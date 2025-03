Nemocnice si v hodnotení spokojnosti pacientov polepšili, medzi najlepšie patria štátne zariadenia

Nemocnice si v hodnotení spokojnosti zo strany poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne polepšili. V roku 2024 poistenci štátnej poisťovne oznámkovali ústavné zdravotnícke zariadenia priemernou známkou 1,44, kým rok predtým to bola známka 1,50.

Medzi najlepšie hodnotenými figurovali viaceré štátne zariadenia. Poistenci najväčšej zdravotnej poisťovne boli v uplynulom roku najviac spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, so správaním a starostlivosťou lekárov a so starostlivosťou sestier na oddeleniach. Najhoršie hodnotili stravu.

Päť typov ústavných zariadení

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne hodnotili päť typov ústavných zdravotníckych zariadení. Štátne nemocnice dominovali v kategórii univerzitných a fakultných zariadení, kde najlepší výsledok dosiahla Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok fakultná nemocnica. Za ňou nasledovala ďalšia štátna inštitúcia Univerzitná nemocnica Martin a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.

Zo všeobecných nemocníc boli najlepšie hodnotenými Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s., Nemocnica Bory, a. s. a Nemocnica AGEL Bánovce s. r. o.. Zo špecializovaných zdravotníckych zariadení dosiahli najlepšiu priemernú známku Špecializovaná nemocnica pre choroby hlavy a krku Akadémia Košice, n. o., nasledoval AGEL Mammacentrum sv. Agáty a.s. a Kardiocentrum AGEL, a.s..

Špecializované ústavy srdcovocievnych chorôb sa zoradili v poradí Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s..

Obraz o kvalite služieb

V rámci špecializovaných onkologických ústavov boli najlepšie hodnotené Onkologický ústav sv. Alžbety s. r. o., Národný onkologický ústav v Bratislave a Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Štátny Národný onkologický ústav v Bratislave dosiahol podobné súhrnné hodnotenie ako súkromný Onkologický ústav sv. Alžbety.

„Prieskum spokojnosti poistencov s hospitalizáciou v roku 2024 nám pomáha dotvárať obraz o kvalite služieb u jednotlivých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a je pre nás dôležitou spätnou väzbou od našich poistencov. Je preto dobré, ak tomuto prieskumu poistenci venujú adekvátnu pozornosť,“ uviedol predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.

Forma elektronického dotazníka

„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že štátne nemocnice dokážu konkurovať súkromným zariadeniam v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a Univerzitná nemocnica Martin dosiahli vynikajúce hodnotenia, čo dokazuje, že systematické investície do verejného zdravotníctva prinášajú výsledky,“ zdôraznil minister zdravotníctva SR Kamil Šaško.

Do prieskumu pacientov sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zapojilo o 63 % poistencov viac. Výsledky prieskumu sú o to významnejšie, že sa do neho zapojil rekordný počet respondentov.

Prostredníctvom elektronického dotazníka zaslalo spätnú väzbu 19 787 respondentov, ktorí boli v roku 2024 hospitalizovaní minimálne jednu noc v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Respondenti v prieskume hodnotili poskytnutú zdravotnú starostlivosť, správanie a starostlivosť lekárov a sestier, kvalitu ubytovania a stravy.