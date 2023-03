Heger sa chce stretnúť s odborármi pre novelu Trestného zákona, predložená požiadavka LOZ vraj nie je vhodným riešením

Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger požiadal dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby na budúci týždeň zvolal stretnutie so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ), na ktorom budú hľadať lepšie nástroje, ako zabezpečiť ochranu zdravia a životy pacientov.

Ohrozenie zdravotnej starostlivosti

Ako ďalej informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, súčasťou memoranda, ktoré podpísala vláda a lekárski odborári v novembri uplynulého roku bola požiadavka lekárov na prijatie návrhu novely Trestného zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť nová skutková podstata trestného činu – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Realita však ukázala, že uvedená požiadavka LOZ nie je vhodným riešením. Počas rokovaní rezort zdravotníctva upozorňoval na riziká zmeny legislatívy v podobe, v akej ju požadoval LOZ. Zástupcovia odborov napriek tomu trvali na tom, aby sa tento bod dostal do memoranda,“ uviedol Heger.

Karas by za navrh nehlasoval

Zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti do novely Trestného zákona nie je ničím iným, ako naplnením presne formulovaného záväzku vlády SR, a to v znení, ako je uvedené v podpísanom memorande o zlepšení systému zdravotníctva. Uvádza to poverený minister spravodlivosti Viliam Karas vo svojom vyhlásení.

Nemal teda inú možnosť, než takýto návrh predložiť do pripomienkového konania. Minister vysvetlil, že vláda sa zaviazala, že predloží Národnej rade SR návrhy zákonov a príjme opatrenia v rámci svojej pôsobnosti podľa obsahu memoranda o zlepšení systému zdravotníctva.

Ako uviedol Karas, prijatie zákona v predbežnom znení by osobne pokladal za škodlivé, ako poslanec NR SR by za takéto znenie nehlasoval, a naďalej tak trvá na odmietavom postoji k navrhovanej novej skutkovej podstate. V tlačovej správe o tom vo štvrtok informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR.