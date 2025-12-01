Mnoho ľudí považuje rozmazané videnie za normálne. Lekár varuje: Môže ísť o vážnu zrakovú chybu - ROZHOVOR

Predstavte si, že sa pozeráte na svet cez jemne zvlnené sklo. Obrysy sa rozplývajú, písmená sa vlnia a oči sa musia neustále namáhať, aby všetko zaostrili. Pre mnohých ľudí je to každodenná realita, hoci o tom často ani netušia. Rozmazané videnie, únava pri čítaní či bolesti hlavy si vysvetľujú stresom alebo nedostatkom spánku, no skutočným vinníkom môže byť nenápadná zraková chyba – astigmatizmus.
O tom, prečo ho mnohí roky prehliadajú, ako ho jednoducho odhaliť a prečo sa netreba báť ani laserovej korekcie, sme sa rozprávali s Martinom Slaným, odborným garantom očnej optiky FOKUS.
Ako by ste laikovi vysvetlili, čo je to astigmatizmus?
Jednoducho povedané, ide o to, že oko nemá úplne pravidelný tvar. Teda nejde o guľatý tvar ale skôr oválny, ako má napríklad lopta na rugby. Miesto rovnomerne zakrivenej rohovky je trochu sploštená, čo spôsobuje, že obraz nie je ostrý – akoby sa rozmazával alebo vlnil. Ľudia s týmto problémom vidia neostro nielen do diaľky, ale aj na blízko.
Prečo tento problém často zostáva dlhodobo nediagnostikovaný?
Mnohí si na mierne rozmazané videnie zvyknú a považujú ho za „svoj normál“. Oko sa vie do určitej miery prispôsobiť, takže si človek dlho nevšimne, že niečo nie je v poriadku. K odborníkovi sa väčšinou dostane až vtedy, keď sa problém zhorší alebo začne pociťovať únavu a bolesti hlavy.
Aké sú najčastejšie príznaky, ktoré si pacient všimne sám?
Najčastejšie ide o rozmazané písmo, neostrý obraz či pocit, že sa písmená „vlnia“. Objavujú sa aj bolesti hlavy, pálenie očí alebo únava po dlhšom čítaní či práci na počítači.
V akom veku sa astigmatizmus najčastejšie prejavuje alebo zhoršuje?
S Astigmatizmom sa vo väčšine prípadov už narodíme ale prejaviť sa môže neskôr s pribúdajúcim zaťažovaním zraku. Niekedy vzniká alebo sa zhoršuje po ochoreniach sprevádzaných vysokými teplotami, či po operáciách očí.
Ako prebieha vyšetrenie, ktoré odhalí astigmatizmus? Je súčasťou bežnej preventívnej kontroly?
Vyšetrenie je rýchle, bezbolestné a trvá len pár minút. Optometrista pomocou prístrojov zistí, ako sa svetlo láme v oku, a určí presné hodnoty. Robí sa bežne pri každom preventívnom meraní zraku, takže nie je potrebné nič špeciálne.
Stáva sa, že sa astigmatizmus zamieňa s inými poruchami videnia, napríklad krátkozrakosťou?
Áno, pomerne často. Rozmazané videnie si mnohí vysvetlia ako krátkozrakosť, no astigmatizmus môže spôsobiť, že obraz je zdeformovaný aj na blízko. Najistejšie je preto dať si zrak odborne premerať.
Zhoršuje sa vám zrak? Tento nenápadný problém má viac následkov, než tušíte
Aké sú dnes dostupné spôsoby korekcie?
Na túto chybu nepomôžu kvapky ani lieky – pomáha len optická korekcia. Najčastejšie sa používajú okuliare alebo kontaktné šošovky so špeciálnym cylindrom. U niektorých pacientov prichádza do úvahy aj laserová operácia, ktorá dokáže tvar rohovky trvalo upraviť.
Je laserová operácia vhodná pre každého pacienta?
Nie pre každého. Záleží na veku, hrúbke rohovky a stabilite dioptrií. Pred zákrokom je preto vždy potrebné podrobné vyšetrenie, ktoré ukáže, či je zákrok vhodný. Ak áno, výsledky bývajú veľmi dobré.
Môže neliečený astigmatizmus ovplyvniť každodenný život?
Určite áno. Neostré videnie unavuje oči, môže spôsobovať bolesti hlavy a zhoršovať sústredenie. Niektorí ľudia majú problém so šoférovaním, čítaním alebo prácou s počítačom. Dobrou správou je, že správna korekcia tieto ťažkosti úplne odstráni.
Počítače nás oberajú o zrak: Môžete si ho zlepšiť o niekoľko dioptrií, nie však okuliarmi - ROZHOVOR
Existujú aktivity alebo návyky, ktoré môžu astigmatizmus zhoršovať, prípadne mu predchádzať?
Samotný astigmatizmus nevzniká zo životného štýlu, no únava očí mu určite neprospieva. Odporúčame robiť si pri práci s počítačom pravidelné prestávky a pozerať sa do diaľky, napríklad podľa pravidla 20-20-20 – každých 20 minút sa na 20 sekúnd pozrieť 20 metrov ďaleko.
Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí pociťujú rozmazané videnie?
Najlepšie je dať si zrak zmerať u odborníka. Vyšetrenie je rýchle a často stačí len správne nastavenie okuliarov alebo šošoviek, aby sa zrak (videnie) zlepšil doslova okamžite.
Dá sa astigmatizmus úplne odstrániť, alebo ide o celoživotný stav?
Vo väčšine prípadov ide o stav, ktorý sa dá veľmi dobre korigovať, ale nie vždy úplne odstrániť. Laserová operácia dokáže pomôcť mnohým pacientom, no dôležité je pravidelne chodiť na kontroly a mať správnu korekciu. Vtedy nie je dôvod, aby tento problém človeka nejako obmedzoval.