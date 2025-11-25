Zubárka varuje pred trendami, ktoré vám môžu zničiť úsmev: Bieliace pásiky či zuby z Turecka - ROZHOVOR

Na sociálnych sieťach sa to hemží videami, ktoré sľubujú žiarivý úsmev na počkanie. Stačí si objednať bieliace pásiky, „zázračnú“ pastu či strojček z internetu. Influenceri predvádzajú dokonalé zuby, značky sľubujú okamžitý efekt a ľudia im veria viac než vlastnému zubárovi.
Odborníci však bijú na poplach. Internetová „zubná propaganda“ sa mení na nebezpečný trend, ktorý môže namiesto krajšieho úsmevu priniesť trvalé poškodenie zubov aj ďasien.
O tom, ako rozoznať fakty od marketingových trikov a prečo nie všetko, čo sa blyští, je zdravé a efektívne, hovorí zubárka Michaela Lepišová.
MDDr. Michaela Lepišová pracuje štyri roky ako zubná lekárka a momentálne je zaradená do atestačnej prípravy v odbore čeľustná ortopédia. Už počas štúdia sa venovala osvete v prevencii zubných ochorení a naďalej sa snaží u svojich pacientov dbať na správnu inštruktáž a dodržiavanie ústnej hygieny.
V posledných rokoch sa na internete objavuje množstvo trendov a reklám na produkty, ktoré sľubujú „dokonalý úsmev“. Hovorí sa o zubnej propagande. Ako by ste tento pojem vysvetlili z pohľadu zubárky?
Tento pojem vieme vysvetliť buď v pozitívnom zmysle, a teda, že sa medzi laickou verejnosťou šíria informácie o prevencii zubných ochorení a potrebe dbať na zubnú hygienu, a to nielen z estetického ale aj zdravotného hľadiska.
Na druhej strane v tom vidím aj tú negatívnu stránku, častokrát sú informácie nepravdivé alebo skreslené podľa potreby danej firmy. Šíria sa trendy, ktoré nielen že nefungujú, ale aj môžu zuby a ďasná značne poškodiť. Každopádne v oboch prípadoch sa jedná o triky reklamných firiem ako z ľudí „dostať peniaze“ bez zaručenia úspešného výsledku.
Čo je podľa vás najväčší problém toho, že ľudia čerpajú informácie o ústnej hygiene z TikToku či Instagramu, namiesto od odborníkov?
Je to práve to, že tie informácie veľakrát nie sú overené a používatelia sociálnych sietí, ktorí nemajú znalosti v tomto odbore im ľahko uveria a nedajú si tú námahu informácie skontrolovať, prípadne sa na to opýtať svojho zubára alebo dentálnej hygieničky.
Mnohé značky propagujú bieliace pásiky alebo domáce bieliace sety ako bezpečné riešenie. Čo si o nich myslíte vy?
Určite by som tieto typy produktov neodporúčala, ide len o reklamné finty, a to sa snažím hovoriť aj mojim pacientom. Efekt je len dočasný, prípadne žiadny a okrem toho, tieto produkty dokážu aj vážne poškodiť zubné tkanivá a sliznice, hlavne keď to pacienti nanášajú opakovane.
Aké riziká môže mať domáce bielenie bez dohľadu zubára – napríklad poškodenie skloviny či zvýšená citlivosť zubov?
Ako som spomínala, môžu poraniť sliznice, pri neopatrnom a opakovanom nanášaní gélov na ďasná ich dokážu priam poleptať. Zvýšená citlivosť zubov je normálna aj pri profesionálnom bielení, ale postupne vymizne. Bežné bieliace prípravky, ktoré sú dostupné v drogérii, neobsahujú zložku, ktorá zuby bieli zvnútra, ale veľakrát je to založené na princípe toho, že zub vysušia, a tým sa opticky na nejaký čas vybieli, je to však reverzný proces. Ak sa to však s týmito prípravkami preháňa, dôsledky na zubnú dreň už môžu byť nezvratné.
Kedy je bielenie zubov naozaj vhodné a ako by malo prebiehať pod dohľadom odborníka?
Určite ako priorita číslo jedna je pre nás sanovaný chrup, to znamená zuby bez kazov a ďasná ružovej farby bez krvácania a zápalu. Keď má pacient toto splnené, je vhodný adept na bielenie, samozrejme, ak to odtieň jeho zubov vyžaduje. V dnešnej dobe sa snažíme o prirodzený vzhľad a prispôsobenie zubov aj veku pacienta, teda žiarivo biele zuby u pacienta v dôchodkovom veku už vyzerá skôr ako umelá zubná náhrada.
Zuby sa najskôr profesionálne očistia- opieskujú- aby sa zbavili pigmentov, potom pristúpime k samotnému bieleniu. Buď pacient bieli doma, a to nanesením bieliaceho gélu do tzv. nosičov na zuby, alebo zvolíme aj ambulantné bielenie na kresle. Koncentrácia aktívnej zložky sa v oboch typoch bielenia líši, je na lekárovi, aby indikoval správny postup a proces vykonal.
