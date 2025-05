Kresťanskí demokrati chcú informácie o Národnej koncovej nemocnici, zvolali mimoriadny výbor

KDH zvolalo mimoriadny zdravotnícky výbor s cieľom zistiť, ako a za akých podmienok chce Vláda SR postaviť Národnú koncovú nemocnicu v Bratislave. Ministri zdravotníctva a obrany však podľa nich odpovede nepriniesli. KDH kritizuje, že vláda oznámila megalomanský projekt stavby nemocnice bez jasného plánu, postavený na vode a bez konkrétneho financovania.

KDH pripúšťa, že koncovú nemocnicu v Bratislave je potrebné postaviť. Kresťanskí demokrati sú však skeptickí, či po sérií piatich ministrov z Hlasu, ktorí stavbu nemocnice vždy zastavili, dokážu tak dôležitú nemocnicu aj reálne postaviť. „Ministri Robert Kaliňák a Kamil Šaško neodpovedali na kľúčovú otázku, či majú plán a peniaze na stavbu novej Národnej nemocnice,“ uviedol poslanec NR SR Peter Stachura.

Obaja ministri podľa neho ohlásili jej stavbu bez toho, že by mali medicínsky plán či finálny počet lôžok, z akých zdrojov sa postaví a ako bude vyzerať organizácia siete nemocníc v Bratislavskom kraji. „Zároveň nepotvrdili, že by im NATO schválilo nemocnicu ako výdavok, ktorý môžu započítať do výdavkov na obranu. My si už nemôžeme dovoliť, aby vláda opäť postavila skelet, ktorý sa potom pre chyby v príprave zbúra alebo nebude zodpovedať potrebám národnej nemocnice,“ dodal poslanec.

Expert KDH na zdravotníctvo a poslanec NR SR František Majerský dodal, že ministri sľubujú nemocnicu do roku 2030. „Keď sme sa ich však spýtali, podľa akého plánu a harmonogramu budú stavať, či je zabezpečená transparentnosť a stavba je finančne krytá, tak sa ministri uchýlili len k útokom na opozíciu,“ konštatuje Majerský.

Obaja poslanci sa pýtali aj na finálne využitie pozemkov na Rázsochách, ktoré boli v minulosti štátom vyvlastnené za účelom stavby nemocnice. „Ani v tomto prípade sme nedostali odpoveď, čo bude s Rázsochami a či budú pozemky skutočne vrátené pôvodným vlastníkom,“ uzatvára Majerský.