Cigániková a Zemanová navrhujú zmeniť podmienky vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme

Od začiatku budúceho roka by sa mali zmeniť podmienky vedenia zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, ak je zdravotná dokumentácia vedená mimo elektronickej zdravotnej knižky. Namiesto kvalifikovaného elektronického podpisu by sa malo umožniť používanie zdokonaleného elektronického podpisu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

Išlo by o zjednotenie s vedením zdravotnej dokumentácie v elektronickej zdravotnej knižke, keďže pri tomto spôsobe sa používa práve zdokonalený elektronický podpis, a nie kvalifikovaný elektronický podpis. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková a Anna Zemanová.

Zdokonalený elektronický podpis

„Požiadavka na používanie kvalifikovaného elektronického podpisu pri vedení zdravotnej dokumentácie v elektronickej forme, ak ide o zdravotné záznamy nad rámec elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke, je v praxi spojená so zásadnými technickými prekážkami, v dôsledku ktorých poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uprednostňujú papierovú formu,“ upozorňujú liberálne poslankyne.

Preferovanie papierovej formy však podľa nich ide na úkor časovej a finančnej efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Novelou zákona sa má umožniť, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nahral svoj certifikát so zdokonaleným elektronickým podpisom na elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka vydaný Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) alebo vydal zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz s certifikátom so zdokonaleným elektronickým podpisom.

Preukaz s certifikátom

„Navrhovanou úpravou sa výslovne určuje, že súkromné kľúče a certifikáty na vyhotovovanie zdokonalených elektronických podpisov, ktoré vydal iný poskytovateľ dôveryhodných služieb než Národné centrum zdravotníckych informácií, nemožno použiť na vyhotovovanie zdokonalených elektronických podpisov na podpisovanie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke,“ uviedli predkladateľky.

Zároveň sa majú zo zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme vypustiť z dôvodu nevykonateľnosti ustanovenia, ktoré určujú NCZI vydávať elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve. NCZI môže vydávať elektronické preukazy výlučne zdravotníckym pracovníkom, ktorých je možné identifikovať a autentifikovať v registroch príslušných stavovských organizácií.

„V uvedenej súvislosti sa navrhuje, aby pracovníkovi v zdravotníctve mohol vydávať elektronický preukaz samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,“ uviedli poslankyne za SaS.