Financovanie hrubej stavby novej národnej nemocnice je viac-menej zabezpečené, tvrdí minister Šaško

Hrubá stavba novej národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch by mala byť hotová do parlamentných volieb v roku 2027. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško po stredajšom rokovaní vlády. Financovanie výstavby je podľa neho viac-menej pokryté.

Začiatok výstavby je naplánovaný na september

„Rozšírili sme subjekt poberateľov v rámci plánu obnovy o prešovskú nemocnicu. Je to čisto o termínoch a zdroje, ktoré sú alokované v rámci prešovskej nemocnice, ktoré boli tak či tak alokované, budú následne presunuté na začatie výstavby nemocnice vo Vajnoroch,“ vysvetlil Šaško. Ako doplnil, prvých približne 200 miliónov eur bude prefinancovaných práve z tohto projektu. Začiatok výstavby je naplánovaný na september.

„Bager začne kopať symbolicky v septembri. Prvých rámcovo zhruba 200 miliónov eur je vykrytých. Ďalší veľmi podobný balík je v rámci programu duálneho využitia. To znamená, že pokiaľ ide o hrubú stavbu, a teda o to, čo deklarujeme, že ešte do volieb v roku 2027 chceme, aby hrubá stavba stála, máme to už v tomto momente viac-menej vykryté,“ uviedol minister.

Rozpočet rezortu zdravotníctva

Ďalších 200 až 250 miliónov eur má podľa neho pochádzať z balíka výdavkov na obranu v rámci tzv. duálneho využitia. Úvodné výkopové práce a podzemné časti, ktoré súvisia s bezpečnostnými prvkami, bude zabezpečovať výlučne rezort obrany.

„Ide o tzv. režimový proces, na detaily sa treba podľa neho pýtať rezortu obrany,“ dodal Šaško. Minister zároveň ubezpečil, že verejné, teda nadzemné časti nemocnice budú budované v súlade s výberovými konaniami.

„Všetky verejné časti, čiže nadzemná časť, budú prebiehať v riadnych výberových procesoch a transparentne,“ zdôraznil. Podľa ministra je zároveň dôležité, že minimálne polovica prostriedkov na výstavbu nemocnice bude hradená z iných zdrojov ako z rozpočtu rezortu zdravotníctva.

Koniec nájomnej zmluvy pre VšZP

„Keby sa to malo vykrývať iba zo zdrojov zdravotníctva, tak tu zase vajatáme niekoľko rokov a nedeje sa nič,“ skonštatoval. Nová národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika by mala stáť na pozemku patriacom Ministerstvu obrany SR. V súvislosti so zvyšovaním výdavkov na obranu Šaško poukázal na potrebu efektívneho využitia týchto zdrojov.

„Treba hľadať spôsoby, aby čo najviac zdrojov mohlo ísť do projektov tohto duálneho využitia,“ doplnil. Minister zároveň informoval o prebiehajúcej analýze priestorového zabezpečenia rezortu a jeho podriadených organizácií.

Ako uviedol, momentálne má v gescii osem priestorov, pričom tri z nich využíva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorej sa končí nájomná zmluva už na konci tohto roka.

„V mojej riadiacej pôsobnosti ako ministra zdravotníctva je v súčasnosti osem priestorov, tri sú Všeobecná zdravotná poisťovňa, kde sa, mimochodom, končí nájomná zmluva na konci tohto roka. To znamená, že automaticky musíme riešiť, čo ďalej so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá je dnes roztrúsená po celom meste v troch rôznych budovách,“ povedal Šaško.

Zverejnenie výsledkov analýzy

Ďalej pripomenul, že Ministerstvo zdravotníctva sídli v troch rôznych budovách a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v ďalších dvoch, pričom aj NCZI končí nájom v budúcom roku. Ministerstvo preto pripravuje podrobnú analýzu v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze.

„Ako zodpovedný manažér som sa k tomu postavil spôsobom, aby som dal spracovať analýzu, či už z pohľadu efektivity a či už z pohľadu aj nejakej zákazníckej služby,“ dodal Šaško s tým, že výsledky analýzy budú po jej dokončení zverejnené.

Súčasťou analýzy je aj preskúmanie možností, ako optimalizovať priestory a zlúčiť prevádzky do jedného alebo dvoch funkčných celkov. „Dal som si zanalyzovať, či sa nedá nájsť efektívnejší spôsob, aby vznikli napríklad dva funkčné celky, aby sme presťahovali kompletne ministerstvo zdravotníctva spoločne so všetkými troma prevádzkami Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ uviedol.

V rámci mapovania trhu ministerstvo analyzuje dostupné administratívne budovy v Bratislave, ktoré by mohli vyhovovať požiadavkám štátnej správy. Cieľom je nájsť priestory, ktoré poskytnú kvalitné pracovné prostredie a zároveň prinesú úsporu na prevádzkových nákladoch.