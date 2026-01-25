Menštruácia by nemala bolieť: Čo nám hovorí telo cez bolesť, ktorá je síce bežná ale nie zdravá? - ROZHOVOR

Bolesť počas menštruácie je pre mnohé ženy taká bežná, že sa nad ňou už ani nepozastavujú. Berú ju ako súčasť života, ktorú treba vydržať, utlmiť tabletkou alebo prečkať pod dekou. Holistická terapeutka Monika Hodásová však hovorí niečo úplne iné: bolesť nie je normálna. Je to signál, volanie tela, že niečo nie je v poriadku.
V tomto rozhovore sa rozprávame o tom, prečo si spoločnosť zvykla bolesť ignorovať, čo nám ňou chce telo povedať, a ako môže žena cez menštruáciu objaviť nielen svoje zdravie, ale aj vzťah k sebe samej.
Mnoho žien považuje menštruačné bolesti za samozrejmosť. Prečo si podľa vás spoločnosť zvykla vnímať bolesť ako „normálnu“ súčasť cyklu?
Pretože ľudia sa naučili ignorovať svoje telo a jeho signály. Dnes existuje množstvo voľnopredajných liekov proti bolesti a tie im dávajú rýchle riešenie. No neodstraňujú príčinu. Žena si povie: „Mama mala bolestivú menštruáciu, všetky moje kamarátky to tak majú tiež, tak je to asi normálne.“ Zvyčajne kým sa zdravotný stav nevyhrotí, ľudia neriešia tieto „malé boliestky“. Čo je dôvodom vzniku rôznych chronických či autoimunitných ochorení.
Aký je rozdiel medzi bežnou nepríjemnosťou a signálom, že telo volá o pomoc?
Signál pre mňa znamená, že si uvedomujem, že menštruujem, pociťujem to v svojej panve, no nepotrebujem k tomu žiadne liečivá, ohrievače, bylinky a pod. Pokiaľ je to už bolesť, vieme, že niečo nie je v poriadku a treba to riešiť.
Aké posolstvo nám cez menštruáciu telo vlastne odovzdáva? Čo nám chce cez bolesť alebo nepravidelnosť povedať?
Bolesť je spôsob, ako s nami telo komunikuje, aby sme spozorneli. Aby sme sa zamysleli nad tým, kde v živote na veci tak tlačíme, že to potrebuje bolieť. Konkrétne v prípade menštruácie nám telo ukazuje, aký sme mali posledný mesiac. Keďže sa spája so ženstvom, takisto jej posolstvo nesie túto tému.
Ak má žena problém vôbec prijať svoje ženstvo, či svoju sexualitu, môže mať menštruáciu menej častú, prípadne až žiadnu. Ak je tam dokonca boj, odpor, či odmietanie toho, čo menštruácia predstavuje, telo protestuje cez už spomínanú bolesť.
Ktoré vnútorné nerovnováhy sa najčastejšie prejavujú práve cez bolestivú menštruáciu – hormonálne, emočné, výživové, energetické?
Všetky. To je práve čaro holistického prístupu, ktorý mám ja tak veľmi rada. Vždy sa treba pozrieť na všetky tieto oblasti. Má žena správnu výživu? Hýbe sa dostatočne? Aký má vzťah sama so sebou? Aký má vzťah so svojou maternicou? Čo sa deje v jej intímnom živote? V akom energetickom stave (z čínskej medicíny) má žena jednotlivé orgány? Koľko času trávi prácou a koľko oddychu? Aký má spánok? Aký má partnerský vzťah? Väčšinou je to kombinácia práve všetkého.
Ako súvisí menštruačný cyklus s psychikou a potlačenými emóciami? Môže sa napríklad hnev, stres alebo smútok „zapisovať“ do maternice?
