Mrazivé dni môžu ohroziť nielen ľudí bez domova. Ako pomôcť podchladenému človeku?

Záchranári radia, ako pomôcť podchladenému človeku. Alkoholu a horúcej vode sa treba podľa nich vyhýbať. Podchladeniu sú počas zimy vystavení najmä turisti, športovci či ľudia bez domova. Záchranári preto vysvetlili, ako sa podchladenie prejavuje, a prečo sa nikdy v prípade podchladenia nesmie podávať alkohol.
Záchranná zdravotná služba ZaMED upozornila, že v zimných mesiacoch stačí len niekoľko minút v nedostatočnom či premočenom oblečení, ležanie na zemi či pôsobenie vetra a organizmus začne veľmi rýchlo strácať teplo. Hlavný záchranár záchrannej zdravotnej služby ZaMED Patrik Brna vysvetlil, že ak sa ľudské telo ochladí pod 35 stupňov Celzia, nastáva hypotermia. Ide o podchladenie, ktoré môže ohroziť zdravie a život.
Alkohol „na zahriatie“ skôr uškodí
„Podchladenie môže nastať u športovcov a turistov, ale aj u seniorov a najmä ľudí bez domova. Rizikovou skupinou sú tiež osoby pod vplyvom alkoholu, keďže pri určitom promile už človek nedokáže kriticky myslieť a neuvedomuje si, že mu je chladno. V takom prípade dochádza k hypotermii veľmi rýchlo,“ vysvetlil Brna.
Záchranári upozornili, že nie každého, kto je podchladený, možno presúvať. „Každý, koho nájdeme ležať v chladnom prostredí, prípadne je v mokrom oblečení vystavený poveternostným podmienkam, môže byť podchladený. Príznakmi hypotermie sú okrem studenej pokožky aj modrasté pery, tras či porucha vedomia,“ spresnil záchranár.
Podchladeného človeka je podľa jeho slov možné opatrne presunúť do tepla len v prípade, že je pri vedomí a schopný samostatne sa presúvať. „Ak má osoba na sebe mokré oblečenie, je potrebné ju šetrne vyzliecť a obliecť jej suché veci, prípadne ju zabaliť do deky alebo izotermickej fólie. Netreba zabúdať na izolačnú podložku, na ktorú človeka položíme – napríklad na matrac alebo karimatku,“ dodal Brna.
Záchranár upozornil, že na podchladeného človeka sa nesmie umiestňovať výhrevné teleso s cieľom ho zahriať a rovnako nepodávať alkohol „na zahriatie“. „Pocit tepla po dúšku alkoholu je len dočasný, následne sa telo ochladzuje ešte rýchlejšie,“ upozornil záchranár. V prípade, že sa u človeka objavia omrzliny, či už na prstoch, nose alebo ušiach, treba ich chrániť pred ďalším chladom, no nie ich šúchaním. Omrznuté miesta treba zohriať pozvoľna. Nikdy sa nesmie použiť horúca voda.
V Bratislave zamrzlo dvadsať ľudí
V prípade, že podchladený človek nereaguje alebo je bezvedomí, nesmie sa s ním hýbať. Okamžite treba zavolať na linku 155 a počkať, kým nepríde záchranka. Do tej doby bude operátor navigovať, čo s podchladenou osobou urobiť.
Zimné mesiace sú najnáročnejším obdobím najmä pre ľudí bez domova, pre ktorých je možnosť skryť sa pred chladom otázkou života a smrti. Depaul Slovensko práve preto už takmer 20 rokov prevádzkuje nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul s kapacitou 200 miest. Nocľaháreň prijíma každého, kto sa na ňu obráti.
Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš upozornil, že v uplynulom roku zamrzlo v uliciach Bratislavy viac ako 20 ľudí bez domova. „Práve táto tragédia bola impulzom na vznik našej nocľahárne. Jedným z našich cieľov je, aby sa niečo také už nikdy nezopakovalo,“ dodal Kákoš.
Pomôcť prežiť zimu ľuďom bez domova pritom môže každý. Kákoš vyzval na všímavosť k ľuďom na ulici počas zimy. „Ak uvidíme človeka vonku, môžeme sa opýtať, čo by potreboval – možno je to čaj, teplé oblečenie, rozhovor, pomoc s nasmerovaním, kde nájde sociálnu službu v okolí,“ doplnil Kákoš. Depaul Slovensko pritom okrem svojej nocľahárne pomáha ľuďom bez domova aj priamo v teréne, ošetrovni, nízkoprahovom dennom centre či útulkoch pre chorých.