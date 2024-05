Ministerstvo zdravotníctva chce rozšíriť nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov a osoby bez domova

Rezort zdravotníctva chce rozšíriť nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov a osoby bez domova. Týmto krokom tak Ministerstvo zdravotníctva SR reaguje na analýzu neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

Výsledky ukázali, že novela z roku 2011, ktorá redukovala nárok na zdravotnú starostlivosť pre dlžníkov iba na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nemotivovala dlžníkov platiť svoje dlhy.

Doplatili na to ľudia bez domova

Naopak najviac na to doplatili ľudia bez domova, ktorým sa podľa analýzy zhoršilo zdravie. Zároveň sa zvýšili náklady pre štát, keďže cena hospitalizácie ľudí bez domova stojí takmer 4-krát viac ako hospitalizácie zvyšku populácie.

„Uvedenú problematiku rezort zdravotníctva prediskutoval s odborníkmi a podľa ich názoru každá choroba môže byť chronická. Preto Ministerstvo zdravotníctva SR pristúpilo k príprave novely zákona, v ktorom pri dlžníkoch a osobách bez domova navrhujeme rozšíriť ich nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj o poskytnutie a úhradu všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanú prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,“ priblížilo ministerstvo práce s tým, že uvedenú problematiku prediskutovalo s odborníkmi a podľa ich názoru každá choroba môže byť chronická.

Aktuálne majú za cieľ v strednom a dlhodobom horizonte znížiť náklady vynakladané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre tieto osoby.

Sprístupnenie zdravotnej starostlivosti

Vedenie Depaulu Slovensko vidí riešenie tohto problému v sprístupnení zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na dlh na zdravotnom poistení, vzdelávaní zdravotníkov a komunikácii destigmatizácie ľudí bez domova.

„Neznamená to, že všetky problémy súvisiace so zdravím ľudí bez domova budú tým vyriešené, no podarilo by sa odstrániť kľúčovú prekážku nedostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ vyhlásil riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš.

Zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre ľudí bez domova by pomohli aj terénne a komunitné zdravotnícke služby, ktoré v súčasnosti na Slovensku nemajú vytvorené podmienky na fungovanie.

„Právo na zdravie považujem za základné ľudské právo. Zdravotná starostlivosť by mala byť poskytovaná na základe potrieb ľudí a každý by mal mať rovnaké šance na zdravie,“ uzavrela jedna z analytikov a lekárka občianskeho združenia EQUITA Michaela Kostičková.