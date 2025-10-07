Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta verejný tlak v prípadoch, kde sa vyžaduje experimentálna liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje na medializované výzvy týkajúce sa úhrady konkrétnej liečby a zdôrazňuje, že jej prioritou je zabezpečiť účinnú a dostupnú starostlivosť pre čo najväčší počet poistencov. V súčasnosti poskytuje služby takmer trom miliónom ľudí a podľa svojich vyjadrení postupuje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.
Liečba, ktorá nie je súčasťou zákonom definovaného rozsahu úhrad, môže byť poskytnutá len za prísnych podmienok. Poisťovňa pripomína, že ak by pristúpila k úhrade mimo rámca zákona, mohol by vzniknúť nebezpečný precedens s výrazným dopadom na verejné financie.
Verejný tlak neovplyvní rozhodovanie
„Zdravotná poisťovňa je povinná zohľadniť výsledky klinických štúdií a posúdiť prínos liečby, ako aj efektívne využitie verejných prostriedkov pri rešpektovaní princípu solidarity medzi poistencami,“ uvádza poisťovňa.
V tejto súvislosti upozorňuje, že tlak verejnosti alebo médií nemôže ovplyvniť rozhodovanie o úhrade konkrétneho prípadu, ak tento nespĺňa zákonné podmienky. Takýto postup by podľa nej bol v rozpore so zodpovedným nakladaním s verejnými financiami.
Union preplatí doplatky za lieky aj dospelým poistencom, ďalšie dve zdravotné poisťovne zareagovali
Konkrétny prípad onkologického pacienta s diagnózou chronickej lymfocytovej leukémie, ktorý žiada o úhradu liečby prípravkom Breyanzi, považuje poisťovňa za mimoriadne citlivý, no zároveň poukazuje na to, že ide o experimentálnu terapiu s vysokými nákladmi.
„Pacienti s konkrétnym typom ochorenia boli z testovania požadovaného preparátu vylúčení, preto aktuálne neexistuje klinická štúdia, ktorá by preukázala jeho účinnosť a bezpečnosť v tomto prípade,“ konštatuje poisťovňa. Dodáva, že vynaloženie niekoľkých stotisíc eur za liečbu s neistým výsledkom by bolo hazardovaním s verejnými zdrojmi.
Liečiť by sa mohli desiatky iných
Zároveň pripomína, že za rovnakú sumu by bolo možné pokryť výnimkovú liečbu približne pre 50 až 60 dospelých pacientov alebo pre 20 až 30 detí. Rozhodnutia o výnimočnej úhrade preto musia byť podľa poisťovne vždy posudzované vo vzťahu k celkovému dosahu na systém verejného zdravotného poistenia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa sa v tejto súvislosti dôrazne ohradzuje voči obvineniam z prieťahov pri spracovávaní žiadosti. Tvrdí, že v medializovanom prípade došlo zo strany poistenca k opakovaným zmenám v predmete žiadosti, čo predĺžilo celý proces z objektívnych dôvodov.
Poisťovňa zdôrazňuje, že postupuje v súlade so Správnym poriadkom a je povinná vychádzať z aktuálneho skutkového a právneho stavu, pričom si musí zabezpečiť všetky relevantné podklady pred vydaním rozhodnutia. „Napriek tomu konáme a naďalej budeme konať v rámci zákonných lehôt,“ dodáva poisťovňa.