Reklamy tvrdia, že ústna voda je nevyhnutná pre zdravé zuby. Je to pravda, alebo ide len o marketing?
V tomto prípade je to čistý marketing. Ústna voda nie je potrebná a niekedy je skôr škodlivá. To v prípade keď obsahuje veľké percento alkoholu, ktorý vysušuje a irituje sliznice. Používanie ústnej vody je indikované len v špecifických prípadoch, keď ide o ochorenia parodontu, dávkovanie je však prísne obmedzené a všetko je riadené zubným lekárom, neindikuje to pacient sám.
Veľa ľudí verí, že čím viac peny zubná pasta vytvorí, tým lepšie čistí. Je to pravda, alebo ďalší mýtus?
Je to mýtus, penivú zložku v paste spôsobuje látka SLS- sodium lauryl sulfát, ktorá je vo veľkom množstve pre ľudí škodlivá. Hoci efekt penenia evokuje, že pasta lepšie čistí, je to presne naopak, čím menej pasta pení, tým je zdravšia a vhodnejšia na každodenné používanie.
Oil pulling, teda „vyplachovanie úst olejom“, je populárny trend. Má zubné opodstatnenie, alebo ide len o placebo efekt?
Priznám sa, že tento pojem som ešte nikdy nepočula. Avšak niekoľkokrát som už svojim pacientom odporučila vyplachovať ústnu dutinu olivovým olejom. V niektorých prípadoch, hlavne po chirurgických zákrokoch, nie sú preferované chemické umelé zlúčeniny, ale siahame po naturálnych produktoch. Popravde, neviem aký efekt mal práve olej a v akej miere išlo len o to, že pacient bol svedomitý a splnil všetky odporúčania, dbal na ústnu hygienu a nekupoval zbytočné prípravky, ktoré by mohli naopak podráždiť.
Čo hovoríte na domáce recepty typu „bielenie zubov sódou bikarbónou alebo aktívnym uhlím“?
Budem stručná, neodporúčam a vyslovene tieto praktiky zakazujem. Efekt je v tom lepšom prípade nulový, v tom horšom dochádza k rozsiahlemu poškodeniu zubnej skloviny.
Sú prírodné zubné pasty bez fluoridu skutočne zdravšou alternatívou?
Osobne nevidím v zubných pastách s fluoridmi žiadny problém. Práve pasty so zvýšeným obsahov fluoridov sa používajú pri prevencii vzniku zubného kazu a pre ich remineralizačnú schopnosť ich odporúčame aj na zastavenie počiatočných medzizubných kazov. Treba podotknúť, že fluoridy môžu byť škodlivé u detí pri vývoji trvalých zubov, kedy nadmerné množstvo fluóru spôsobí na zuboch biele fľaky podobné zubným kazom. Veľmi zložité je aj ošetrenie týchto stavov, preto sa tomu snažíme predchádzať, a to správnym dávkovaním a odporúčaním zubných pást aj podľa veku pacienta.
Stále viac Slovákov cestuje do Turecka kvôli lacným fazetám alebo implantátom. Aké riziká nesú tieto zákroky v zahraničí?
V takýchto prípadoch veľmi záleží na akej klinike sa zákroky robili, stretávame sa s peknou prácou ale aj s veľmi odfláknutými ošetreniami. Práve keď bol zákrok vykonaný správne, nebýva to lacné a určite nie je cena nižšia ako na Slovensku, keď berieme do úvahy aj výdavky s cestou a ubytovaním.
Riziká v zahraničí sú rovnaké ako na Slovensku, ale hlavnou nevýhodou je to, že pre akýkoľvek dodatočný zákrok alebo reklamáciu, napríklad keď fazeta vypadne alebo sa kosť v okolí implantát zapáli, je potrebné vycestovať znova do zahraničia. My zubári, nechceme a veľakrát ani nestíhame ošetrovať pacientov od cudzokrajných lekárov, nesie to veľa nepríjemností a zákroky nevykonávame bezplatne, teda pacient za to musí zaplatiť duplicitne.
Vidíte v ambulancii prípady, keď sa pacienti po takýchto zákrokoch museli dávať „napraviť“ doma?
Moji pacienti, ktorí o tom uvažovali, boli poučení a jasne im bolo vysvetlené, že pokiaľ sa pre takýto výkon v zahraničí rozhodnú, dodatočná starostlivosť z mojej strany nebude poskytnutá, keďže výrobok nebol zhotovený našou klinikou, a teda budú to musieť riešiť inde. Samozrejme, akútna starostlivosť musí byť poskytnutá vždy, ale na chýbajúcu fazetu či korunku sa neumiera, len potom človek vyzerá komicky a svoje rozhodnutie možno aj neskôr ľutuje.
