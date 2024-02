Slovenská lekárska komora žiada Dolinkovú o viac financií pre ambulancie, zvyšovanie nákladov ich likviduje

Slovenská lekárska komora (SLK) navrhuje zaviesť centrálny nákup pre štátne nemocnice, zjednodušenie výberových konaní na nákup v štátnych nemocniciach a úpravu postavenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zmenou financovania cez štátny rozpočet, nie z prostriedkov zdravotného poistenia.

Obmedzenie poskytovaných benefitov všetkými zdravotnými poisťovňami by malo podľa SLK priniesť úsporu približne 32 miliónov eur. „Keď chýbajú peniaze na základnú zdravotnú starostlivosť, nie je miesto na poskytovanie benefitov,“ uviedla komora.

Ministerstvo zdravotníctva na tento rok počíta pre zdravotníctvo so sumou 7,97 miliardy eur.

Likvidácia ambulancií

„Zdôrazňujeme však, že je potrebné zabezpečiť, aby sa zdroje dostali v maximálnej miere poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, či už v ústavnej alebo ambulantnej sfére. Zároveň upozorňujeme, že v sume 7,97 miliardy eur sú započítané aj výdavky na zdravotné poisťovne a na zabezpečenie chodu štátnych inštitúcií, takže na zdravotnú starostlivosť sa plánuje použiť 7,4 miliardy eur,“ uviedla komora.

Na ústavnú zdravotnú starostlivosť by sa mali zvýšiť zdroje o 20 percent a do ambulantnej sféry približne o 6 percent. Podľa SLK však 6-percentné zvýšenie pre ambulancie nedostatočne pokryje infláciu, ktorá je vo výške minimálne 11 %.

SLK už pred niekoľkými rokmi upozorňovala, že bezprecedentné zvýšenie cien energií zasiahne veľmi negatívne aj zdravotníctvo, a to predovšetkým ambulantný sektor. „Zvyšovanie cien energií a rast všetkých ostatných nákladov doslova likviduje ambulancie,“ pokračuje komora a dodáva, že je potrebné zvýšiť zdroje minimálne o 11 %.

Treba prehodnotiť úhrady

Ambíciou úsporných opatrení vlády v oblasti zdravotníctva je ušetriť 100 miliónov eur. Najväčšia položka sa týka opatrení týkajúcich sa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), a to 36 miliónov eur. Podľa SLK by sa mali redukovať platby za poskytovanú zdravotnú starostlivosť – úhrady VšZP sú vyššie ako úhrady ostatných poisťovní.

„Je potrebné prehodnotiť hlavne úhrady za niektoré spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky, ktoré sú dlhodobo nadhodnotené. Pri úhradách za poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemocniciam a ambulanciám by sme skôr privítali zvýšenie úhrady od ostatných poisťovní,“ uviedla komora.

Objektivizáciu by do úhrad za ústavnú zdravotnú starostlivosť mal priniesť nový úhradový systém DRG. Centrálny nákup liekov VšZP by mohol takisto priniesť úspory.

Referencovanie cien CT a MRI vyšetrení

Problém s nadbytočnými vyšetreniami by sa podľa SLK mohol vyriešiť referencovaním cien CT a MRI vyšetrení, ktoré by mohli priniesť úspory.

„Tlak manažérov a ekonómov v určitých zariadeniach na splnenie plánov vyšetrení v rozpore s princípmi dobrej klinickej praxe, duplicitné laboratórne vyšetrenia – problémom je skôr spôsob úhrady niektorých spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek, napr. paušálne úhrady, nie skutočne vykonané vyšetrenia, nastavené balíčky sú zdrojom zbytočných vyšetrení, vysoké počty odvrátiteľných hospitalizácií – 18 miliónov eur,“ uviedla komora

Dodala tiež, že ak je cieľom znížiť počty hospitalizácií na hypertenziu, zlyhanie srdca, cukrovku a astmu je potrebné, aby o týchto pacientov bolo postarané v ambulantnej starostlivosti.