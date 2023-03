SaS vyzvala Hegera, aby uzavrel kontrakty na rekonštrukciu ôsmich nemocníc. Ohrozené sú peniaze z plánu obnovy (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva dočasne povereného premiéra a súčasne dočasne povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera, aby bezodkladne uzavrel kontrakty o financovaní výstavby a rekonštrukcie ôsmich slovenských nemocníc z plánu obnovy.

Menšie nemocnice

Na pondelkovom brífingu to uviedla poslankyňa NR SR za SaS Jana Bittó Cigániková. „Žiadame ho, nech myslí na ľudí a nie na svoje náboženské a politické presvedčenie,“ povedala.

Výzva na čerpanie peňazí z plánu obnovy bola podľa Cigánikovej určená menším nemocniciam, ktoré budú v rámci reformy poskytovať zdravotnú starostlivosť v prvej alebo druhej úrovni.

Uchádzať sa mohli o tzv. veľké investície nad 5 miliónov eur a za podmienok, ktoré predtým schválila vláda. Podmienky tejto výzvy splnilo osem nemocníc.

Nemocnica v Skalici, Leviciach a vo Zvolene, ktoré patria súkromnej firme AGEL, nemocnica v Spišskej Novej Vsi vo vlastníctve Penty, štátna nemocnica v Poprade, nemocnica v Bardejove, ktorú vlastní štát a mesto. Uspela tiež nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach a nemocnica v Čadci, ktoré patria župám.

„Nie je pravda, že súkromníci v tejto výzve dostali viac peňazí,“ tvrdí Cigániková. Upozorňuje na to, že v rovnakej výzve vláda vyčlenila pre výstavbu štátnej nemocnice Rázsochy 218 miliónov eur a pre výstavbu nemocnice v Martine 321 miliónov eur.

Kontrola podpisov

Poslankyňa za SaS tiež vyzvala Hegera, aby sa prestal zaoberať tranzíciami.

„Toto je téma pre odborníkov. Ak niekto nie je vyštudovaný odborník, nech sa do toto nemieša,“ povedala poslankyňa a dodala, že tranzície sú skutočným dôvodom tlaku na odchod Vladimíra Lengvarského z ministerstva zdravotníctva, aj súčasnej kontroly podpisov na ministerstve.

„Heger s Matovičom rozprávajú o podpise zmlúv nemocniciam a vraj k tomu treba kontrolu. Pravda je však taká, že Lengvarský výsledky tejto súťaže nepodpisoval, to bola výzva, ktorá prebehla, vyhodnotila to komisia, podpísal to zamestnanec a materiály sa zverejnili. Tam nie je čo kontrolovať,“ upozornila.

Kontrola podpisov na ministerstve sa teda podľa nej týka výhradne štandardov o tranzícii. Poslankyňa odchádzala Hegerovi, že náboženstvo nepatrí do politiky, ani do medicíny.

Ohrozené financie

Najväčšou výzvou je podľa Cigánikovej odpolitizovať samotné zdravotníctvo.

„Nič viac nedemonštruje Matovičovo pokrytectvo a jeho vplyv na premiéra Hegera ako to, že výsledkom tohto hraného boja medzi poistencom Dôvery, Matovičom a Pentou je, že máme vážne ohrozené financie z plánu obnovy pre všetky nemocnice,“ uviedla.

Za svojho pôsobenia podľa nej Eduard Heger s Igorom Matovičom nedokázali postaviť vôbec nič, zatiaľ čo súkromník postavil špičkovú nemocnicu. Reagovala tak na Nemocnicu Bory, ktorá doteraz nemá zazmluvnenú jedinú poisťovňu, a tou je štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, čo označila za politický boj.

„Títo poistenci si zdravotnú starostlivosť v tejto nemocnici budú hradiť sami alebo ju nedostanú. Toto si myslím, že nie je fér k občanom,“ uzavrela.