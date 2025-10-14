Zrážka rýchlikov Gemeran: Polícia jedného z rušňovodičov zadržala a ZSSK už vyčíslila predbežnú škodu - VIDEO, FOTO

Vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony v súvislosti so zrážkou rýchlikov Gemeran naďalej pokračujú.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava
Dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa zrazili krátko po desiatej pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese. Foto: www.facebook.com
Slovensko Regionálne správy Regionálne správy z lokality Slovensko
  • správu aktualizujeme

Zrážku dvoch rýchlikov Gemeran pri Rožňave už vyšetruje polícia a na sociálnej sieti Facebook informovala, že jedného z rušňovodičov po nehode zadržali.

Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonal procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktorý bol zadržaný, obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia, po ich vykonaní bol zo zadržania prepustený.

— Polícia SR.

Rušňovodič druhého vlaku bol po vyslobodení z rušňa s ťažkými zraneniami letecky prevezený do nemocnice, podľa medializovaných informácií má ísť o rušňovodiča, ktorý bol v lokomotíve, ktorá bola mimo trate prevrátená vo svahu. „V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia,“ informuje polícia s tým, že vyšetrovanie a všetky potrebné procesné úkony naďalej pokračujú.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako v tlačovej správe informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), predbežná výška škody na rušňoch a súpravách presahuje 2 milióny eur, ale presnú sumu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác. „Časť poškodených vozidiel bude ešte technicky posúdená z hľadiska možnosti opravy alebo nutnosti vyradenia,“ doplnila spoločnosť.

Fotogaléria k článku:

Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
Rýchliky, zrážka, Rožňava
33 fotografií v galérii
Rýchliky, nehoda, zrážka, Rožňava
Firmy a inštitúcie: ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko
Okruhy tém: Rýchlik Rýchlik Gemeran Vlaky Vlaky na Slovensku Železničná doprava Železničná doprava na Slovensku Zrážka rýchlikov Gemeran pri Rožňave Zrážka vlakov
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk