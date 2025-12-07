Duševné zdravie mladých sa zhoršuje, systém podľa odborníkov potrebuje lepší zber dát aj rešpektujúci dialóg dospelých

Duševné zdravie potrebuje nabrať iný smer, hrozí totiž psychiatrizácia adolescentov. Upozornilo na to Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania. Na ohrozenie duševného zdravia mladých ľudí v súvislosti s nedostatkom detských psychológov nedávno upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).
Ministerstvo školstva spolu s ďalšími rezortmi upozornilo zase na nárast radikalizmu a potrebu nadrezortných riešení. Poukazuje na to aj predbežná správa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a školskej inšpekcie, ktorá hovorí o zhoršení wellbeingu u detí, a tiež že ich prejavy sa zhoršujú.
Upozornenie na fenomén psychiatrizácie adolescentov
„Českí psychiatri, vo svojej nedávnej štúdii, naproti tomu upozornili na významný fenomén označovaný ako psychiatrizácia adolescentov. Ide o jav, ktorý čoraz viac patologizuje deti a adolescentov tým, že ich prežívanie a správanie interpretuje ako neprimerané či chorobné, hoci v skutočnosti nejde o poruchu,“ priblížilo Inklucentrum s tým, že rastúci počet takto označených javov a dáta o nich tak môžu byť skreslené.
Inklucentrum upozornilo, že zvýšené udávanie ťažkostí mladými ľuďmi môže súvisieť s vyššou vnímavosťou voči vlastnému prežívaniu, a tiež ochotou zdieľať o sebe takéto informácie. Zdieľanie vnútorného sveta podľa centra nie je negatívny jav, treba ho však správne interpretovať.
„Tieto zistenia naznačujú, že potrebujeme prehodnotiť riešenia, ktoré ako spoločnosť ponúkame. Terciárna intervencia – psychiatrická, psychoterapeutická starostlivosť či krízová intervencia – má svoje nezastupiteľné miesto, no jej nadmerné zdôrazňovanie a medializácia môže zatieniť základné preventívne princípy a prístupy,“ upozornilo Inklucentrum, ktoré má na mysli najmä primárnu prevenciu a budovanie odolnosti v každodennom živote, a to s podporou školy, poradenských zariadení a rodiny.
Apel na tvorcov verejných politík
Centrum tak apeluje na tvorcov verejných politík a stratégií, aby sa v najbližšom období zamerali práve na primárnu prevenciu a posilnenie duševnej pohody detí a mladých. Ide napríklad o budovanie pozitívnej klímy v školách, programy na rozvoj sociálnej, emocionálnej i digitálnej gramotnosti a digitálneho zdravia.
Centrum zdôraznilo, že je nutné vytvárať systémové riešenia, ktoré povedú k vyššej psychickej odolnosti detí a mládeže. Tým sa tak zníži nápor na psychiatrické či terapeutické služby. Nevyhnutné je podľa Inklucentra aj skvalitnenie zberu dát o duševnom zdraví vo všetkých sektoroch a ich správnu odbornú interpretáciu. Len na základe nich totiž verejné politiky môžu nachádzať udržateľné riešenia.
„V neposlednom rade žiadame obnovenie rešpektujúceho dialógu vo verejnom priestore, medzi politikmi a predstaviteľmi štátu, väčšiemu rešpektu, menej mocenského správania medzi zložkami štátu – od ministerstva cez úrady, zriaďovateľov a vedenia škôl, lebo patologické javy medzi deťmi a mladými sú predovšetkým výsledkom stavu fungovania dospelých,“ uzavrelo centrum.