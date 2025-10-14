Zrážka rýchlikov Gemeran: Polícia jedného z rušňovodičov zadržala a ZSSK už vyčíslila predbežnú škodu - VIDEO, FOTO

- správu aktualizujeme
Zrážku dvoch rýchlikov Gemeran pri Rožňave už vyšetruje polícia a na sociálnej sieti Facebook informovala, že jedného z rušňovodičov po nehode zadržali.
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran s desiatkami cestujúcich, jeden z vlakov sa prepadol z trate – VIDEO, FOTO
Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonal procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktorý bol zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia, po ich vykonaní bol zo zadržania prepustený.
Rušňovodič druhého vlaku bol po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky prevezený do nemocnice, podľa medializovaných informácií má ísť o rušňovodiča, ktorý bol v lokomotíve, ktorá bola mimo trate prevrátená vo svahu. „V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia,“ informuje polícia s tým, že vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.
Ako v tlačovej správe informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), predbežná výška škody na rušňoch a súpravách presahuje 2 milióny eur, ale presnú sumu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. „Časť poškodených vozidiel bude ešte technicky posúdená z hľadiska možnosti opravy alebo nutnosti vyradenia,“ doplnila spoločnosť.