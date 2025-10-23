Červené víno ako zdroj resveratrolu: Aká je pravda o jeho benefitoch?

Tajomstvo vo vínnych strapcoch
Červené víno je viac než len fermentované hrozno. V jeho tmavej farbe sa skrýva množstvo polyfenolov – rastlinných zlúčenín, ktoré pôsobia ako antioxidanty. Najznámejším z nich je resveratrol, látka, ktorá sa prirodzene nachádza v šupkách červených odrôd hrozna. Počas fermentácie sa z týchto šupiek uvoľňuje do vína, čím mu dáva nielen charakteristickú chuť, ale aj zdravotné benefity.
Resveratrol pritom nie je len marketingový pojem. Štúdie ukazujú, že môže pomáhať rozširovať cievy, zlepšovať prietok krvi a znižovať krvný tlak. Podľa odborného magazínu Frontiers in Pharmacology (2024) má látka aj vazodilatačné účinky, ktoré podporujú pružnosť ciev a znižujú riziko ich poškodenia.
Francúzsky paradox a zdravé srdce
Možno ste už počuli o tzv. francúzskom paradoxe – jave, ktorý vedcov zmiatol už pred desaťročiami. Ako je možné, že Francúzi, ktorí konzumujú viac tukov než iné národy, majú zároveň nižší výskyt srdcovo-cievnych ochorení? Jedno z vysvetlení hovorí práve o resveratrole a miernej konzumácii vína.
Podľa výskumov publikovaných v Nature Scientific Reports (2022) má resveratrol protizápalové a antivírusové účinky. Vedci zistili, že dokáže spomaľovať replikáciu vírusov tým, že znižuje aktivitu enzýmov, ktoré vírusy využívajú na množenie. To znamená, že látka môže pomáhať nielen srdcu, ale aj imunitnému systému.
Víno ako antioxidant? Áno, ale…
Tu však prichádza dôležitá poznámka. Obsah resveratrolu v jednom pohári vína je relatívne nízky – niekoľkonásobne menší než dávky používané vo vedeckých štúdiách. Navyše, resveratrol sa v tele rýchlo metabolizuje, takže jeho účinnosť môže byť obmedzená.
Vedci preto skúmajú, ako zvýšiť biologickú dostupnosť tejto látky – napríklad prostredníctvom výživových doplnkov alebo kombinácie s inými antioxidantmi. V každom prípade, ak chcete resveratrol zaradiť do svojho života, môžete ho získať aj z hrozna, čučoriedok, moruší alebo arašidov.
Rovnováha je kľúčom
Červené víno môže byť súčasťou zdravého životného štýlu, ale len vtedy, ak sa pije s mierou. Odborníci sa zhodujú, že jeden pohár denne – približne 1–2 decilitre – môže mať pozitívny účinok, no vyššie množstvá už telo zaťažujú. Alkohol je totiž toxická látka, ktorá pri nadmernej konzumácii poškodzuje pečeň, mozog aj srdce.
Keď pôžitok prináša aj benefity
Víno nie je liek, ale jeho kultivovaná konzumácia môže mať psychologický aj spoločenský prínos. Pohár vína večer pri večeri či s priateľmi pomáha uvoľniť stres, spomaľuje tempo dňa a navodzuje atmosféru pohody. Aj to môže byť pre zdravie dôležité – pretože stres je jedným z hlavných nepriateľov srdca.
V mnohých kultúrach sa červené víno považuje za symbol života, radosti a spojenia. Jeho účinky tak presahujú chemické zloženie – ide aj o rituál, tradíciu a rovnováhu medzi telom a dušou.
Ako si vybrať správne víno?
Ak chcete siahnuť po víne s vysokým obsahom resveratrolu, siahnite po červených odrodách – napríklad Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir alebo slovenský Dunaj. Čím tmavšia šupka hrozna, tým viac polyfenolov.
Dôležitý je aj spôsob výroby. Víno z kvalitného, ručne zbieraného hrozna a pomalej fermentácie má často viac antioxidantov než lacné priemyselne vyrábané druhy.
Červené víno môže byť krásnym spojením pôžitku a zdravia, ak ho človek pije s rešpektom. V malých dávkach môže podporiť srdce, cievy a imunitu, ale rozhodne nenahrádza pestrú stravu, pohyb a dostatok spánku.
Ak teda večer siahnete po pohári červeného, robte to s rovnakou múdrosťou, akou si vyberáte jedlo či životný štýl. Vtedy sa z vína nestane len nápoj – ale malý rituál rovnováhy a pokoja.