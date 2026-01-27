Ako digitálna doba mení našu tvár: Za ochabnutú pleť a dvojitú bradu môžu naše smartfóny - ROZHOVOR

Fenomén „glowdown“, ktorý na TikToku straší milióny ľudí, nie je len trend zo sociálnych sietí, ale vizuálny odtlačok životného štýlu, ktorý nás dobieha. Anglické slovo glowdown je opakom výrazu glowup, ktoré znamená pozitívnu zmenu vzhľadu k lepšiemu.
Glowdown je teda celkové zhoršenie výzoru. Dlhé hodiny sedenia za počítačom v práci, potom skláňanie sa k mobilu obrazovky po práci a sedavý životný štýl – verte či nie, toto všetko sa podpisuje na našej kráse a mladom vzhľade našej pokožky.
Iveta Štecová už dve desaťročia pôsobí vo svete krásy a fitnes. Ako certifikovaná trénerka tvárovej gymnastiky vidí tváre zblízka a bez skrášľovacích filtrov a je presvedčená o tom, že pleť je denník našich návykov: „Ľudia sa ma pýtajú: ‘Pani Iveta, dajte mi krém na vrásku hnevu.’ A ja sa vždy pousmejem, lebo máme pocit, že koža je všemocná a stačí jej „správny krémik“ a ona si to celé nejako vyrieši. Lenže to najdôležitejšie sa odohráva pod ňou v našich fasciách, svaloch a väzivách. Tam začína to skutočné starnutie,“ hovorí odborníčka na krásu.
V rozhovore vysvetľuje, prečo sa od dôb pandémie cítime aj vyzeráme unavenejšie, ako nás formuje dýchanie a držanie tela. Pripomína aj to, že na vrásky nefunguje „ten správny krém“, ale dlhodobý prístup k vlastnému telu.
Na TikToku sa objavuje fenomén „glowdown“. Je to len trend, alebo reálny jav, ktorý vidíte aj u klientov?
Z profesionálneho pohľadu je glowdown reálny jav, nie len virálny výraz. Najčastejšie ho spôsobuje kombinácia stresu, nedostatočného spánku, plytkého dýchania a následnej stagnácie lymfy.
Keď človek dýcha dlhodobo nesprávne, zvyšuje sa kortizol, tuhnú fascie a tvár pôsobí unavenejšie. Vidím to u klientiek veľmi často a priznám sa, zažila som to aj ja. Glowdown je skôr signál, že telo je preťažené a potrebuje zmenu režimu.
Čo podľa vás najviac ovplyvnilo fakt, že mnohí ľudia po pandémii pôsobia unavenejšie alebo staršie?
Pandémia bola súhrn všetkého, čo tvári škodí: stres, minimum pohybu, veľa sedenia, online fungovanie, narušený spánok, veľmi plytké dýchanie a pocit neustáleho napätia. Pleť je denník našich návykov a počas pandémie sa tam toho zapísalo dosť. Ja sama som po mesiacoch „zoom reality“ vyzerala, že potrebujem wellness pobyt.
Ako veľmi sa na našej tvári podpisuje dlhodobý stres a psychické vyčerpanie? Prečo sa emócie „vpíšu“ do fyziognómie?
Stres mení spôsob, akým držíme telo aj tvár. Zvierame sánku, krčíme čelo, dýchame plytko. Fascia si napätie pamätá, a preto sa emócie postupne stávajú „súčasťou“ výrazu. Plytké dýchanie zvyšuje kortizol a spomaľuje lymfatický systém, čo vedie k opuchom, ťažkému výrazu a únave. Keď naučím klientku správne pracovať s dychom, jej tvár sa často viditeľne zmení už počas jedného tréningu.
Izolácia, nedostatok sociálneho kontaktu, menej úsmevov – mohli aj tieto faktory zmeniť aj našu mimiku či celkový výraz tváre?
Áno. Mimika sa prirodzene trénuje pri sociálnych interakciách. Pri izolácii sme menej používali svaly, ktoré tvár zdvíhajú a rozjasňujú. Dlhodobé fungovanie s neutrálnym výrazom, najmä pri obrazovkách, spôsobilo, že tvár pôsobí vážnejšie, menej dynamicky. Tento efekt vidím aj u ľudí, ktorí sa ku mne vrátili po pandemickom období.
Hovorí sa, že modré svetlo z obrazoviek zhoršuje kvalitu pleti. Je to mýtus, alebo má skutočný vplyv na starnutie pokožky? Ako sa voči nemu chrániť?
Modré svetlo z mobilov nie je tak intenzívne, aby výrazne poškodilo pleť. Väčší problém je, že narúša spánok, čo sa následne odrazí na kvalite pokožky. Ak človek dlhodobo zaspáva pri obrazovke, tvár pôsobí unavene. Pomáhajú antioxidanty, SPF a obmedzenie používania elektroniky večer. V praxi to však vidím tak, že kvalitu pleti viac ovplyvní stres a spánok než samotné modré svetlo.
