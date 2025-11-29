Je neviditeľný a nepostrádateľný pomocník zdravotníkov. Medicínsky kyslík sa spotrebúva v tisícoch litrov

V prešovskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana sa každý mesiac spotrebuje takmer 13 717 litrov medicínskeho kyslíka. Hoci je táto látka neviditeľná a bez zápachu, jej význam pre život a fungovanie zdravotnej starostlivosti je zásadný. V podmienkach modernej nemocnice je jeho nepretržitá dostupnosť nevyhnutná dvadsaťštyri hodín denne.
Kyslík prichádza do nemocnice v kvapalnej forme pomocou špeciálnych cisterien. Po dodaní sa odparuje a prechádza do plynného skupenstva, aby mohol byť využitý v nemocničnom systéme. Interval medzi jednotlivými dodávkami sa pohybuje v rozmedzí troch až štyroch týždňov.
Hladinu kyslíka neustále monitorujú
Ako uviedol technicko-prevádzkový námestník nemocnice Jozef Lukáč, kvapalný kyslík sa po prevoze prečerpáva do zásobníka, z ktorého následne putuje podzemnými rozvodmi do takmer všetkých budov nemocnice. Celý systém je automatizovaný a hladina kyslíka v zásobníku je monitorovaná bez prerušenia.
Spotreba kyslíka v nemocnici mesačne dosahuje takmer štrnásťtisíc litrov. Podľa Lukáča ide o životne dôležitú látku, a preto má nemocnica zavedený viacstupňový systém kontroly dodávok a tiež pripravený záložný plán.
Okrem centrálneho zásobníka je časť kyslíka uskladnená aj v tlakových fľašiach s objemom dva, desať a päťdesiat litrov. Tieto fľaše sa využívajú pri transporte pacientov, na operačných sálach v anestéziologických prístrojoch, ako aj ako záložný zdroj pre jednotlivé nemocničné pavilóny v prípade technickej poruchy centrálneho systému.
Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa význam kyslíka ešte výraznejšie prejavil. Pre mnohých pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu predstavoval rozhodujúci faktor prežitia. V súčasnosti sa medicínsky kyslík rutinne používa nielen na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, ale aj na operačných sálach, v urgentných príjmoch, na pôrodnici a pri transportoch pacientov medzi jednotlivými zdravotníckymi pracoviskami.
Prísna a pravidelná kontrola
Podstatnú úlohu zohráva pri liečbe zápalových ochorení pľúc, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, srdcového zlyhávania a pri hypoxii, teda zníženej hladine kyslíka v krvi. Kyslíková terapia je jednou z najpotrebnejších liečebných procedúr v nemocničnom prostredí. Je nenahraditeľným nástrojom pri poskytovaní starostlivosti kriticky chorým pacientom.
„Pri podávaní kyslíka je nevyhnutné rýchlo a spoľahlivo identifikovať pacientov, ktorí ho skutočne potrebujú. Štandardne to zisťujeme meraním nasýtenia krvného farbiva kyslíkom pomocou prístroja nazývaného pulzný oxymeter. Cieľom je zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka tak, aby sa v krvi a tkanivách udržiavali jeho primerané hladiny. Medicínsky kyslík môžeme vnímať ako liek, avšak pri nesprávnom dávkovaní môže byť pre ľudský organizmus škodlivý,“ vysvetlil Peter Firment, námestník LPS pre chirurgické odbory.
Čistota a tlak medicínskeho kyslíka sú predmetom prísnej a pravidelnej kontroly, aby vyhovovali všetkým predpisom pre bezpečné medicínske použitie. Bez spoľahlivej a nepretržitej dodávky by bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti vážne ohrozené. Medicínsky kyslík tak zostáva nenápadným, no nepostrádateľným pomocníkom zdravotníckeho personálu v boji o ľudské životy.