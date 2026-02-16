Meškanie menštruácie, priberanie, únava: PCOS sa často odhalí až vtedy, keď žena nemôže otehotnieť - ROZHOVOR

Nepravidelná menštruácia, akné v dospelosti, problémy s hmotnosťou, únava či dlhodobé snahy otehotnieť bez úspechu. Mnohé ženy tieto ťažkosti roky považujú za „normálne“, a bežné. Hoci sú bežné, nie sú normálne a zdravé. V skutočnosti môžu byť prejavom syndrómu polycystických ovárií (PCOS) – jedného z najčastejších hormonálnych ochorení žien v reprodukčnom veku.
PCOS dnes postihuje čoraz viac žien naprieč generáciami a zďaleka už nejde o ojedinelý problém. Výrazne k tomu prispieva moderný životný štýl – spôsob stravovania, chronický stres, nedostatok pohybu, narušený spánok aj každodenný kontakt s toxickými látkami, ktoré zasahujú do hormonálnej rovnováhy. Svoju úlohu zohráva aj genetika, ktorá zvyšuje citlivosť ženy na tieto vonkajšie vplyvy.
Napriek tomu sa diagnóza PCOS často stanovuje až po rokoch. Výsledkom je dlhé obdobie, počas ktorého sa ochorenie zhoršuje bez toho, aby dostalo správnu pozornosť.
V rozhovore s fertility špecialistkou Zuzanou Kopáčikovou, PhD. sa pozrieme na PCOS komplexne – ako na hormonálne aj metabolické ochorenie, ktoré ovplyvňuje cyklus, plodnosť, hmotnosť aj psychiku. V článku sa dozviete aj:
- ktoré príznaky sú pri PCOS typické,
- ako dokáže PCOS ovplyvniť strava,
- akú rolu pri vniku ochorenia zohráva genetika,
- že ženy roky žijú s nepravidelným cyklom a myslia si, že je to „normálne“,
- prečo drastické diéty a nadmerné cvičenie môžu PCOS ešte zhoršiť,
- prečo chudnutie pri PCOS nie je o kalóriách, ale o hormónoch,
- ako sa dá pri PCOS schudnú,
- aké sú reálne šance na otehotnenie,
- ako sa dá prirodzene podporiť ovulácia a plodnosť,
- či sa dá PCOS úplne vyliečiť.
Zuzana Kopáčiková, PhD. je špecialistkou v oblasti fertility a výživy s medzinárodnou certifikáciou, pričom sa špecializuje na komplexnú starostlivosť o ženský menštruačný cyklus a riešenie problematiky ženskej (ne)plodnosti. Je zakladateľkou a tvárou úspešného projektu GynAktiv, ktorý si kladie za cieľ sprístupniť kvalitné online vzdelávanie v oblasti ženského zdravia.
Patrí dnes práve PCOS patrí medzi najčastejšie témy, s ktorými sa ženy na vás obracajú? Ak áno, prečo si myslíte, že je tak časté?
Keď hľadáme odpoveď na otázku, prečo je PCOS dnes tak rozšírené, tak sa musíme pozrieť na zásadné zmeny v našom životnom štýle za posledných sto rokov. Prvým a pravdepodobne najvýznamnejším faktorom je dramatická zmena v našej strave. Priemerne až 60% modernej stravy tvoria ultraspracované potraviny, ktoré obsahujú obrovské množstvo rafinovaných cukrov, nezdravých tukov a rôznych chemických prísad.
Druhým zásadným faktorom, ktorý výrazne prispieva k nárastu PCOS, je expozícia environmentálnym toxínom. Žijeme v období, ktoré môžeme nazvať érou „chemického koktejlu“. Látky nazývané endokrinné disruptory sú doslova všade okolo nás a dokážu napodobňovať naše prirodzené hormóny, čím narúšajú jemnú hormonálnu rovnováhu.
Tretím významným faktorom je chronický stres, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou moderného života. Finančná neistota, nejasná budúcnosť, kombinácia náročnej kariéry a starostlivosti o rodinu, to všetko vytvára obrovskú záťaž na ženskú hormonálnu rovnováhu.
Ďalšími dôvodmi, ktoré majú vplyv na rozvinutie PCOS je dramatický pokles pohybovej aktivity, narušené cirkadiánne rytmy a chronický zápal v organizme, ktorý je priamym dôsledkom modernej stravy a životného štýlu.
Je príčinou len stres a zlý životný štýl alebo hrá rolu aj genetika?
Odpoveď nie je jednoduchá. Primárne životný štýl, ale genetika určuje individuálnu citlivosť. Gény predstavujú len predispozíciu, potenciálne riziko. Predstavte si to napríklad takto: genetika vám dáva nabitú zbraň, ale je len na vás, či stlačíte spúšť. A tou spúšťou pri PCOS je práve životný štýl.
