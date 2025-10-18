Danko predstavil reformu rokovacieho poriadku, má priniesť poriadok a dôstojnosť

Návrh mení systém prerokúvania legislatívnych návrhov tak, že prvé čítanie sa bude odohrávať vo výboroch, nie v pléne.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Danko luc.jpg
Sprava: Poslanec za klub SNS Adam Lučanský a predseda SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Slovenská národná strana (SNS) navrhuje zásadnú reformu rokovacieho poriadkuNárodnej rady SR. Podľa nej prinesie efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov. Návrh mení systém prerokúvania legislatívnych návrhov tak, že prvé čítanie sa bude odohrávať vo výboroch, nie v pléne.

Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré získajú podporu aspoň jedného prideleného výboru. Informovala o tom v sobotu riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Rýchlejší a efektívnejší legislatívny proces

Cieľom pripravovanej zmeny, ktorá je podľa SNS revolučná, je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu. Poslanci sa tak budú viac venovať obsahu zákonov a menej zbytočným rečiam, ktoré v súčasnosti často brzdia rokovania aj na celé dni.

„Parlament má byť miestom, kde sa tvoria zákony, nie kde sa predvádzajú politici. Slovenská národná strana prichádza s návrhom, ktorý dá rokovaniam poriadok, systém a dôstojnosť. Prvé čítanie sa presunie do výborov, kde sa o návrhoch bude hovoriť vecne, nie politicky. V pléne sa bude rokovať len o tých zákonoch, ktoré prešli aspoň jedným výborom,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko.

Reforma zvýši dôveru občanov v parlament

Nový model zároveň zavádza možnosť skráteného legislatívneho konania priamo rozhodnutím Ústavnoprávneho výboru, čo prinesie rýchlejšie prijímanie zákonov v naliehavých situáciách. Reforma, ktorú SNS pripravuje, má podľa strany zabrániť chaosu, prekrikovaniu a nekonečným obštrukciám, ktoré brzdia chod parlamentu.

Zavedením jasného systému prerokúvania sa podľa SNS zvýši dôvera občanov v prácu Národnej rady SR a posilní sa vážnosť zákonodarnej moci. „Chceme, aby parlament prestal byť miestom hádok a stal sa pracovným orgánom, ktorý koná v záujme Slovenskej republiky. Táto zmena prinesie stabilitu, prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie v prospech občanov,“ dodal predseda SNS.

Viac k osobe: Andrej DankoZuzana Škopcová
Okruhy tém: Národná rada SR Reforma Rokovací poriadok

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk