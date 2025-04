VšZP zverejnila alarmujúce dáta: Až 2 000 Slovákov môže trpieť rakovinou hrubého čreva a nevie o tom

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejnila aktuálne údaje o účasti poistencov na preventívnych prehliadkach. Aj napriek tomu, že účasť na preventívnych programoch je stále veľmi nízka, každoročne sa vďaka nim podarí včas zachytiť stovky vážnych diagnóz.

Poisťovňa preto apeluje na verejnosť, aby nepodceňovala význam prevencie a využívala dostupné možnosti, ktoré môžu doslova zachrániť život.

Skríningy by mohli zachrániť tisíce životov

Podľa najnovších štatistík VšZP absolvovalo preventívnu prehliadku u všeobecného lekára len 30,64 % oprávnených poistencov. U zubného lekára bola účasť 42,7 %, u gynekológa 38,3 % a u urológa len 10,24 %.

Jediným pozitívnym príkladom zostáva vysoká účasť detí na preventívnych prehliadkach u pediatra, ktorá presahuje 90 %.

Z údajov poisťovne vyplýva aj znepokojujúci vývoj v oblasti onkologickej prevencie. Na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka zareagovalo iba 12,5 % pozvaných poistencov, pričom len v roku 2024 bolo vďaka vyšetreniu diagnostikovaných 388 prípadov tohto ochorenia.

Najnižšiu účasť má mamograf

Pri skríningu rakoviny krčka maternice sa vyšetreniu podrobilo len 11 % pozvaných žien, pričom v 27 prípadoch sa potvrdilo onkologické ochorenie. Najnižšiu účasť – len 4,4 % – zaznamenali mamografické vyšetrenia.

„Ak by sa skríningu kolorektálneho karcinómu zúčastnili všetci z takmer 102-tisíc pozvaných poistencov, mohli by sme zachytiť viac než 1 900 prípadov. To znamená, že na Slovensku môže byť až 2 000 ľudí s týmto ochorením, ktorí o ňom zatiaľ nevedia,“ varuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.

„Aj malé percento účasti však prináša výsledky – zachraňujeme ľudí a zároveň šetríme verejné financie.“

Prevencia má okrem medicínskeho významu aj ekonomický rozmer. „Test na okultné krvácanie do stolice stojí poisťovňu približne 12 eur, zatiaľ čo liečba pokročilého štádia rakoviny hrubého čreva a konečníka môže stáť ročne okolo 5 000 eur na jedného pacienta. V pokročilých štádiách môžu náklady presiahnuť až 25 000 eur ročne,“ dopĺňa Jurových.

VšZP rozširuje prevenciu nad rámec zákona

Finančné dáta jasne ukazujú efektívnosť investícií do prevencie. Zatiaľ čo náklady na liečbu kolorektálneho karcinómu dosiahli v minulom roku viac ako 62 miliónov eur, náklady na pozývacie listy, testy a preventívne vyšetrenia boli len 5,7 milióna eur.

VšZP zároveň investuje do prevencie nad rámec zákonných povinností. „Každý zachránený život je pre nás nesmierne cenný. Preto pokračujeme v rozširovaní preventívnych programov. Napríklad od apríla 2025 umožňujeme skríningovú mamografiu ženám už od 45 rokov, aj keď podľa aktuálnej legislatívy majú na toto vyšetrenie nárok až od 50. V zákone sa veková hranica zníži na 45 rokov až od júla,“ vysvetľuje členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.

Podľa nej je kľúčové, aby ľudia aktívne pristupovali k svojmu zdraviu. „Snažíme sa nielen zvyšovať povedomie, ale aj motivovať poistencov k tomu, aby využili všetky možnosti, ktoré im systém ponúka. Je alarmujúce, že len tretina poistencov absolvuje prehliadku u všeobecného lekára a k urológovi príde len každý desiaty. Vyšetrenie pritom trvá len niekoľko minút, no môže zachrániť život,“ dodáva Slivková.

Pozvánky, podujatia aj mobilná aplikácia

Ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku sa VšZP dlhodobo snaží zvyšovať záujem o prevenciu. V roku 2024 distribuovala pozvánky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a kolorektálneho karcinómu a zorganizovala takmer 400 podujatí „Pre zdravie“, ktoré boli určené širokej verejnosti.

„Našou snahou je zlepšiť informovanosť poistencov a zjednodušiť prístup k prevencii,“ pokračuje Jurových. „Využívame elektronické pozvánky cez mobilnú aplikáciu a e-Pobočku, čím oslovujeme viac ľudí za nižšie náklady. Ušetrené prostriedky tak môžeme priamo investovať do zdravotnej starostlivosti. Naším cieľom je vytvoriť funkčný systém, kde prevencia zachraňuje životy a zároveň znižuje výdavky zdravotníctva.“

Finančné príspevky ako ďalšia motivácia

VšZP navyše ponúka benefity, ktoré majú motivovať poistencov k pravidelnej prevencii. Prostredníctvom programu Peňaženka zdravia môžu získať príspevky až do výšky 800 eur ročne. Poistenky majú k dispozícii aj príspevok 30 eur na moderné cytologické vyšetrenie LBC ako súčasť gynekologickej prehliadky.

Na dôležitosť prevencie upozorňuje aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových, podľa ktorého má každý zachytený prípad vďaka skríningu zásadný význam.

„Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktorému vieme úplne predísť, alebo ho včas odhaliť a úspešne liečiť. Aj keď je účasť nízka, každý jeden diagnostikovaný prípad je dôkazom, že preventívne programy majú svoj nezastupiteľný význam,“ uzatvára Jurových.