Ministerstvo zdravotníctva už predložilo návrh týkajúci sa zmien na pohotovostiach, zaviesť sa majú tri opatrenia

Ministerstvo zdravotníctva už Úradu vlády SR predložilo legislatívu, ktorou sa majú od začiatku budúceho roka skrátiť ordinačné hodiny na pohotovostiach a zvýšiť poplatky za neodôvodnené využívanie pohotovostí a urgentov v nemocniciach. Ide o návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorým by sa mala vláda zaoberať na svojom najbližšom rokovaní.

Ministerstvo zdravotníctva chce rýchle rokovanie

Ministerstvo zdravotníctva súčasne navrhuje, aby vláda schválila návrh na zrýchlené legislatívne konanie v parlamente. O navrhovaných opatreniach by tak poslanci mohli rokovať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR.

Ordinačné hodiny na pohotovostiach v súčasnosti v pracovných dňoch trvajú od 16:00 do 22:00. Od začiatku budúceho roka by mali byť pohotovosti v pracovných dňoch dostupné len od 16:00 do 20:00. V dňoch pracovného pokoja lekári na pohotovostiach v súčasnosti ordinujú od 7:00 do 22:00, od budúceho roka by to malo byť od 8:00 do 20:00.

Zvýšenie poplatku

„Úprava obdobia poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby je determinovaná nízkou vyťaženosťou ambulantnej pohotovostnej služby, ako aj skutočnosťou, že vo väčšine prípadov je ambulantná pohotovostná služba zabezpečovaná tými istými všeobecnými lekármi pre dospelých a všeobecnými lekármi pre deti a dorast, ktorí počas dňa poskytujú ambulantnú starostlivosť,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Ďalším opatrením je už avizované zvýšenie poplatkov za neoprávnené využívanie pohotovostí a urgentov. Terajší poplatok sa využitie pohotovostí v sume 2 eurá sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 5 eur a poplatok za využitie urgentu v nemocnici má stúpnuť z 10 eur na 25 eur.

Ambulancie budú časovo limitované

Tretie opatrenie sa týka naplnenia hodinového normatívu v ambulancii. Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti bude povinný poskytovať takúto starostlivosť počas piatich dní v týždni v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín týždenne bez doplnkových ordinačných hodín.

Takáto zdravotná starostlivosť sa má poskytovať aspoň dvakrát do týždňa najmenej do 15:00, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, ordinačné hodiny v menšom rozsahu.