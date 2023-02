Nedostatok liekov má viacero riešení a ministerstvo by malo rokovať s firmami o produkcii medikamentov na Slovensku, tvrdí Raši

Rezort zdravotníctva by mal rokovať s dodávateľmi liekov o tom, aby nedostatkové lieky na Slovensko doviezli aj v inom, zahraničnom balení. Na tlačovej besede to v reakcii na nedostatok liekov na Slovensku uviedol podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši. Takéto riešenie podľa neho slovenská legislatíva umožňuje.

Leták či prebalenie liekov

„Stačí k tomu dať leták, alebo lieky prebaliť, náš Štátny ústav na kontrolu liečiv to môže povoliť a liek tu môžeme mať,“ povedal. Upozornil na to, že ministerstvo zdravotníctva nastavilo pre firmy nezrealizovateľné podmienky.

„Treba s nimi preto rokovať osobne, prioritou má byť, aby sa náš pacient mal čím liečiť,“ tvrdí Raši.

Tretím riešením nedostatku liekov na Slovensku je podľa Rašiho osloviť distribútorov a povoliť mimoriadny dovoz liekov, ktoré na Slovensku nie sú registrované, ale majú rovnakú účinnú látku ako liek, ktorý na našom trhu chýba.

Výrobcovia liekov

„Je to bezpečné riešenie, ide o tú istú látku, inštitút mimoriadneho dovozu existuje a vieme k nám takto dostať lieky, ktoré u nás nie sú,“ tvrdí podpredseda strany Hlas-SD. Poukázal tiež na to, že aj na Slovensku máme výrobcov liekov. Ministerstvo zdravotníctva by preto malo podľa Rašiho rokovať s týmito firmami o možnej produkcii liekov pre potreby na Slovensku. Na tento účel by sa podľa neho mohli využiť prostriedky z plánu obnovy alebo z eurofondov.

„Jedna z najdôležitejších vecí je však zamedziť reexportu liekov,“ zdôraznil. Mnohé lieky podľa neho na Slovensko prídu, potom sú však ilegálne reexportované.