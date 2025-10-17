Jesennú úzkosť nemusíte pretrpieť, môžete ju rozchodiť. Najlepšie v prírode, radí koučka

S príchodom jesene, keď dni postupne krátia, teploty klesajú a slnečného svetla ubúda, sa u mnohých ľudí objavuje zvýšený pocit únavy, podráždenosti a psychického vyčerpania. Tieto prejavy môžu prerásť do stavov jesennej úzkosti, ktoré nie sú na Slovensku výnimočné. Ako upozorňuje profesionálna koučka Natália Tíziková zo Slovenskej asociácie koučov, jedným z najúčinnejších a zároveň najprístupnejších spôsobov, ako si udržať psychickú rovnováhu, je obyčajná chôdza.
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2024 na Slovensku vyšetrených viac ako štyristotisíc pacientov s duševnými poruchami. U takmer šesťdesiattisíc z nich bola psychická porucha diagnostikovaná po prvýkrát. Prieskum spoločnosti Pilulka.sk, ktorý sa uskutočnil začiatkom leta 2023, ukázal, že až sedemdesiatsedem percent Slovákov v poslednom roku pociťovalo psychickú nepohodu, no odbornú pomoc vyhľadalo len trinásť percent opýtaných.
Chôdza a vnútorný pokoj
„Mnohí sa snažia zvládať stres a úzkosť sami. Chôdza je pritom jeden z najjednoduchších nástrojov, ako si udržať vnútorný pokoj. Každý krok je formou terapie, ktorá nám pomáha spojiť sa sami so sebou a nájsť v sebe oporu,“ hovorí koučka Natália Tíziková, ktorá sa špecializuje na koučing v pohybe, známy ako walk and talk. Podľa nej je tento spôsob práce s klientom mimoriadne účinný, najmä ak sa odohráva v prírodnom prostredí.
Chôdza ako forma duševnej hygieny je podľa Tízikovej prístupná každému. „Nie je na to potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Stačia pohodlné topánky, vhodné oblečenie a odhodlanie vyraziť. V jednoduchom pohybe sa ukrýva sila, ktorá dokáže meniť náladu aj pohľad na svet,“ vysvetľuje.
Chôdza pomáha na viacerých úrovniach. Po prvé, znižuje stres a napätie. Pravidelný pohyb prispieva k poklesu hladiny kortizolu, hormónu spájaného so stresom, a zároveň podporuje tvorbu endorfínov, známych ako hormóny dobrej nálady. Výskumy naznačujú, že už pätnásť minút chôdze denne dokáže zlepšiť psychický stav a zmierniť pocity úzkosti.
Koncentrácia a tvorivosť
Ďalej, chôdza zvyšuje kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Podľa výskumu Stanfordovej univerzity môže tento pohyb podporiť tvorivosť až o šesťdesiat percent. Aktivuje totiž oblasti mozgu zodpovedné za pamäť a tvorivé myslenie.
Pomáha tiež sústrediť sa. Pravidelné prechádzky podporujú schopnosť učenia a koncentrácie. Kórejská štúdia z roku 2023 preukázala, že fyzická aktivita zlepšuje neuroplasticitu mozgu, čo vedie k efektívnejšiemu spracovaniu informácií. Tento benefit je významný nielen pre deti v školskom veku, ale aj pre dospelých pracujúcich v mentálne náročných profesiách.
Napokon, jeseň ako obdobie symbolického púšťania sa dá využiť aj na mentálnu očistu. „Opadané lístie nám pripomína, že je prirodzené zbaviť sa toho, čo už nepotrebujeme. Prechádzka môže byť aj príležitosťou položiť si otázku, čoho sa môžeme vzdať, aby nám bolo ľahšie. Odpoveď často prináša nečakanú úľavu,“ uzatvára Tíziková.