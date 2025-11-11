Deň otvorených dverí v nemocniciach: Pacienti po mozgovej príhode často netušia, že ich problém sa dá liečiť

Ak ste po prekonaní cievnej mozgovej príhody (CMP) a už dlhšie cítite stuhnutosť, kŕče či napätie v rukách alebo nohách, nie ste sami. Každoročne sa na Slovensku s podobnými ťažkosťami trápi tisíce ľudí. Mnohí z nich však nevedia, že tieto príznaky – nazývané spasticita – nie sú trvalým osudom, ale stavom, ktorý sa dá liečiť. A práve teraz, počas dní otvorených dverí v nemocniciach po celom Slovensku, majú pacienti jedinečnú šancu bezplatne sa poradiť s odborníkmi.
Čo je spasticita a prečo vzniká?
Spasticita je nadmerné napätie svalov, ktoré sa často objaví po cievnej mozgovej príhode. Pacienti pociťujú, že sa im horšie hýbe ruka, noha či prsty, niekedy ich trápia bolestivé kŕče alebo končatiny, ktoré akoby „neposlúchajú“. Tento stav výrazne ovplyvňuje každodenný život – sťaží obliekanie, chôdzu či jednoduché úkony, ako je uchopenie pohára.
Podľa odborníkov sa spasticita vyskytuje až u 30–40 % pacientov po CMP. Napriek tomu ostáva liečba na Slovensku podvyužívaná. Mnoho pacientov totiž vôbec nevie, že existujú účinné metódy, ktoré dokážu tento stav zmierniť alebo úplne odstrániť.
Dni otvorených dverí: pomoc bez výmenného lístka
Od 3. do 14. novembra 2025 sa do projektu Deň otvorených dverízapojilo 12 nemocníc po celom Slovensku v spolupráci s občianskym združením Život po porážke. Počas týchto dní môžu pacienti navštíviť špecialistov bez potreby výmenného lístka.
Lekári sa zamerajú na pacientov, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu a trpia stuhnutosťou alebo bolesťou končatín, ale na spasticitu sa neliečia. Ide o mimoriadnu príležitosť získať odbornú diagnostiku, rady o liečbe aj odporúčania na fyzioterapiu či injekčnú liečbu botulotoxínom – dnes najúčinnejšiu formu terapie tohto stavu.
Kto by mal určite prísť?
Zdravotníci vyzývajú všetkých, ktorí po mozgovej príhode pociťujú niektorý z týchto príznakov:
- zhoršený pohyb ruky alebo nohy,
- mravenčenie, stuhnutosť, napätie či bolesť v končatine,
- končatina sa ohýba ťažšie alebo zostáva v neprirodzenej polohe,
- cítite odpor pri pohybe alebo máte problémy s rovnováhou.
Ak sa v týchto opisoch spoznávate vy alebo niekto z vašich blízkych, neváhajte a navštívte odborníkov. Včasná diagnostika môže zásadne ovplyvniť priebeh uzdravovania a kvalitu života.
Záchranári upozorňujú na príznaky mozgovej príhody, kľúčom k prežitiu je rýchly zásah
Cieľ podujatia: informovať a motivovať
Ako upozorňuje Mgr. Petra Ištokovičová, MPH, podľa dát Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR má len 1,2 % pacientov po CMP aplikovanú liečbu botulotoxínom, hoci tretina z nich trpí spasticitou. To je dôkaz, že informovanosť o možnostiach liečby je stále veľmi nízka.
Cieľom dní otvorených dverí je preto nielen umožniť pacientom osobné konzultácie, ale aj zlepšiť povedomie lekárov a verejnosti o spasticite.
„Spasticita po cievnej mozgovej príhode nie je nevyhnutný osud – dnes máme nástroje, ktoré môžu výrazne zlepšiť výsledky a kvalitu života pacientov. Je rozhodujúce konať včas, zabezpečiť správnu diagnostiku a terapiu,“ zdôrazňujú odborníci.
Moderná liečba prináša reálne výsledky
Lieková liečba spasticity sa opiera o aplikáciu botulotoxínu, ktorý uvoľňuje nadmerne napäté svaly. Tento postup je dnes považovaný za prvú voľbu a často sa kombinuje s cieľenou fyzioterapiou, ktorá pomáha obnoviť svalovú koordináciu a mobilitu.
Pacienti, ktorí podstúpia túto liečbu, sa často vracajú k bežným aktivitám, opäť dokážu samostatne chodiť, používať ruku či sa venovať koníčkom. Okrem fyzického zlepšenia má liečba aj psychologický prínos – obnovuje sebavedomie a pocit samostatnosti.
Kde sa môžete zapojiť?
Zoznam nemocníc, ktoré sa do projektu zapojili, nájdete na stránke www.zivotpoporazke.sk. Na interaktívnej mape si môžete jednoducho vyhľadať najbližšie pracovisko, ktoré ponúka bezplatnú konzultáciu.
Projekt prebieha pod záštitou odborníkov na rehabilitáciu a neurológiu a má podporu pacientskych organizácií, ktoré dlhodobo pomáhajú ľuďom po cievnej mozgovej príhode vrátiť sa do aktívneho života.
Odporúčanie pre pacientov a ich rodiny
Ak máte vo svojom okolí niekoho, kto prekonal cievnu mozgovú príhodu, upozornite ho na túto možnosť. Aj malé zlepšenie pohyblivosti znamená veľký rozdiel v živote pacienta.
Často totiž práve rodina alebo opatrovatelia ako prví spozorujú, že pacient má problém s pohybom alebo mu končatina „nefunguje tak ako predtým“. Včasný zásah a konzultácia s odborníkom môžu rozhodnúť o tom, či sa pacient dokáže vrátiť k samostatnosti.
Život po porážke môže byť opäť plnohodnotný
Na Slovensku každoročne prekoná cievnu mozgovú príhodu približne 13-tisíc ľudí. Pre mnohých z nich sa život po tejto skúsenosti mení, no vďaka modernej medicíne a rehabilitácii je možné získať späť nezávislosť, mobilitu aj kvalitu života.