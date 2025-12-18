Minulotýždňové dianie v NR SR je podľa politológa potrebné vnímať v dvoch rovinách, fyzické roztržky medzi poslancami nesmú prekryť obsahovú stránku prijímaných predpisov

Minulotýždňové dianie v Národnej rade (NR) SR je potrebné vnímať v dvoch rovinách, formálnej aj obsahovej. Pre agentúru SITA to v súvislosti s udalosťami na záver nedávnej parlamentnej schôdze uviedol politológ Tomáš Dvorský z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
V parlamente došlo aj k fyzickým potýčkam medzi opozičnými a koaličnými poslancami, a to pri schvaľovaní viacerých zmien v Trestnom zákone. Tie napokon parlamentom tesne prešli, zahlasovalo za ne 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.
Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane, ktoré boli doplnené len krátko pred samotným hlasovaním. Takého „prílepky“ bez širšej diskusie v skrátenom konaní kritizovali predstavitelia opozície.
Situáciu vyostrilo aj prelamovanie veta
Situáciu v parlamente vyostrilo v piatok 11. decembra aj prelamovanie veta prezidenta koalíciou pri zmenách týkajúcich sa Úradu na ochranu oznamovateľov. Zákon bol prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní a po tom, čo Peter Pellegrini vrátil normu späť do Národnej rady, parlament veto prelomil ani nie do 24 hodín, a opäť bez širšej diskusie.
„Je veľmi dôležité, aby roztržky neprekryli vážny obsah toho, čo vládna koalícia v parlamente prijala, a to, aký to môže mať dopad na kvalitu právneho štátu. Ak chceme hovoriť o chabej úrovni politickej kultúry, tak tá nesúvisí iba s potýčkami, ale aj kvalitou legislatívneho procesu a rešpektom k dodržiavaniu pravidiel zo strany súčasnej vládnej koalície, ktorá nadužíva skrátené legislatívne konanie pri prijímaní koaličných zákonov či ignoruje zákonom stanovenú povinnosti zvolať schôdzu o odvolaní ministrov či dôvere vláde,“ upozornil politológ Dvorský. V tomto kontexte skonštatoval, že úroveň politickej kultúry na Slovensku je žalostne nízka.
Potýčky v parlamente nie sú ničím novým
Dvorský tiež poznamenal, že potýčky v parlamente nie sú ničím novým. „To, čo sme mali možnosť sledovať teraz, bolo výsledkom cieleného snaženia primárne zo strany predsedu opozičného Hnutia SlovenskoIgora Matoviča vyprovokovať konflikt v dusnej atmosfére počas prijímania novely Trestného zákona. Celá táto snaha vytvoriť virálny obsah pre sociálne siete a médiá sa mu vydarila na jednotku. Vytvára tak o sebe obraz človeka, ktorý je ochotný sa doslova pobiť za svoje hodnoty,“ vraví politológ.
Zdôrazňuje pritom, že takéto správanie len prispieva k dehonestácii politického a verejného života na Slovensku a neprináša nič konštruktívne, táto skutočnosť podľa jeho slov ide, bohužiaľ, do úzadia. „Je len na občanoch, či takáto forma parlamentnej kultúry zodpovedá ich predstave o fungovaní štátu, ktorý platia zo svojich daní,“ podotkol.
Zrkadlo spoločnosti
Politológ tiež poukázal, že parlament je zrkadlom spoločnosti. „Dalo by sa očakávať, že v zastupiteľskej demokracii si občania zvolia reprezentantov, ktorí budú mať dostatočnú úroveň a kultivovanosť pre dôstojný výkon mandátu poslanca Národnej rady SR. Realita ukazuje, že to tak úplne nie je a mnohí Slováci dnes v politike hľadajú to, čo im v minulosti ponúkali skôr rôzne reality show,“ myslí si.
Sprísňovanie pravidiel, ktoré by zakazovali excentrické výstupy či užívanie alkoholu v parlamente podľa Dvorského nikdy nebudú efektívnym riešením. Takéto pokusy o zmeny sa vyskytli aj v minulosti, no podľa politológa boli skôr zneužité v politickom súboji a k reálnemu skultúrneniu fungovania NR SR neprispeli, čo dokazuje aj dianie z posledných dní.
„Vôbec takáto potreba prísnejšieho Rokovacieho poriadku alebo etického kódexu len podčiarkuje veľmi zlý stav, ku ktorému sme sa na Slovensku dopracovali,“ uzavrel politológ s tým, že riešenie vidí najmä vo vyšších nárokoch a kritickejšom prístupe občanov k výberu ich zástupcov vo voľbách.