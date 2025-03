Optik, optometrista alebo oftalmológ? Poznáte rozdiely a viete, ku komu ísť?

Viete, koho navštíviť, keď potrebujete oči vyšetriť, predpísať okuliare alebo riešiť vážne zdravotné problémy so zrakom? Na prvý pohľad sa optometrista, oftalmológ a optik zdajú ako podobné profesie, no ich úloha v starostlivosti o oči je odlišná. Poďme sa spoločne pozrieť na to, kto je kto a ku komu sa máte objednať v rôznych situáciách.