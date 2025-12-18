Minulotýždňové dianie v NR SR je podľa politológa potrebné vnímať v dvoch rovinách, fyzické roztržky medzi poslancami nesmú prekryť obsahovú stránku prijímaných predpisov

Politológ Dvorský poukázal na chabú úroveň politickej kultúry na Slovensku, poznamenal, že parlament je zrkadlom spoločnosti.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 43. schôdze
Foto: ilustračné, SITA/Kancelária Národnej rady SR
Minulotýždňové dianie v Národnej rade (NR) SR je potrebné vnímať v dvoch rovinách, formálnej aj obsahovej. Pre agentúru SITA to v súvislosti s udalosťami na záver nedávnej parlamentnej schôdze uviedol politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V parlamente došlo aj k fyzickým potýčkam medzi opozičnými a koaličnými poslancami, a to pri schvaľovaní viacerých zmien v Trestnom zákone. Tie napokon parlamentom tesne prešli, zahlasovalo za ne 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane, ktoré boli doplnené len krátko pred samotným hlasovaním. Takého „prílepky“ bez širšej diskusie v skrátenom konaní kritizovali predstavitelia opozície.

Situáciu vyostrilo aj prelamovanie veta

Situáciu v parlamente vyostrilo v piatok 11. decembra aj prelamovanie veta prezidenta koalíciou pri zmenách týkajúcich sa Úradu na ochranu oznamovateľov. Zákon bol prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní a po tom, čo Peter Pellegrini vrátil normu späť do Národnej rady, parlament veto prelomil ani nie do 24 hodín, a opäť bez širšej diskusie.

Je veľmi dôležité, aby roztržky neprekryli vážny obsah toho, čo vládna koalícia v parlamente prijala, a to, aký to môže mať dopad na kvalitu právneho štátu. Ak chceme hovoriť o chabej úrovni politickej kultúry, tak tá nesúvisí iba s potýčkami, ale aj kvalitou legislatívneho procesu a rešpektom k dodržiavaniu pravidiel zo strany súčasnej vládnej koalície, ktorá nadužíva skrátené legislatívne konanie pri prijímaní koaličných zákonov či ignoruje zákonom stanovenú povinnosti zvolať schôdzu o odvolaní ministrov či dôvere vláde,“ upozornil politológ Dvorský. V tomto kontexte skonštatoval, že úroveň politickej kultúry na Slovensku je žalostne nízka.

Potýčky v parlamente nie sú ničím novým

Dvorský tiež poznamenal, že potýčky v parlamente nie sú ničím novým. „To, čo sme mali možnosť sledovať teraz, bolo výsledkom cieleného snaženia primárne zo strany predsedu opozičného Hnutia SlovenskoIgora Matoviča vyprovokovať konflikt v dusnej atmosfére počas prijímania novely Trestného zákona. Celá táto snaha vytvoriť virálny obsah pre sociálne siete a médiá sa mu vydarila na jednotku. Vytvára tak o sebe obraz človeka, ktorý je ochotný sa doslova pobiť za svoje hodnoty,“ vraví politológ.

Zdôrazňuje pritom, že takéto správanie len prispieva k dehonestácii politického a verejného života na Slovensku a neprináša nič konštruktívne, táto skutočnosť podľa jeho slov ide, bohužiaľ, do úzadia. „Je len na občanoch, či takáto forma parlamentnej kultúry zodpovedá ich predstave o fungovaní štátu, ktorý platia zo svojich daní,“ podotkol.

Zrkadlo spoločnosti

Politológ tiež poukázal, že parlament je zrkadlom spoločnosti. „Dalo by sa očakávať, že v zastupiteľskej demokracii si občania zvolia reprezentantov, ktorí budú mať dostatočnú úroveň a kultivovanosť pre dôstojný výkon mandátu poslanca Národnej rady SR. Realita ukazuje, že to tak úplne nie je a mnohí Slováci dnes v politike hľadajú to, čo im v minulosti ponúkali skôr rôzne reality show,“ myslí si.

Sprísňovanie pravidiel, ktoré by zakazovali excentrické výstupy či užívanie alkoholu v parlamente podľa Dvorského nikdy nebudú efektívnym riešením. Takéto pokusy o zmeny sa vyskytli aj v minulosti, no podľa politológa boli skôr zneužité v politickom súboji a k reálnemu skultúrneniu fungovania NR SR neprispeli, čo dokazuje aj dianie z posledných dní.

Vôbec takáto potreba prísnejšieho Rokovacieho poriadku alebo etického kódexu len podčiarkuje veľmi zlý stav, ku ktorému sme sa na Slovensku dopracovali,“ uzavrel politológ s tým, že riešenie vidí najmä vo vyšších nárokoch a kritickejšom prístupe občanov k výberu ich zástupcov vo voľbách.

Viac k osobe: Igor MatovičPeter PellegriniTomáš Dvorský
Firmy a inštitúcie: Matovičovo hnutie SlovenskoNárodná rada SR
Okruhy tém: Politológ predseda hnutia Slovensko Trestný zákon Úrad na ochranu oznamovateľov

