Uruguaj legalizoval eutanáziu a asistovanú samovraždu

Uruguaj v stredu legalizoval eutanáziu a stal sa jednou z prvých krajín v Latinskej Amerike a jednou z dvanástich krajín na svete, ktoré povolili asistovanú samovraždu.
Táto malá juhoamerická krajina má dlhú históriu prijímania sociálne liberálnych zákonov, legalizácie marihuany, manželstiev osôb rovnakého pohlavia a interrupcií dávno pred väčšinou ostatných.
Kričali „vrahovia“
V stredu sa na zoznam dostala aj eutanázia, keď Senát schválil takzvaný zákon o „dôstojnej smrti“, ktorý získal 20 hlasov z celkového počtu 31 prítomných zákonodarcov a schválil tak zákon predtým odobrený dolnou snemovňou.
Slovenské zdravotníctvo sa potápa ako Titanic, vláda návrhom rozpočtu pácha eutanáziu na vlastnom národe
Hlasovanie prebehlo po 10 hodinách debaty o otázke, ktorú viacerí zákonodarcovia označili za „najťažšiu“ počas ich kariéry. Diskusia bola prevažne úctivá a často emotívna, hoci niektorí prizerajúci sa debate po hlasovaní kričali „vrahovia“.
Inde v Latinskej Amerike súdy v Kolumbii a Ekvádore dekriminalizovali eutanáziu bez prijatia legislatívy na legalizáciu tejto praxe, zatiaľ čo Kuba umožňuje pacientom v terminálnom štádiu ochorenia odmietnuť umelé udržiavanie pri živote.
Duševná spôsobilosť ako podmienka
Nedávny prieskum ukázal, že viac ako 60 percent Uruguajčanov podporuje legálnu eutanáziu, pričom iba 24 percent bolo proti.
Súd oslobodil lekárku v prelomovom procese týkajúcom sa eutanázie
Návrh zákona umožňuje asistovanú samovraždu dospelým uruguajským občanom alebo obyvateľom, ktorí sú duševne spôsobilí a v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby, ktorá im spôsobuje utrpenie.