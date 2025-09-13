Liečba rakoviny sa môže zmeniť od základov, slovenskí vedci pomohli k objavu šetrnejšej terapie

Výhodou terapie je, že k ničeniu týchto buniek dochádza len v osvietenej oblasti, takže systémové vedľajšie účinky sú minimálne.
Rakovina, chemoterapia
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Liečba rakoviny je znova o čosi účinnejšia. Medzinárodný tím vedcov, vrátane dvoch odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV), odhalil nový mechanizmus cieleného poškodzovania rakovinových buniek. Výhodou terapie je, že k ničeniu týchto buniek dochádza len v osvietenej oblasti, takže systémové vedľajšie účinky sú minimálne.

Príspevok slovenských vedcov

„Pomocou špičkových biochemických metód sme presne identifikovali guanínové bázy, ktoré sú po zásahu svetlom oxidované našou molekulou. Teší nás, že sme tak mohli prispieť k objavu, ktorý posúva možnosti fotodynamickej liečby a má potenciál cielenie zasiahnuť rakovinové bunky,“ uviedol Ján Jamroškovič z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

Doterajšie fotosenzitizéry majú viacero obmedzení. Často obsahujú ťažké kovy pre zlepšenie účinku, čo spôsobuje toxicitu. Vedci teraz vyvinuli novú látku s označením DBI-POE, ktorá spĺňa tieto požiadavky. Neobsahuje žiadne ťažké atómy a je výborne rozpustná vo vode, vďaka čomu by mohla cirkulovať v tele bez tvorby neúčinných agregátov.

Šetrnejšia a účinnejšia liečba

„Takýto cielený prístup by mohol priniesť účinnejšiu a šetrnejšiu liečbu nádorov. Som rád, že skúsenosti získané v zahraničí môžem teraz zúročiť doma na Slovensku a prispieť k takémuto významnému objavu,“ dodal Jamroškovič.

Výsledky výskumu, publikované v prestížnom časopise Nanoscale Horizons (2025), predstavujú prvý dôkaz, že fotodynamická látka dokáže takto selektívne cieliť a ničiť špecifické štruktúry DNA. Tento princíp by mohol otvoriť cestu k novým protirakovinovým terapiám, ktoré budú aktivované až po naviazaní liečiva na charakteristickú „chybu“ rakovinovej bunky čím sa maximalizuje účinok na nádor a minimalizuje poškodenie zdravých buniek.

