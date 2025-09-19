Svetový deň srdca upozorňuje na rastúcu hrozbu kardiovaskulárnych ochorení, väčšinu je možné odvrátiť prevenciou

Kardiovaskulárne ochorenia zostávajú najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Podľa údajov Svetovej federácie srdca si každoročne vyžiadajú približne 20,5 milióna životov, čo predstavuje viac než tretinu všetkých úmrtí. Pritom až 80 percent skorých infarktov a mozgových príhod by bolo možné odvrátiť prevenciou.
Pri príležitosti 25. výročia Svetového dňa srdca, ktorý si pripomenieme 29. septembra, spúšťa federácia globálnu kampaň s názvom „Nevynechaj ani jeden úder„. Do aktivít sa zapája aj Slovenská nadácia srdca.
„Téma tohto roka v podobe sloganu Srdce a cievy – jeden tím nám pripomína, že iba spoločne – lekári, pacienti a partneri – dokážeme dosiahnuť skutočnú zmenu,“ uviedla správkyňa nadácie Ivana Šoóšová. V spolupráci so Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a pacientskym združením Únia pre zdravšie srdce pripravili celonárodný projekt Mesiac o srdcových témach, ktorý sa dlhodobo venuje vzdelávaniu a prevencii.
Počet úmrtí sa zdvojnásobil
Podľa štatistík sa počet úmrtí na choroby srdca a ciev vo svete za posledné tri desaťročia zdvojnásobil, a to z 12,1 milióna v roku 1990 na 20,5 milióna v roku 2021. Na Slovensku zomrelo podľa Štatistického úradu v roku 2024 na ochorenia obehovej sústavy 24 300 ľudí, čo je 45 percent všetkých úmrtí.
Vďaka dostupnej liečbe sa život pacientov predlžuje, no odborníci upozorňujú na potrebu pravidelného užívania predpísaných liekov. „Ak pacient nedodržiava liečebný režim, poisťovňa mu môže odmietnuť inovatívnu liečbu,“ upozorňuje kardiológ Ľuboš Roháč.
Slovensko patrí v Európskej únii medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí na ischemickú chorobu srdca. Podľa údajov Eurostatu pripadá na 100-tisíc obyvateľov 433 úmrtí, čo je viac než trojnásobok európskeho priemeru. Horšie výsledky majú už len Litva a Lotyšsko.
Rizikové faktory
„Pacient po infarkte, cievnej mozgovej príhode alebo pri ochorení periférnych artérií musí vedieť, že niektoré lieky bude užívať doživotne ako prevenciu proti ďalšej príhode alebo smrti,“ zdôrazňuje Roháč.
Medzi hlavné rizikové faktory patria vysoký krvný tlak, nedostatok pohybu, nezdravá strava s nadbytkom soli, tukov a cukru, obezita, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu a znečistené ovzdušie. Aj keď pacienti často nepociťujú okamžitý rozdiel pri užívaní liekov, odborníci upozorňujú, že tieto prípravky významne znižujú riziko komplikácií a predčasného úmrtia.
Potreba každodennej prevencie
Kampaň Svetového dňa srdca zdôrazňuje potrebu každodennej prevencie. Svetová federácia srdca vyzýva ľudí, aby sa zapojili do výzvy „Udrž rytmus srdca“ a v priebehu septembra venovali aspoň 25 minút cvičeniu počas 25 dní. Odborníci odporúčajú pravidelnú fyzickú aktivitu, viac rastlinnej stravy, obmedzenie tabaku a alkoholu, udržiavanie zdravej hmotnosti, zvládanie stresu a pravidelné preventívne prehliadky.
„Chceme motivovať ľudí, aby brali starostlivosť o svoje srdce a cievy ako investíciu do dlhšieho a kvalitnejšieho života,“ doplnila Šoóšová. Podľa odborníkov sa dá predísť až 90 percentám kardiovaskulárnych ochorení – vďaka prevencii, zdravému životnému štýlu a včasnej liečbe.