Ako rozoznať kvalitnú zubnú kliniku od tej, ktorá stavia len na marketing a lacné ponuky?
Úplne prvé čo treba urobiť, je overiť si, či poskytovateľ zubnej starostlivosti je naozaj zubný lekár a má legálne povolené na Slovensku pracovať. Pokiaľ to nespĺňa, nemôže poskytovať správnu a kvalitnú zubnú starostlivosť. Takisto si môžeme pred prvou návštevou prečítať recenzie, prípadne zistiť od známych, aké mali s daným lekárom skúsenosti, je to však veľmi subjektívne. To že má klinika dobrú reklamu alebo nízke ceny, nemusí byť ukazovateľ toho, že poskytnutá starostlivosť nie je kvalitná. V dnešnej dobe začína byť boj o pacienta realitou.
Keby ste mali vyvrátiť tri najväčšie zubné mýty, ktoré dnes kolujú internetom, ktoré by to boli?
Prvý by bol, že ústna voda ničí 99,9% baktérií. Potom, že čistiť zuby si treba po každom jedle. A posledný je to, že mliečne zuby sa nemusia opravovať.
Na sociálnych sieťach je strojček na zuby čoraz väčším trendom – dokonca si ho dávajú aj ľudia, ktorí nemajú viditeľne krivé zuby. Myslíte si, že je to na mieste?
Keďže sa venujem aj čeľustnej ortopédii, práve ja som lekár, ktorý zubný strojček indikuje. Je pravda, že pacienti chodia aj s minimálnym stesnaním, spoločne však vymyslíme riešenie, ktoré je pre pacienta najvhodnejšie a prináša najväčší benefit. Nie vždy ide len o krivé zuby, strojček indikujeme aj keď má pacient nesprávny zhryz.
V posledných rokoch sú populárne fazety alebo korunky namiesto ortodontickej liečby. Prečo je to z dlhodobého hľadiska zlý nápad?
Rozlišujeme aj tzv. predprotetickú liečbu zubným strojčekom, kedy vyrovnáme zuby a ich korene do správneho postavenia, aby sa mohla zhotoviť protetická náhrada ako korunka, mostík alebo fazety. Neodporúčame zhotovenie protetiky, keď má pacient nesprávny zhryz alebo polohu zubov, práve z dôvodu toho, že po čase sa náhrada opotrebuje a je značne namáhaný aj parodont zuba, teda jeho spojenie s kosťou. Niekedy môže dôjsť až k „vykývaniu“ zubov a ich strate.
Hovorí sa, že strojček je len pre deti a tínedžerov. Aké výhody a nevýhody má ortodontická liečba v dospelosti?
Momentálne vieme liečiť strojčekom bez vekového obmedzenia, pokiaľ nám to stav zubov dovoľuje. Sú anomálie, ktoré sa riešia jednoduchšie, keď je pacient ešte v raste, naopak, v dospelosti je človek zodpovednejší a dokáže rešpektovať všetky pokyny lekára, a teda spolupráca je lepšia. Vo vyššom veku sú zuby už ošetrené výplňami, prípadne aj chýbajú, čo je taktiež nevýhoda, na druhú stranu, deti si počas liečby nezvládajú dostatočne čistiť zuby, a to môže mať negatívny vplyv na ich zubné zdravie.
Niektorí influenceri propagujú lacné „neviditeľné strojčeky z internetu“, ktoré si vraj môžete objednať sami bez návštevy zubára. Aké riziká to prináša?
Toto je pre mňa najhoršia vec, ktorú môže človek urobiť, čo sa týka zubov. Videla som liečby, ktoré viedol zubný lekár, teda nie vyslovene špecialista v odbore čeľustná ortopédia, už vtedy prichádzali pacienti v dekompenzovanom stave s rozsiahlou stratou kosti, ktorá sa už nedala zvrátiť alebo by to vyžadovalo ďalšiu dlhú liečbu pre pacienta, ktorú musí znova hradiť. Neviem si predstaviť, ako dopadnú zuby po strojčeku, ktorý si pacient sám kúpi na internete. Treba myslieť na to, že akékoľvek lacné pofidérne liečby so sebou nesú riziko straty zubov a kosti, teda bez možnosti zvrátenia stavu.
Je pravda, že neviditeľné alignery (napr. Invisalign) dokážu spraviť rovnaký výsledok ako klasický fixný strojček alebo majú svoje limity?
Tu veľmi záleží od odchýlky, ktorú pacient má. Je pravda, že niektoré pohyby nedokážeme dosiahnuť alignerom bez použitia prídavných zariadení. Vo všeobecnosti sme však už teraz pri správnom liečebnom plánovaní schopní urobiť rovnaký výsledok s použitím priesvitnej fólie alebo kovových komponentov. Ortodontická liečba je proces a typ strojčeka je len prostriedok na dosiahnutie požadovaného výsledku, dôležitejšia je správna rozvaha, načasovanie, motivácia pacienta a jeho spolupráca.