals sa stala v priebehu jedenástich dní už dvakrát terčom vyhrážok bombovým útokom. Prvý prípad zaznamenali 23. septembra v Železničnej nemocnici Košice, druhý v piatok v michalovskej nemocnici. V oboch prípadoch sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila.

Ekonomické straty a odložené operácie

Predstavitelia siete však upozorňujú, že sústredenie takýchto incidentov do krátkeho časového úseku je mimoriadne závažné. „Každý takýto incident ohrozuje pacientov aj zamestnancov nemocníc a narúša pokojné a dôstojné prostredie, ktoré je základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedlo vedenie Penta Hospitals vo svojom stanovisku.

Výhražné oznámenia majú priamy dosah na fungovanie nemocníc. Zariadenia museli odložiť desiatky plánovaných operácií, výkonov a hospitalizácií, čo sa dotklo pacientov čakajúcich na liečbu. Podľa siete prinášajú tieto incidenty aj ekonomické straty v rozsahu desiatok tisíc eur za jediný deň výpadku.

Širší kontext

Nemocnice žiadajú, aby bezpečnostné zložky štátu takéto útoky dôkladne vyšetrili a prijali účinné opatrenia, ktoré do budúcnosti zamedzia ich opakovaniu.

Vedenie siete zároveň upozorňuje na širší kontext, keďže podľa nich k podobným incidentom môže prispievať aj negatívna spoločenská klíma.

„S obavami sledujeme čoraz častejšie verejné očierňovanie práce regionálnych nemocníc, ktoré môže podnecovať podobné nebezpečné incidenty. Hrubé útoky na zdravotníkov a prevádzkovateľov regionálnych nemocníc, ako aj bulvarizácia vážnych tém v zdravotníctve, znevažujú úsilie tisícok zdravotníkov v teréne a podkopávajú dôveru verejnosti v zdravotný systém ako celok,“ uvádza stanovisko Penta Hospitals.

