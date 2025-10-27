Jednodňová zdravotná starostlivosť bude dostupnejšia, VšZP ruší finančné limity pre poskytovateľov

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oznámila, že od 1. novembra poskytne všetkým svojim zmluvným poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti úhrady bez finančných obmedzení, a to až do konca roka. Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku tým chce posilniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.
V prvej fáze svojho kroku VšZP začiatkom roka vykonala rozsiahle kontroly pracovísk jednodňovej zdravotnej starostlivosti u takmer stovky zmluvných poskytovateľov. Výsledky kontrol odhalili viacero systémových problémov v tomto segmente zdravotníctva.
„Každé euro v zdravotnom sektore musí byť využité efektívne a v prospech poistenca. Naša kontrolná činnosť je kľúčovým nástrojom, ako to dosiahnuť. Výsledky kontrol VšZP poukázali na potrebu systémových zmien. Pri závažných nedostatkoch v personálnom obsadení a materiálno‑technickom vybavení sme informovali príslušné orgány vydávajúce povolenia na výkon činnosti. Realizované kontroly boli teda priamym vyjadrením snahy VšZP o efektívne využívanie verejných zdrojov a zabezpečenie najlepšej možnej zdravotnej starostlivosti pre takmer 3 milióny svojich poistencov,“ uviedla členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Úhrady bez finančného limitu
V následnej etape VšZP oznámila, že poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti bude od 1. novembra poskytovať úhrady za vykázanú starostlivosť bez finančného limitu až do konca roka. Ak poistenec VšZP u poskytovateľa jednodňovej starostlivosti nebude v danom prípade odliečený, VšZP uvádza, že dôvodom bude výlučne prekážka na strane poskytovateľa súvisiaca s jeho kapacitami či personálnym zabezpečením.
VšZP vykonala kontroly na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ukončila niekoľko zmlúv
Poisťovňa zároveň priznáva, že počas zavádzania kontrolných mechanizmov a optimalizácie siete poskytovateľov mohli niektorí poistenci pociťovať dočasné nepohodlie. VšZP preto prerušením spolupráce s vybranými poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorí nedodržiavali stanovené pravidlá a štandardy kvality, údajne reagovala na situáciu, ktorá bola „na úkor poistencov„.
„Rozumieme, že akékoľvek zmeny v systéme môžu vyvolať obavy. Našou povinnosťou však bolo konať v záujme dlhodobej udržateľnosti a kvality zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila Denisa Slivková.
Nárast počtu odliečených pacientov
Podľa VšZP tieto kroky viedli k preukázateľnému nárastu počtu odliečených pacientov a skráteniu čakacích dôb. Poisťovňa počas celého procesu aktívne komunikovala s poistencami prostredníctvom pobočiek, kontaktného centra a digitálnych kanálov s cieľom minimalizovať akékoľvek nepríjemnosti a zabezpečiť plynulý prechod na nový systém.
Ošetrených pacientov pribúda, jednodňová starostlivosť vo VšZP zažíva medziročný nárast
Nad rámec zákonných povinností VšZP uvádza, že v roku 2024 investovala o približne 220 miliónov eur viac, než vyžaduje zákon, s cieľom zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. „Prioritou u nás sú poistenci, nie hromadenie zdrojov. Zodpovedne plánujeme a transparentne narábame s verejnými zdrojmi,“ uzavrel generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.