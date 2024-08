Koľko promile máte v krvi ráno po prepitej noci? Fakty a mýty o alkohole

Napriek širokej osvete je alkohol za volantom stále veľký problém. Hoci v niektorých krajinách môžete mať ako vodič určité promile, obvykle okolo, 0,5 až 1,0 promile, na Slovensku máme nulovú toleranciu. Mali by ste si preto dať dobrý pozor, ako dlho po poslednom poháriku si sadnete za volant.

Základné fakty o alkohole:

Na odbúranie alkoholu potrebuje telo určitý čas, vo všeobecnosti sa počíta v priemere rýchlosťou 0,015% až 0,020% krvného alkoholu (BAC) za hodinu. Táto rýchlosť je pomerne konštantná, takže ak by nás zaujímalo veľké pivo s obsahom alkoholu 5%, tak:

Príklad odbúravania alkoholu u muža s váhou 90 kg, ktorý pil hodinu v čase medzi 20:00 – 21:00 hod. večer, 0,04 ml poháriky 40% vodky

Zdroj: alkoholmetr.cz

Príklad odbúravania alkoholu u ženy s váhou 70 kg, ktorá pila hodinu v čase medzi 20:00 – 21:00 hod večer, 0,04 ml poháriky 40% vodky

Zdroj: alkoholmetr.cz

V mnohých dnešných spoločnostiach sú alkoholické nápoje rutinnou súčasťou spoločenského prostredia. V tejto súvislosti je ľahké prehliadať alebo brať do úvahy zdravotné a sociálne škody, ktoré pitie spôsobuje alebo k nim prispieva.

Z dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 2,6 miliónom úmrtiam na celom svete, ako aj k invalidite a zlému zdravotnému stavu miliónov ľudí. Celkovo je škodlivé požívanie alkoholu zodpovedné za 4,7 % celosvetovej záťaže chorobami.

„Alkohol je hlavným rizikovým faktorom predčasnej úmrtnosti a invalidity medzi ľuďmi vo veku 20 až 39 rokov, pričom predstavuje 13 % všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine,“ upozorňuje WHO.

3 otázky pre odborníka

Klára Ďurová, primárka psychiatrického oddelenia Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora

1. Existuje spôsob ako urýchliť odbúravanie alkoholu z tela?

– Hladina alkoholu v krvi klesá v priemere o 0,1-0,2 promile, závisí od telesnej konštitúcie, konzumácie stravy, od psychickej pohody, aj „trénovanosti“ v pití. Urýchliť pokles hladiny alkoholu v krvi môže:

a) zvýšený príjem tekutín, najvhodnejšie minerálnu vodu s obsahom horčíka (Mg pomáha pri odbúravaní alkoholu, v stave intoxikácie je jeho potreba zvýšená). Podľa výskumov z Číny sladené a sýtené nápoje zvýšili efektívnu látkovú premenu a urýchlili zníženie hladiny alkoholu v krvi. Výskum poukázal aj na fakt, že bylinkové čaje naopak spomalili proces spracovávania alkoholu v tele.

b) zvýšenie hladiny cukru v krvi (stravou alebo infúziou) – pomáha pri odbúravaní alkoholu.

c) vitamín C – najlepšie vo forme čerstvej napr. ovocnej šťavy (pomarančovej, z granátového jablka) – antioxidant, pôsobí proti voľným radikálom spôsobených nadmerným užitím alkoholu.

d) káva – svojím diuretickým účinkom urýchľuje vyplavovanie alkoholu z krvi.

2. Môže byť človek alkoholik, aj keď nepije každý deň?

Mnoho ľudí je presvedčených, že alkoholik je len ten, kto musí piť alkohol každý deň, resp. je denne opitý. Podľa zvyklostných vzorcov správania sa popisujú 3 základné typy alkoholizmu:

kontinuálny, udržujúci hladinu alkoholu – pre okolie je nenápadný, neopíja sa, ale prakticky denne konzumuje alkohol, čo pri pravidelnom užívaní vedie ku zvýšeniu tolerancie, čo odďaľuje diagnostiku alkoholizmu. epizodický, so stratou kontroly v pití – človek nepije pravidelne, ale ak si vypije, pije do opitia, často aj s výpadkami pamäti, pre jeho správanie s epizódami nárazového pitia alkoholu je skôr okolím označený ako alkoholik. Je dôležité, že človek ktorý pije týmto spôsobom, pije takto od začiatku svojej pijanskej kariéry a nikdy nepil s mierou. kombinovaný – na jednej strane väčšinou udržuje hladinu alkoholu v krvi, na druhej strane často pije bez kontroly s častými výpadkami pamäti. Po čase sa všetky tri poruchy postupne prehlbujú. Alkoholizmus je porucha mozgu, ktorá sa vyznačuje progresiou a recidívou. U niekoho je progresia rýchla, u niekoho sa vyvíja roky. Akonáhle sa človek dostane do nutkavého štádia alkoholizmu, je malá nádej na jeho uzdravenie bez liečby.

3. Do akej miery je pitie ešte relatívne akceptovateľné a kedy by mal človek spozornieť, že už to je asi problém?

Nízka zdravotná riziková úroveň odporúča pravidelne nepiť viac ako 14 jednotiek alkoholu týždenne (jednotka alkoholu je 8 g alebo 10 ml čistého alkoholu – pol litra piva, 25ml liehovín, 125ml vína). Vo všeobecnosti by mal človek spozornieť, ak sa zvyšujú kvantá požitého alkoholu (vzrast tolerancie) a zvyšuje sa frekvencia používania alkoholu spojená so zvýšenou túžbou a oslabovaním až stratou kontroly v pití, nástupom abstinenčných príznakov pri pokuse stopnúť pitie, resp. ak prídu búrlivé zdravotné a sociálne dôsledky nadmerného pitia.