Jednoznačne. Všetky naše emócie sa nám ukladajú do tela. Do fascií, do svalov, do kĺbov, do orgánov. Nelietajú okolo nás. Celé naše panvové dno je zložené zo svalov. Skúste si predstaviť situáciu, kedy sa hneváte. Čo všetko zatiahnete? Sánku, ruky, zvierače, panvu… Dlhodobé potláčanie emócií, najmä hnevu, má obrovský vplyv na zdravie našej maternice.
Akú úlohu zohráva výživa a trávenie – ktoré potraviny môžu bolesť zhoršovať a ktoré ju naopak zmierňujú?
Všetky extrémne potraviny. Na jednej strane sú to veľmi chladivé potraviny a potraviny, ktoré prinášajú do tela veľa vlhkosti (čínska medicína) – mliečne výrobky, surová strava, veľa ovocia, rôzne smoothie, šťavy, studené nápoje apod. Tieto spôsobujú tzv. zachladenie maternice. Na druhej strane sú to extrémne prehrievajúce a sťahujúce potraviny – chlieb, zemiaky, vyprážané jedla, tmavé mäso, alkohol, chilli apod. Tu zas dochádza k tzv. stagnácií, či blokáde v panve. Oba prípady následne vyústia ako bolesť.
Ako sa môžeme neučiť lepšie počúvať svoje telo počas menštruácie namiesto toho, aby sme ju „pretrpeli“?
Úplne prvým krokom by malo byť prestať ju volať „krámy“. Už toto slovo samotné vyjadruje, že je to niečo, čo nechceme, čo nám neslúži, je nepotrebné a chceme sa toho zbaviť. Druhým krokom je začať vnímať a žiť svoju cyklickosť. Ako sa spieva v jednej pesničke „každý deň je zo mňa iná žena„, tak to naozaj platí. Minimálne každý týždeň.
Keď začneme vnímať každú fázu svojho cyklu a dary, ktoré nám ten daný čas prináša, tak si začneme naše ženstvo oveľa viac užívať. A muži môžu hovoriť, že majú vzťah so 4 ženami. Čas menštruácie nám prináša najväčšie emocionálne a fyzické čistenie v rámci nášho cyklu. Je to priestor pre hlboký ponor do nášho vnútra. V našom tele prichádza každý mesiac k „malej smrti”. Využívajme túto fázu na spájanie sa so svojou intuíciou, na načúvanie samých seba. Môžete si písať denník, viac meditovať. Pýtať sa tela, čo by potrebovalo prepustiť. Čo je už pre mňa „staré“ a môže to „zomrieť“?
Aké konkrétne rituály, bylinky alebo techniky odporúčate na uvoľnenie tela počas menštruácie?
Hlavne sa treba naozaj spomaliť, až zastaviť. Ak to vaša práca umožňuje, zoberte si prvé dni svojej menštruácie home office. Síce budete pracovať, no nebudete zahltené ľuďmi, budete v teple, na mäkkom gauči. A budete mať záchod len pre seba. Ak je možnosť nepracovať (alebo to vyjde na víkend), ešte lepšie.
Pošlite muža s deťmi preč, doprajte si čas iba pre seba a oddychujte. Obvolajte si kamarátky, zdieľajte s nimi svoje posledné problémy, či pocity, tak ako sa to kedysi robilo v červených stanoch. Uvarte si teplý čaj, výborná voľba je napr. alchemilka, rebríček, či medovka. Suché teplo na krížoch či priamo na podbrušku môžu tiež byť podporujúce.
Je možné, že keď sa žena naučí lepšie vnímať svoje telo, menštruačné bolesti postupne vymiznú?
Jednoznačne áno, pretože začne konečne riešiť príčinu samotnej bolesti. Na mojich seminároch sa s tým stretávam veľmi často. Ženy prestávajú užívať lieky, necítia sa také vyčerpané a začínajú sa na menštruáciu dokonca aj tešiť.
Aký je podľa vás ideálny zdravý ženský cyklus?
Keď vnímame všetky svoje fázy a využívame ich dary a potenciál.