Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO

Prezident Peter Pellegrini súhlasí s postojom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v otázke nevyslania slovenských vojenských jednotiek na Ukrajinu. Uviedol to po spoločnom obede troch najvyšších ústavných činiteľov pri príležitosti nedávneho 33. výročia vzniku SR.
Predseda vlády sa nedávno vyjadril, že Slovensko nikdy nevyšle ani mierové, ani iné vojenské jednotky na Ukrajinu, taktiež nebude pokračovať vo vojenskej pomoci, keďže to nie je v záujme vlády a ani to nedovoľujú naše finančné či technické možnosti.
Jednotný postoj
Rovnako majú rovnaký pohľad na to, že Slovensko sa nebude podieľať na garanciách pôžičky pre Ukrajinu zo strany Európskej komisie. Zhodli sa ale na tom, že SR by mal na stretnutiach Koalície ochotných zastupovať pozorovateľ.
„V tomto zdieľam s vládou SR jednotný postoj a zhodli sme sa na tom aj s pánom predsedom parlamentu,“ vyjadrila sa hlava štátu. Na stretnutí podľa Pellegriniho otvorene a konštruktívne diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach.
Potreba dobrých vzťahov
Prezident zdôraznil potrebu dobrých vzťahov medzi tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, a to bez ohľadu na to, či majú rozdielne názory aj v kontexte turbulentného vývoja doma aj v zahraničí. Pellegrini spomenul dianie v zahraničí, a v rámci neho aj nedávne udalosti vo Venezuele. Podľa jeho slov sa v postoji k nim zhodujú.
Hlava štátu uviedla, že sa intenzívne venovali aj problematike domácej politiky. Podľa jeho slov stoja pred Slovenskom veľké výzvy. Spomenul konanie komunálnych volieb na jeseň 2026, a tiež to, že vláda bude musieť reagovať na ukončenie plánu obnovy aj pokračovať vo veľkých investičných aktivitách. Slovenská ekonomika podľa hlavy štátu potrebuje impulz, podporu rastu a investícií a zvyšovania životnej úrovne.
„Išlo o veľmi otvorené a úspešné rokovanie a nenarazili sme na nejaký zásadný rozkol alebo problém,“ zhodnotil Pellegrini. Je toho názoru, že takto by mali traja najvyšší ústavní činitelia fungovať a prípadné názorové rozdiely si vydiskutovať za zatvorenými dverami. Akcentoval, že by medzi sebou nemali viesť politické súboje.
Veľmi dôležité stretnutie
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) označil stretnutie za veľmi dôležité aj preto, že sa dotkli mnohých tém, ktoré sa Slovenska bytostne týkajú. V súvislosti s Európskou úniou uviedol, že budú pevnou súčasťou aj koalície ochotných štátov EÚ, ktoré budú bojovať za jej konkurencieschopnosť aj obranyschopnosť.
Je toho názoru, že Únia v súčasnosti nebýva prizývaná k rokovaniam o riešení významných ekonomických či vojenských globálnych problémov. Venovali sa aj predsedníctvu Slovenska Slavkovskému formátu aj nadchádzajúcemu predsedníctvu v zoskupení štátov Vyšehradskej štvorky.
„Náš postoj je jednoznačný. Budeme hľadať s týmito krajinami spoločné prieniky a budeme sa snažiť vystupovať spoločne pri riešení výziev a problémov, ktoré sa nás dotýkajú,“ uviedol Raši. Dodal, že sa s nimi v mnohom zhodneme, spomenul napríklad Green Deal či emisné povolenky.
Práca v parlamente
Traja najvyšší ústavní činitelia sa pri obede venovali tiež práci v parlamente v novom roku. Raši hovoril o tom, že voľba na uvoľnené pozície ústavných sudcov by sa mala uskutočniť v máji. Zhodu podľa predsedu parlamentu našli aj pri tom, že skrátené legislatívne konania v parlamente by mali byť používané len vtedy, keď sú nevyhnuté, lebo to narúša program parlamentu a schvaľovanie zákonov.
Venovali sa aj zmenám v Rokovacom poriadku v NR SR, podľa Rašiho tie budú prvým bodom najbližšej schôdze parlamentu, ktorá sa má začať 27. januára. V tomto kontexte spomenul dianie na poslednej schôdzi parlamentu, kde došlo, okrem iného aj k fyzickým potýčkam. Zmeny Rokovacieho poriadku by podľa Rašiho slov mali napomôcť tomu, aby niekto, kto nezískal mandát na riadenie štátu nemohol blokovať parlament.
