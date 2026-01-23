IP-čko otvára aj tému umelej inteligencie. Mladí ju využívajú ako psychológa, môže to však byť dvojsečné

Čoraz viac mladých využíva AI ako psychológa, odborníka to však nenahradí. Upozornilo na to IPčko, ktoré na základe minuloročných skúseností otvára aj tému umelej inteligencie. Minulý rok zrealizovali psychológovia v IPčku spolu viac ako 181-tisíc pomáhajúcich a krízových komunikácií.
Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26 percent. Ako však upozornil riaditeľ IPčkaMarek Madro, stále je to málo. Ľudí, ktorí sa na IPčko v uplynulom roku obrátili, trápili najmä pocity osamelosti a strachu, čo je súčasne najčastejším problémom za celých 14 rokov fungovania IPčka.
Úzkosť, panika a sebapoškodzovanie
Medziročný nárast kontaktov, ak ide o osamelosť a strach, je 22,5 percenta. Téma stresu a tlaku na výkon vzrástla o 40,7 percenta. Psychológovia zaznamenali aj 317 kontaktov v súvislosti so strachom z obmedzenia či vypnutia sociálnych sietí. Ďalším častým a vážnym problémom mladých ľudí boli úzkosť a panika, sebapoškodzovanie či myšlienky na ukončenie života.
OpenAI spúšťa ChatGPT Health: Umelá inteligencia si „prečíta“ vaše zdravotné záznamy. Pomoc pre pacientov či riziko?
„Samovraždy sú stále veľmi vážnou témou, V minulom roku sme boli pri 2 311 akútnych suicidálnych krízach. Je to viac ako rok predtým, ale vždy premýšľame, či je to tým, že sa nám podarilo odpovedať na viac volaní o pomoc, a koľko z tých, na ktoré sme odpovedať nevedeli, boli možno tiež takýmito krízami,“ uviedol Madro a spresnil, že v prípade pokusov o samovraždu sa zvyšuje vekový priemer a ide častejšie o mužov.
Zaujímavý je však aj nárast kontaktov, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou. IPčko spresnilo, že z celkového počtu kontaktov prišlo 73,1 percenta od ľudí do 30 rokov. Potvrdzuje sa tak, že IPčko je predovšetkým oporou pre mladých ľudí a mladých dospelých.
Školenia pre prvolíniových pracovníkov
IPčko sa už niekoľko rokov venuje aj téme radikalizácie mladých ľudí. Po tragédii v Spišskej Starej Vsi sa to pre IPčko stalo úplnou prioritou. Ako Madro podotkol, štát spoločne s expertmi nestíha reagovať na fenomény súvisiace s radikalizáciou či novými výzvami online priestoru.
Počas uplynulého roka tak IPčko zrealizovalo v tejto téme mnohé školenia pre prvolíniových pracovníkov a vytvorilo pre nich metodickú príručku a monitorovali online komunity či rizikových jednotlivcov. Súčasne navštevovali aj triedy pre vyhodnotenie miery rizika.
IPčko v tejto téme súčasne navrhuje aj rôzne systémové riešenia a posilnili aj svoj tím online terénnych psychológov, ktorí sa infiltrovali do uzavretých radikálnych online komunít, rozplietajú tam príbehy jednotlivcov a prinášajú im odbornú pomoc.
Dostupná psychologická pomoc
„Na tomto sme makali celý rok a otvorili sme tým veľa etických ale aj technických výziev,“ doplnil Madro. Uplynulý rok v IPčku bol však najmä o ľuďoch, ktorí potrebovali pomoc a snažili sa psychológom dovolať či dopísať. Rovnako bol rok 2025 aj o ľuďoch, za ktorými psychológovia chodili priamo do terénu. Spolu IPčko zrealizovala viac ako 181-tisíc pomáhajúcich a krízových kontaktov.
ChatGPT vám už neporadí s diagnózou: Odborník vysvetľuje, prečo AI dostáva stopku - ROZHOVOR
Na krízovej linke pomoci odpovedalo IPčko na viac ako 94-tisíc volanío pomoc. Napriek tomu, že je to zdanlivo veľa, IPčko v skutočnosti dokázalo odpovedať len na jednu štvrtinu kontaktov. Aj keď sa psychológom podarilo zvládnuť viac ako rok predtým, stále to nie je dosť. Organizácia preto apeluje na význam dostupnej psychologickej pomoci pre každého.
„Po krízovom roku 2024, keď sme boli nútení zatvoriť dve pobočky, priniesol rok 2025 čiastočnú stabilizáciu našich služieb vďaka podpore partnerov, donorov a podporovateľov. Napriek tomu vstupujeme do roku 2026 s vážnymi obavami, keďže v súčasnosti nemáme istotu systémového financovania kľúčových služieb, najmä Krízovej linky pomoci IPčko, ktorá je pre mnohých ľudí v akútnej kríze dostupnou oporou,” doplnil Madro. IPčko teraz musí svoju pozornosť zamerať aj na nový fenomén, keď ľudia začali používať umelú inteligenciu namiesto vyhľadania odbornej pomoci.
Okrúhle stoly s odborníkmi
„Ľudia umelú inteligenciu opisujú ako niekoho, kto ich chápe a neodsudzuje. Niekedy s ňou trávia celé hodiny denne – rozprávajú sa, zverujú sa jej so svojimi úzkosťami, používajú ju ako oporu v krízach. Vytvárajú si s ňou dokonca aj romantické vzťahy alebo ju považujú za najbližšiu osobu,“ upozornilo IPčko.
Vedúca Krízovej linky pomoci IPčko Veronika Čuláková Tóthová priblížila, že im ľudia čoraz častejšie píšu, že hľadali odpovede na svoje ťažkosti u AI. Pozitívne je, že AI niektorých vyslovene odporučila na Krízový linku pomoci IPčko.
„Len za druhý polrok 2025 sme zaznamenali oproti prvému polroku nárast takýchto prípadov o 74 percent,“ doplnila Čuláková Tóthová. Odborníci však upozorňujú na dvojsečnosť hľadania pomoci u AI, pretože kým niektorých nasmeruje k reálnej odbornej pomoci, u iných môže vytvoriť falošný pocit bezpečia a brániť im v posune k účinnej pomoci, čím sa ich duševné ťažkosti prehlbujú alebo pretrvávajú.
Aj preto sa IPčko chce tejto téme venovať hlbšie a zrealizovať aj okrúhle stoly s odborníkmi s cieľom vytvoriť efektívnu stratégiu v reakcii na novú realitu, v ktorej AI vstupuje do duševného zdravia.
Pomoc priamo v teréne
IPčko v uplynulom roku zrealizovalo aj takmer 46 600 osobných kontaktov. Psychologička a supervízorka Marta Marošová spresnila, že pomáhajú priamo v terénne, v ich pobočkách, v kluboch, a tiež na školách.
„Tímy IPčka boli prítomne pri viacerých náročných krízových situáciách, od udalosti v Starej Spišskej Vsi cez pomoc pri slintačke a krívačke, zrážkach vlakov, požiaroch v rómskych osadách až po náročné krízové situácie v školách, rodinách či komunitách,“ priblížila psychologička. Pripomenula tiež podporné tabule pri koľajniciach, krabičky bezpečia či terapeutických ježkov, ktorých má IPčko osem, a teda v každej regionálnej pobočke.
ChatGPT namiesto návštevy psychológa, odborníci varujú pred rizikami emocionálnej podpory od AI
„Čísla jasne ukazujú, že naše služby sú potrebné viac než kedykoľvek predtým. Neistota financovania ohrozuje kontinuitu pomoci v čase, keď dopyt po psychologickej a krízovej podpore dlhodobo rastie. Vďaka komplexnému systému služieb IPčko – online, osobne aj v teréne – dokážeme ľudí sprevádzať v najnáročnejších životných situáciách a preklenúť obdobie, kým sa dostanú k systémovej odbornej pomoci, ktorá dnes často nedokáže reagovať včas,“ uzavrel Madro s tým, že stabilné a predvídateľné financovanie je preto nevyhnutné na zachovanie dostupnej a nepretržitej pomoci aj do budúcna.