V súvislosti so zmenou výzoru sa často zdôrazňuje nesprávne držanie tela. Ako môže napríklad preťažené trapézové svalstvo alebo predsunutá hlava viesť k ochabnutej brade a unavenému výrazu?
Držanie tela ovplyvňuje celú tvár. Predsunutá hlava skracuje prednú líniu krku, preťažuje sánku a spôsobuje ochabnutie dolnej časti tváre. Preťažené trapézy zároveň vytvárajú vizuálny dojem napätia a únavy. Vek človeka často spoznáte podľa držania tela skôr, než si všimnete jeho pleť. Keď klientka upraví postoj, tvár sa okamžite odľahčí a pôsobí mladšie.
Vnímate rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sú celý deň na mobile, a tými, ktorí technológie používajú menej? Ako sa to prejavuje na tvári?
Áno, rozdiel je výrazný. Dlhodobé pozeranie do mobilu spôsobuje predsunutú hlavu, napätú sánku a unavený pohľad. Je to typická „digitálna mimika“. Sama to poznám, keď pracujem dlho na sociálnych sieťach. Pravá strana krku je po dlhom dni často unavenejšia. Ľudia, ktorí mobil používajú menej, majú prirodzene otvorenejší výraz aj uvoľnenejšiu tvár.
Na vzhľad našej tváre vplýva aj dýchanie. Dá sa na tvári poznať, že človek dýcha nesprávne? Ako to napraviť?
Áno, je to viditeľné. Ústne alebo plytké dýchanie vedie k unavenému výrazu, tmavým kruhom pod očami a napätiu v sánke. Správne dýchanie cez bránicu podporuje lymfatický systém, uvoľňuje fasciu a zlepšuje držanie tela. U klientok, ktoré začnú pracovať s dychom, vidím často veľmi rýchlu zmenu, tvár pôsobí sviežejšie a menej opuchnuto. Pre mňa je to prvá vec, ktorú riešim.
Venujete sa už dlhé roky tvárovej gymnastike. Na akom princípe funguje a aké sú jej najväčšie benefity?
Tvárová gymnastika pracuje s aktiváciou oslabených svalov, uvoľnením preťažených oblastí a zlepšením prekrvenia a lymfatického toku. Tým sa zlepší tonus pleti, ovál tváre aj celkový výraz. Veľký benefit vidím aj v tom, že ženy začnú lepšie vnímať, ako sa počas dňa tvária, čo je dôležitá prevencia vrások.
Aké zmeny vidíte najčastejšie u klientov, ktorí začnú s tvárovou gymnastikou?
Najskôr sa zmení výraz. Tvár pôsobí sviežejšie, oči sú otvorenejšie, líca menej spadnuté. Neskôr sa zlepší ovál tváre, napätie v sánke a jemné vrásky. Klientky často hovoria, že vyzerajú oddýchnuto, aj keď spánkový režim nezmenili. To je dôsledok uvoľnenia napätia a lepšieho prekrvenia.
Ako rýchlo sa dá zlepšiť ochabnutá dolná časť tváre – brada, sánka, kontúry? Je potrebná každodenná práca?
Prvé výsledky sa zvyčajne objavia po 8–12 týždňoch pravidelného cvičenia. Dolná časť tváre reaguje pomalšie, ale je veľmi vďačná. Stačí 5–10 minút denne. Sama viem, že aj krátke, ale konzistentné cvičenie má dlhodobo najväčší efekt.
Je tvárová gymnastika všeliek alebo ju treba tiež kombinovať so správnym držaním tela, dýchaním a kozmetikou?
Tvárová gymnastika je účinná, ale nie je samostatné riešenie všetkého. Najlepšie funguje v kombinácii so správnym dýchaním, držaním tela, kvalitnou stravou, kvalitnou kozmetikou a dobrým spánkom. Telo pracuje ako celok a tvár je jeho odrazom.
Súhlasíte s tým, že „preceňujeme produkty a podceňujeme svaly”?
Presne tak. Úplne ste to trafili. Bežne sa ma pýtajú: „Pani Iveta, dajte mi krém na vrásku hnevu.“ A ja sa vždy pousmejem, lebo máme pocit, že koža je všemocná a stačí jej „správny krémik“ a ona si to celé nejako vyrieši.
Lenže to najdôležitejšie sa odohráva pod ňou v našich fasciách, svaloch a väzivách. Tam začína to skutočné starnutie. Vráska je už len dôsledok dlhodobého napätia, stresu a nesprávnej mimiky, nie jej príčina. Produkty samozrejme milujem a patria do starostlivosti. Ale ak ignorujeme to, čo je pod kožou, je to ako lepiť náplasť na problém, ktorý vzniká oveľa hlbšie. Skutočná práca začína pri svaloch, nie v tégliku krému.