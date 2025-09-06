Počet prípadov tuberkulózy na Slovensku klesol, pribúdajú však u detí a seniorov

Na Slovensku bolo v roku 2024 nahlásených 135 prípadov tuberkulózy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď bolo evidovaných 221 prípadov, ide o pokles o 39 percent. Vyplýva to z aktuálnych údajov Národného centra zdravotníckych informácií. Hoci celkový vývoj možno považovať za pozitívny, chorobnosť najvýraznejšie zasiahla najzraniteľnejšie skupiny, ktorými sú deti a seniori.
Najviac prípadov sa objavilo u detí vo veku päť až deväť rokov, ktorých bolo 22, a u detí mladších ako štyri roky, kde bolo zaznamenaných 19 prípadov. V prepočte na 100-tisíc obyvateľov však ochorenie najviac zasiahlo osoby vo vyššom veku. „Pokles oproti minulým rokom je výrazný. Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť u detí a u seniorov vo vekovej skupine nad 85 rokov,“ uviedla vedúca komunikácie Národného centra zdravotníckych informáciíAlena Krčová.
Medzi pacientmi prevažovali muži
Najvyšší výskyt ochorenia zaznamenali zdravotníci v Prešovskom kraji, kde chorobnosť dosiahla 7,8 prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, najnižší počet prípadov bol v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Vo všetkých regiónoch prevažovali medzi pacientmi muži.
Z dlhodobého hľadiska chorobnosť na tuberkulózu na Slovensku výrazne klesla. Za posledných 16 rokov sa počet prípadov znížil takmer o tri štvrtiny. Väčšina pacientov mala pľúcnu formu ochorenia, ktorá bola diagnostikovaná u 123 osôb. Mimopľúcna forma sa vyskytla v 12 prípadoch. V roku 2024 zomrelo na tuberkulózu sedem ľudí, z toho jedno úmrtie bolo evidované u dieťaťa vo veku do štyroch rokov.
Rast počtu prípadov u detí a seniorov odborníci spájajú s viacerými faktormi. Očkovanie proti tuberkulóze už nie je povinné ani odporúčané. Plošné očkovanie novorodencov bolo na Slovensku zrušené 1. januára 2012, keďže krajina už dlhodobo spĺňa kritérium chorobnosti pod 12 prípadov na 100-tisíc obyvateľov, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za hranicu pre ukončenie plošného očkovania.
Globálne je ochorenie na vzostupe
Od roku 1953 boli na Slovensku povinne očkovaní všetci novorodenci, neskôr sa preočkovávalo v prvom a siedmom ročníku základnej školy, ako aj v osemnástom roku života. U seniorov je zasa vyšší výskyt tuberkulózy často dôsledkom oslabenej imunity, pričom infekcia, ktorú nadobudli pred desaťročiami, môže prepuknúť až v neskoršom veku.
Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje pľúca. Prenáša sa vzduchom, šíri sa kašľom alebo kýchaním, no nakaziť sa nie je jednoduché, pretože väčšinou je potrebné zotrvať s nakazenou osobou dlhší čas. U väčšiny ľudí imunitný systém infekciu potlačí, ochorie približne len desatina nakazených. Liečba je náročná, vyžaduje kombináciu viacerých liekov a trvá zvyčajne šesť až deväť mesiacov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je výskyt tuberkulózy na globálnej úrovni opäť na vzostupe. V roku 2023 ochorelo na celom svete 10,8 milióna ľudí, čo predstavuje nárast oproti roku 2022, keď WHO evidovala 10,7 milióna prípadov. V roku 2021 ich bolo 10,4 milióna.