S akými príznakmi k vám ženy najčastejšie prichádzajú? Stáva sa Vám, že ženy ich považujú za normálnu súčasť života a dlho ani nevedeli, že ide o PCOS?
Áno, bohužiaľ sa mimoriadne často stáva, že ženy považujú závažné príznaky PCOS za normálnu súčasť života. Mnohé z nich žijú s týmito problémami roky, niekedy aj desaťročia.
Najčastejšie ku mne ženy prichádzajú v momente, keď sa niekoľko mesiacov až rokov neúspešne snažia otehotnieť. Keď sa ich spýtam na ich menstruačný cyklus, často povedia: „No, mám nepravidelný cyklus, ale to predsa majú všetky ženy, nie?“ Alebo: „Menštruáciu som mala vždy raz za dva až tri mesiace, ale myslela som si, že je to u mňa normálne.“ Mnoho žien totiž nikdy nezažilo pravidelný menstruačný cyklus, takže nemajú s čím porovnávať.
Druhý častý dôvod je výrazné priberanie napriek úsiliu schudnúť. Typická klientka mi povie: „Jedla som 1500 kalórií denne, cvičila som každý deň hodinu a za tri mesiace som zhodla iba kilogram.“ Problém nie je v nedostatku vôle, ale v nerozpoznanej inzulínovej rezistencii, zvýšenom kortizole.
A ďalším častým dôvodom je akné aj vo veku tridsať či štyridsať rokov. Ženy navštívili už viacerých dermatológov, skúšali rozličné krémy a antibiotiká, ale nič nepomohlo, pretože príčina nie je v koži samotnej, ale v hormonálnej nerovnováhe.
Priemerná doba od prvých príznakov po stanovenie diagnózy je často dva až tri roky, u niektorých žien aj desať rokov. To je neuveriteľne dlhá doba, počas ktorej sa PCOS môže zhoršovať a viesť k ďalším komplikáciám ako diabetes druhého typu, kardiovaskulárne problémy alebo neplodnosť.
Ktoré príznaky ženy alebo možno aj lekári najčastejšie bagatelizujú, hoci sú pre PCOS typické?
Bagatelizácia príznakov vedie k oneskoreniu diagnózy často o niekoľko rokov. Vidím to denne vo svojej praxi. Najčastejšie bagatelizované príznaky sú nepravidelný cyklus, neschopnosť schudnúť, chronická únava, akné vo dospelosti, vypadávanie vlasov, tmavé škvrny na koži, ale aj depresia, či zvýšené riziko úzkostných stavov. Každý z týchto príznakov je dôležitým varovaním.
Pri ženských ochoreniach sa môžeme pozrieť na dve stránky problému – psychickú a fyzickú. Do akej miery dokážu hormonálnu rovnováhu a menštruačný cyklus a ovplyvniť psychika a emócie a do akej miery nezdravá strava, zlý spánkový režim, fajčenie alkohol?
Obe stránky sú neuveriteľne úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Nemožno ich oddeliť.
Mala som klientku, ktorá zmenila svoju stravu na perfektnú, začala cvičiť, spala osem hodín denne. Ale jej cyklus sa stále nezlepšoval. Keď sme začali hovoriť hlbšie, zistilo sa, že má obrovský stres v práci, toxický vzťah a nespracovanú traumu. Až keď začala pracovať na svojej psychike, jej cyklus sa začal normalizovať.
Na druhej strane som mala klientku, ktorá meditovala, mala vynikajúci stres manažment. Ale nemala dobre nastavenú stravu, často ponocovala, mala veľmi nepravidelný režim dňa. Jej príznaky sa nezlepšovali. Až keď zmenila stravu a životný štýl, začala sa hormonálna rovnováha obnovovať.
Úspešná liečba PCOS vyžaduje holistický prístup. Nemôžete ignorovať stravu a dúfať, že meditácia vyrieši inzulínovú rezistenciu. Ale rovnako nemôžete ignorovať chronický stres a dúfať, že dokonalá strava sama o sebe obnoví hormonálnu rovnováhu. Potrebujete oboje.
Akú rolu zohráva strava pri PCOS a aké chyby robia ženy najčastejšie?
Strava zohráva absolútne kľúčovú rolu pri znižovaní príznakov PCOS. Dá sa povedať, že je to jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré máme k dispozícii.
