Namiesto matky vynosí bábätko „robot“: Prelomová technológia môže zachrániť milióny detí - VIDEO

Predstavte si, že sa dieťa narodí skôr, ako je pripravené zvládnuť svet mimo matkinho lona. Malinké pľúca ešte nedokážu správne dýchať, srdiečko bije, no každý úder je bojom o prežitie. Predčasné narodenie, postrach mnohých rodičov, zasahuje každoročne do životov miliónov rodín po celom svete.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa predčasne narodí až 15 miliónov detí ročne, z ktorých približne 1 milión zomrie na komplikácie. Táto alarmujúca štatistika vedcov motivuje k vývoju prelomových technológií, ako sú umelé maternice, ktoré by mohli dramaticky zlepšiť šance na prežitie extrémne predčasne narodených detí. Jedným z najvýraznejších pokusov o zmenu je vývoj umelých materníc – inovácie, ktorá by mohla poskytnúť druhú šancu na život tým najkrehkejším.

Ako funguje technológia umelých materníc?

Umelé maternice, ako je koncept EctoLife, sú navrhnuté tak, aby napodobňovali prirodzené podmienky maternice. Zariadenie zahŕňa bioreaktory, ktoré dodávajú plodu živiny a kyslík cez umelú pupočnú šnúru, a plodovú vodu obohatenú o hormóny, rastové faktory a protilátky. Všetko je riadené systémom umelej inteligencie, ktorý sleduje individuálne potreby každého plodu a prispôsobuje jeho výživu.

Technológia by mohla vyriešiť problémy neplodných párov. „S EctoLife budú predčasné pôrody a cisárske rezy minulosťou.“ Molekulárny biológ Hashem Al-Ghaili, ktorý je tvorcom tejto kontroverznej technológie hovorí, že „predstavuje riešenie aj pre ženy, ktorým bola chirurgicky odstránená maternica kvôli rakovine alebo iným komplikáciám.“

Okrem toho je výnimočná možnosťou sledovať vývoj plodu v reálnom čase pomocou aplikácií alebo VR, čo umožňuje rodičom vytvárať emocionálne prepojenie. Počas pôrodu je možné dieťa vybrať z umelej maternice „stlačením tlačidla“.

Budúcnosť na mieru: Možnosti genetickej úpravy

EctoLife tiež ponúka tzv. „Elitný balíček“, ktorý umožňuje rodičom geneticky upraviť črty svojho dieťaťa, ako sú farba očí, výška, inteligencia či fyzická sila. Táto technológia by mohla eliminovať dedičné choroby a ponúknuť zdravšiu budúcnosť pre potomkov. Kritici však upozorňujú na etické otázky spojené s vytváraním „nadizajnovaných detí“.

„Umožní to tiež opraviť akékoľvek dedičné genetické choroby, ktoré sú súčasťou vašej rodinnej anamnézy, takže vaše dieťa a jeho potomkovia budú žiť zdravý a pohodlný život bez genetických chorôb,“ povedal pre Metro Al-Ghaili.

Vedci tvrdia, že technológia technológia by mohla pomôcť aj krajinám, ktoré čelia výraznému poklesu pôrodnosti, ako sú Japonsko, Južná Kórea či Bulharsko. V Číne, kde pôrodnosť klesla na najnižšiu úroveň za šesť desaťročí, by mohli umelé maternice predstavovať zásadný krok v boji proti populačnej kríze.

Kedy bude technológia dostupná?

Al-Ghaili verí, že zariadenia na umelú maternicu by sa mohli stať realitou približne o 10 rokov, ak sa odstránia etické obmedzenia.

„Z hľadiska časového rámca to skutočne závisí od etických pravidiel. V súčasnosti nie je výskum na ľudských embryách povolený dlhšie ako 14 dní. Po 14 dňoch musia byť embryá z etických dôvodov zničené. Ak sa tieto etické obmedzenia uvoľnia, dávam tomu 10 až 15 rokov, kým sa EctoLife stane všade široko používaným,“ dodáva Al-Ghaili.

Neznáme psychologické účinky a technické problémy

Umelé maternice dnes dokážu podporiť plod len od 13. týždňa tehotenstva, nie od úplného začiatku vývoja. Keďže umelá maternica zatiaľ nedokáže zabezpečiť vývoj embrya od oplodnenia, v 13. týždni tehotenstva by matka musela podstúpiť extrakciu plodu, čo môže byť spojené s doteraz neznámymi komplikáciami.

Technológia je však na úplnom začiatku svojej cesty, a tak sa predpokladá, že technologické prekážky budú postupom času odstránené. Ďalšmí zatiaľ nepreskúmaným aspektom vývoja plodu mimo maternice sú dlhodobé psychologické účinky takéhoto umelo zabezpečeného vývoja na dieťa a matku.

Technológia predstavuje nádej pre páry bojujúce s neplodnosťou, ženy, ktoré prišli o maternicu, aj deti narodené extrémne predčasne. Ich vývoj však otvára otázky, ktoré presahujú medicínske hranice – ako budeme definovať rodičovstvo, čo to znamená „priviesť dieťa na svet“ a kde by mala byť hranica etických kompromisov?

Hoci tento koncept zatiaľ zostáva v laboratóriách, jeho potenciál zmeniť svet zdravotnej starostlivosti, populačné krízy a ľudskú spoločnosť ako takú je nespochybniteľný. Možno sa práve nachádzame na prahu novej éry, v ktorej sa zmenia naše predstavy o tom, ako vyzerá konvenčné tehotenstvo a pôrod.