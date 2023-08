Ľudia od budúcej vlády chcú reformu zdravotníctva, podľa prieskumu ide najmä o voličov týchto strán

Budúca vláda, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb, by mala pristúpiť k reforme zdravotníctva. Myslí si to až 93,8 percenta opýtaných v sociologickom prieskume, ktorý vykonala agentúra AKO pre TV JOJ 24. Len 2,9 percenta ľudí si myslí, že by nová vláda zdravotníctvo reformovať nemala.

Vedú progresívni voliči

Vláda by mala uskutočniť reformu zdravotníctva najmä podľa ľudí vo veku od 18 do 33 rokov a od 34 rokov do 49 rokov. Vyjadrili sa tak najmä ľudia s trvalým bydliskom v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.

Reformu zdravotníctva požadujú najmä voliči Progresívneho Slovenska, strán Sloboda a Solidarita, Republika, Kresťanskodemokratického hnutia, Slovenskej národnej strany, hnutia Sme rodina a koalície OĽANO a priatelia.

Národnostné zloženie

Z hľadiska národnostného zloženia si žiada reformovať zdravotníctvo 94 percent respondentov slovenskej národnosti, 95 percent opýtaných maďarskej národnosti a 93 percent ľudí inej národnosti.

Prieskum vykonala agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v období od 7. augusta do 14. augusta tohto roka.