Kedy navštíviť súkromnú polikliniku?

Na vyšetrenie u špecialistu vo verejnom zdravotníctve sa často čaká celé týždne či mesiace. Za ten čas sa zdravotný problém môže zhoršiť, namiesto toho, aby sa riešil včas. Viete, kedy sa oplatí zveriť svoje zdravie do rúk súkromnej polikliniky?
Dávno neplatí, že návšteva súkromných lekárov a zariadení je len akýmsi zbytočným rozmarom. Predstavte si situáciu, že vás začne bolieť koleno v období, kedy potrebujete byť skutočne aktívni. Alebo už dlhší čas pociťujete problémy s trávením, ktoré vás nepríjemne obmedzujú počas každodenného života. Ak vaše prvé kroky zavedú vás do štátneho zdravotníctva, je dosť možné, že si na svoj termín vyšetrenia niekoľko týždňov, v horšom prípade mesiacov, počkáte. Pokiaľ sa práve teraz usmievate, že sa vám stal podobný scenár, áno, toto je, žiaľ, realita.
Verejné zdravotníctvo tvorí pilier našej spoločnosti. Je to systém, ktorý poskytuje nevyhnutnú starostlivosť miliónom ľudí na Slovensku. No napriek tomu, že robí obrovský kus práce neustále sa stretáva s výzvami, ako sú dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia, obmedzené ordinačné hodiny či miestami nedostatočné technické vybavenie.
Našťastie však existuje alternatíva – súkromné polikliniky, ktoré vám často dajú termín promptnejšie. Vyšetrenie je otázkou niekoľkých dní a nie mesiacov. Tu máte istotu, že vaše zdravie je v dobrých rukách a že odporúčaná a vhodná liečba na váš problém začne takmer okamžite.
Kedy je správny čas vyhľadať súkromnú polikliniku?
1. Ak potrebujete dostať rýchly termín
V prípade, že máte zdravotný problém, ktorý potrebujete riešiť hneď a nemáte čas ani energiu na dlhé čakania na termín či v čakárni, súkromná poliklinika vám často ponúkne termín v horizonte pár dní. V akútnych prípadoch to môže byť samozrejme ešte rýchlejšie. Pri zdravotných problémoch je včasná liečba kľúčová pre úspešnú rekonvalescenciu.
2. Pri preventívnych prehliadkach
Prevencia je základom zdravého života. Výhodou súkromných polikliník je, že pokiaľ chcete absolvovať komplexnú prehliadku, naplánujú vám jednotlivých lekárov na konkrétne časy počas jedného dňa. Pokiaľ nemáte veľa voľného času alebo kvôli práci nemôžete často odbiehať na vyšetrenia, je práve takáto možnosť nesmierne komfortná. Stačí si vziať len jeden deň voľna, za ktorý stihnete obehať všetkých lekárov a absolvovať tak dôležité preventívne prehliadky.
3. Pokiaľ hľadáte komplexnú starostlivosť pod jednou strechou
V súkromných poliklinikách máte všetkých špecialistov na jednom mieste. To znamená, že ak potrebujete navštíviť viacerých špecialistov, nemusíte cestovať po celom meste. Všetky potrebné vyšetrenia môžete absolvovať pohodlne na jednej adrese, čo vám ušetrí nielen čas, ale aj energiu.
4. Keď si ceníte komfort a čas
Moderné súkromné zdravotnícke zariadenia, ako je napríklad ProCare, kladú veľký dôraz na komfort pacienta. Nemusíte tráviť hodiny v preplnených čakárňach. Systém manažovania vášho času je nastavený tak, aby ste presne vedeli, kedy prídete na rad. Rezervovať si svoj termín môžete pohodlne online. Rovnako aj personál sa o vás postará už od prvého momentu s vysokou mierou profesionality.
5. Ak hľadáte individuálny prístup
Dnešná doba si žiada viac než len odbornosť. Pacienti potrebujú cítiť, že sú vypočutí a že ich čas má hodnotu. Neraz na internete narazíte na stovky zlých recenzií a zážitkov u lekára vo verejnom zdravotníctve. Či už je to prístup samotného lekára, sestričiek, zlé vybavenie alebo priestory. Keď sa k tomu ešte pridá aj dlhé čakanie v preplnenej čakárni, zlý zážitok sa o to viac umocní. V súkromných poliklinikách alebo u súkromných špecialistov však často zažijete individuálny prístup hneď od prvého momentu, kedy vstúpite do ambulancie. A túto starostlivosť a ľudský prístup si cení každý jeden pacient.
Investícia do zdravia nie je rozmar, ale prejav zodpovednosti voči sebe samému. Súkromné polikliniky ponúkajú riešenie, ktoré eliminuje najväčšie nedostatky verejného zdravotníctva – dlhé čakanie a neosobný prístup.
Ak chcete mať istotu, že o vaše zdravie bude postarané rýchlo, profesionálne a v príjemnom prostredí, mali by ste zvážiť návštevu súkromnej polikliniky. Ušetríte si tým nielen čas a nervy, ale predovšetkým si zabezpečíte pokoj v duši, že robíte pre seba to najlepšie.
Nečakajte preto, kým sa váš stav zhorší. Overte si dostupnosť termínov u špecialistov ešte dnes a urobte tak prvý krok k lepšej starostlivosti.