Veľké porozumenie
Predseda vlády Robert Fico skonštatoval, že ich mentálna blízkosť (s Rašim a Pellegrinim) pretrvala napriek tomu, že každý z nich je dnes v inej pozícii a má iné povinnosti.
„Musíme rešpektovať nadstranícky rozmer pána prezidenta aj stranícke postavenia pána predsedu NR SR. Ale naša spoločná minulosť nás predurčuje k porozumeniu. Samozrejme, že sú témy, kde po technickej stránke môžeme mať určité výhrady, ale vo všeobecnosti, pokiaľ ide o prístup k Slovensku, som na dnešnom stretnutí pocítil veľké porozumenie a pochopenie,“ uviedol premiér.
Spomienka na vznik SR
Zaspomínal si na vznik SR v roku 1993, podľa jeho slov len vtedajšia silná politická reprezentácia zagarantovala, že Slovensko prežilo. V tomto smere spomenul vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara (HZDS), bez ktorého by Slovensko podľa Fica neprežilo. Podľa jeho slov Slovensko potrebuje takúto silnú politickú reprezentáciu aj dnes. „Vchádzame do úplne novej kvality,“ odkázal verejnosti, a najmä opozícii.
„Možno sme mali pri porušení medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie pri začatí vojny na Ukrajine pocit, že sa rozpadáva svetový poriadok. Dnes môžeme skonštatovať, že sa rozpadol. Dnes svetový poriadok neexistuje,“ vyjadril sa Fico.
Medzinárodné právo
Predseda vlády doplnil, že dnes neexistuje mechanizmus rešpektovania, dodržiavania a vymáhania medzinárodného práva. Podľa neho sú len dve možnosti. Jednou z nich je skryť sa do kúta a plakať, a druhou je previesť Slovensko cez tieto časy.
Skonštatoval, že okrem vyhlásení o porušení medzinárodného práva je ťažké prijať nejaké iné opatrenia. Zdôraznil, že je potrebné dávať si pozor na to, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch. EÚ je podľa neho na rozhraní a nikdy nebola v takej hlbokej kríze ako teraz.
„Bol by som nerád, keby v tejto kríze pobehovalo Slovensko ako zranená laň a mohla by byť obeťou významných posunov, ktoré v Európe môžu nastať,“ vyjadril sa. Apeloval na vládnu koalíciu, aby sa spojila a predstavovala suverénnu štátnu reprezentáciu, ktorá bude Slovensko chrániť v týchto ťažkých časoch.
Európa nikdy nebola taká oslabená
Vyslovil presvedčenie, že na úrovni troch najvyšších činiteľov to bude fungovať. Európa podľa jeho slov nikdy nebola taká oslabená a rozdelená, podľa Fica sa v tomto priestore musíme orientovať a nebudú mať čas na žabomyšie vojny s opozíciou, ale budú sa venovať pre Slovensko životne dôležitým témam. Fico hovoril napríklad o boji o ceny energií, spomenul sledovanie vývoja dodávok plynu.
Fica avizoval, že sa plánuje zúčastniť podpisu dohody Slovenska s USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. V pláne je postavenie nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorý by bol vo vlastníctve štátu.
Nemenný postoj k Ukrajine
Fico spomenul, že ich čaká množstvo práce aj v rámci Európskej únie. Postoj Slovenska k Ukrajine podľa neho ostáva nemenný. „Ukrajina je náš sused. Želáme jej všetko dobré. Želáme jej vstup do EÚ na základe splnených podmienok,“ uviedol.
Spomenul aj plány na spoločné rokovanie s ukrajinskou vládou, tentoraz na jej území. Uvítal tiež záujem o stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov oboch štátov. Na margo EÚ sa vyjadril, že je za Úniu, ktorá bude zohrávať úlohu svetovej veľmoci a ovplyvňovať medzinárodné procesy.
„Súčasťou takejto únie určite chceme byť,“ akcentoval. Je ale toho názoru, že prioritou pre EÚ musí byť EÚ, nie Ukrajina. V otázkach suverenity, bezpečnosti a postavenia Slovenska je podľa neho potrebné ťahať za jedne povraz. Túto výzvu smeroval aj k predsedom Slovenskej národnej strany a Hlasu-SD Andrejovi Dankovi a Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Vítaná je podľa neho aj opozícia, ak má takéto záujmy.