Tých chýb je viacero, ale častou chybou je napríklad, že mnoho žien jednoducho nezje dostatok bielkovín. Celkový denný príjem je možno tridsať až štyridsať gramov, čo je dramaticky málo. Bielkoviny sú nevyhnutné pre stabilizáciu hladiny cukru v krvi, pre tvorbu hormónov, pre regeneráciu tkanív. Žena s PCOS by mala konzumovať minimálne jeden až jeden a pol gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti denne.
A je doležíte ešte upozorniť na jednu vec. Mnoho žien s PCOS má narušený vzťah k jedlu. Jedia, keď sú smutné, stresované, frustrované. Používajú jedlo ako útechu. Pri emocionálnom jedení ženy siahajú po nezdravých možnostiach: sladkosti, slané pochutiny, fast food. Následne prichádza pocit viny a hanby, čo vedie k ešte väčšiemu stresu a k ďalšiemu emocionálnemu jedeniu. Je to začarovaný kruh.
Mnohé ženy s PCOS priberajú “bez dôvodu”. Môžu v tomto prípade diéty, hladovanie alebo nadmerné cvičenie hormonálny stav ešte zhoršiť?
Áno, mnohé ženy s PCOS priberajú a snažia sa schudnúť tvrdými metódami, čím si svoj stav často ešte zhoršujú. V praxi vidím, že sa dostávajú do začarovaného kruhu. Nejde o nedostatok vôle, ale o metabolickú dysfunkciu.
Častou súčasťou PCOS je inzulínová rezistencia – pankreas musí produkovať viac inzulínu, ktorý telu signalizuje ukladanie tuku, najmä v oblasti brucha, a zároveň bráni jeho spaľovaniu. Preto môže žena jesť rozumne, cvičiť a napriek tomu priberať. Priberanie podporujú aj zvýšené androgény, často spomalená štítna žľaza a chronický zápal.
Dlhodobé hladovanie a extrémne diéty sú pre telo silným stresom. Zvyšujú hladinu kortizolu, ktorý zhoršuje inzulínovú rezistenciu, podporuje ukladanie tuku na bruchu, narúša činnosť štítnej žľazy, znižuje progesterón, zhoršuje spánok a zvyšuje chuť na sladké.
A teda áno, drastické diéty, hladovanie a nadmerné cvičenie môžu výrazne zhoršiť hormonálny stav žien s PCOS. Spomaľujú metabolizmus, zvyšujú stresové hormóny, vedú k strate svalovej hmoty, spôsobujú nedostatok živín, narúšajú menštruačný cyklus a vedú k jojo efektu.
Ako pri ochorení schudnúť a dá sa to vôbec?
Áno, je to možné. Ale musíme byť úprimní: chudnutie pri PCOS je ťažšie a pomalšie než u žien bez PCOS. Nie je to nemožné, len to vyžaduje iný prístup.
Chudnutie pri PCOS nie je primárne o kalóriách. Je to o hormónoch. Musíte najprv opraviť hormóny, najmä citlivosť na inzulín, a potom príde chudnutie. Môžete jesť 1200 kalórií denne a nebudete chudnúť, ak je váš inzulín vysoký. Naopak, môžete jesť 2000 kalorií a budete chudnúť, ak je váš inzulín nízky a stabilný.
Základom je stabilizácia hladiny cukru v krvi, zvýšenie príjmu bielkovín, zdravé tuky, dostatok kalórií, pravidelnosť jedál, silový tréning a kvalitný spánok so stres manažmentom. Toto nie je rýchle riešenie, ale dlhodobá cesta. Trpezlivosť, láskavosť k sebe a dať k svojmu telu čas. Výsledky prídu.
Mnohé ženy majú po diagnóze PCOS strach, že nebudú môcť otehotnieť. Je tento strach oprávnený?
Tento strach počujem takmer od každej ženy po diagnóze PCOS. PCOS však nie je rozsudok neplodnosti. Otehotnenie môže byť zložitejšie, ale väčšina žien s PCOS nakoniec otehotnie.
Štúdie ukazujú, že 70–80 % žien s PCOS dokáže otehotnieť – prirodzene alebo s pomocou liečby. Len približne 20–30 % má vážnejšie problémy s plodnosťou. Diagnóza PCOS teda automaticky neznamená neplodnosť.
Základným problémom PCOS je však anovulácia – chýbajúca alebo nepravidelná ovulácia. Bez ovulácie nemôže dôjsť k oplodneniu. Aj keď žena ovuluje, kvalita vajíčka môže byť znížená vplyvom chronického zápalu, oxidačného stresu a vysokej hladiny inzulínu, ktorá negatívne ovplyvňuje aj sliznicu maternice. To znižuje šancu na uhniezdenie embrya a zvyšuje riziko skorého potratu.
PCOS môže ovplyvniť aj priebeh tehotenstva. Riziko gestačného diabetu je až trikrát vyššie, vysoký krvný tlak a preeklampsia sa vyskytujú približne dvakrát častejšie, vyššie je aj riziko potratu a predčasného pôrodu. Neznamená to však, že ženy s PCOS nemajú zdravé tehotenstvá – väčšina ich má, najmä pri dobrej lekárskej starostlivosti a úprave životného štýlu.
Z praxe viem, že zmena stravy a životného štýlu dokáže výrazne zlepšiť plodnosť. Mala som množstvo klientok, ktoré po troch až šiestich mesiacoch úprav otehotneli, hoci sa predtým snažili roky. Jednej klientke dokonca lekár tvrdil, že nikdy prirodzene neotehotnie – po úprave životného štýlu sa jej cyklus normalizoval a dnes má dve zdravé deti.
Dá sa aj prirodzenou cestou podporiť ovulácia a plodnosť pri PCOS?
Určite áno! A musím povedať, že prirodzená cesta je často tá najúčinnejšia. Videla som vo svojej praxi stovky žien, ktoré obnovili ovuláciu a otehotneli len pomocou zmien v strave, životnom štýle a prirodzenej suplementácie. Bez jediného lieku. Je to možné a funguje to, ale vyžaduje to disciplínu, trpezlivosť a správny prístup.
Inositol je pravdepodobne najúčinnejší prirodzený doplnok pre PCOS a plodnosť. Štúdie ukazujú, že kombinácia myo-inositolu a D-chiro-inositolu v pomere štyridsať ku jednej zlepšuje citlivosť na inzulín, znižuje androgény a obnovuje ovuláciu. Väčšina žien začne pravidelne ovulovať po troch až šiestich mesiacoch užívania.
Pravidelný pohyb zlepšuje citlivosť na inzulín, čo je kľúčové pre ovuláciu. Ale pozor, nadmerné alebo príliš intenzívne cvičenie môže potlačiť ovuláciu. Optimálne je tri až štyri dni týždenne, kombinácia mierneho kardio a silového tréningu. Chôdza, plávanie, joga, pilates sú výborné možnosti. Vyhýbať sa treba každodennému intenzívnemu kardio alebo HIIT, ktoré zvyšujú kortizol.
Musím ešte zdôrazniť, že neexistuje univerzálny plán vhodný pre každú ženu s PCOS. Existujú rôzne typy PCOS a každý vyžaduje mierne odlišný prístup.
Za aký dlhý čas môže žena očakávať návrat plodnosti?
Prirodzené metódy vyžadujú čas. Nemôžete očakávať, že za mesiac obnovíte ovuláciu, ak ste ju nemali roky. Telo potrebuje čas na uzdravenie. Obvykle trvá tri až šesť mesiacov, kým začnete vidieť výsledky. Niektoré ženy otehotnejú už počas tohto obdobia. Iné potrebujú šesť až dvanásť mesiacov. Ale prirodzená cesta a lekárska liečba sa navzájom nevylučujú. Môžete kombinovať zdravý životný štýl so suplementáciou a zároveň užívať lieky.
Ako podľa Vás vyzerá ideálna liečba PCOS? Dá sa úplne vyliečiť?
Je dôležité povedať, že PCOS sa nedá úplne vyliečiť v klasickom zmysle slova. Ale dá sa naučiť s ním žiť tak, že nebudete mať žiadne príznaky a budete úplne zdravá a plodná žena. Ide o chronické metabolické a hormonálne ochorenie s genetickou predispozíciou, ktorú zmeniť nevieme.
Ak sa však žena vráti k nezdravému životnému štýlu, príznaky sa môžu vrátiť. Podobne ako pri diabete 2. typu – ochorenie nezmizne, ale môže byť veľmi dobre kontrolované. Pri správnom prístupe sa PCOS môže dostať do dlhodobej remisie: cyklus sa upraví, hormóny sa stabilizujú a príznaky vymiznú. Tisíce žien to dosahujú.
Ideálna liečba PCOS je dlhodobý, individuálny a komplexný prístup. Základom je úprava stravy, pohyb, práca so stresom a spánkom, doplnky výživy a v niektorých prípadoch aj lekárska liečba. Nejde o krátkodobú diétu, ale o udržateľný životný štýl.
Ale odmena je obrovská. Život bez príznakov, pravidelný cyklus, zdravé tehotenstvo, energia, sebavedomie, kvalita života. PCOS vás môže naučiť veci o vašom tele, ktoré by ste sa inak nikdy nenaučili. Môže vás urobiť silnejšou, zdravšou a uvedomelejšou ženou. Nie je to rozsudok, je to cesta. A na konci tej cesty je možnosť byť najlepšou verziou seba samej.